Pojďme! Vyprodáme Kometu, burcuje bek Smetana. Triumf slavil pivem

Vsetín vstoupil do pátého finálového duelu se Zlínem lépe, brzy šel do vedení • Facebook / VHK ROBE Vsetín

Před rozhovorem si položil na stolek láhev piva. „Mám druhé, nějaké si ještě dám. Na usínání to pomůže,“ plánoval s úsměvem obránce Ondřej Smetana (31). Se Vsetínem hrál už třetí finále Chance ligy a poprvé ho ukončil jako vítěz. Navíc proti rivalskému Zlínu, takže je euforie dvojnásobná. A co v baráži? „Favorit je Kladno, my jdeme udělat překvapení sezony,“ pousmál se odhodlaně.

Přeskočme rovnou do nadcházející baráže. Domácí zápasy odehrajete v azylu v Brně. Co na to říkáte?

„To je pro mě novinka. Tak už to aspoň vím. (úsměv) Je to smutné, mrzí nás to. Lapač je Lapač, ale věřím, že lidé, co tady byli dnes, přijedou za námi i do Brna a udělají nám stejnou kulisu. I když jen tak na nějakém stadionu v republice se vytvořit nedá.“

Hrál jste vůbec někdy na Kometě?

„V extralize mám jedenáct startů, ale na Kometu jsem se nikdy nedostal. Ani jako divák. Aspoň se tam podívám.“

Je to velký handicap?

„Nebudu lhát. Je to handicap. Taky budeme muset na utkání cestovat. Ale jdeme se s tím porvat a nechat tam zbytek svých sil.“

Odhadnete, kolik fanoušků dorazí do „Ronda“, které je více než sto kilometrů daleko?

„Myslím, že to vyprodají. Co víme, jezdí sem lidé z celé republiky. Pojďme do toho!“

Čekáte, že proti vám nastoupí také Jaromír Jágr?

„Myslím, že jo. Občas koukám na Instagram a vidím, že omezil sladké. (úsměv) Doufám, že se na ledě objeví, ale je nám jedno, kdo bude hrát. Jdeme si to užít a překvapit. Poslední tři zápasy jsme odehráli v neskutečném vedru. Jsme unavení a šťastní. Máme čas chvíli odpočinout, ten týden je strašně důležitý. Chtěli jsme uhrát finále maximálně na pět zápasů, abychom vůbec měli šanci v baráži něco uhrát. Extraliga má svoji kvalitu. Nechal bych pozici favorita Kladnu.“

V pátém duelu podal Zlín nejlepší výkon v sérii, že?

„Jo. Oni už neměli co ztratit. Hráli jinou hru než předešlé čtyři zápasy. Věděli jsme, že to zkusí a že bude těžké přežít začátek. To se nám povedlo. Pomohli jsme si přesilovkou a pak už to byl jenom boj s ledem, počasím. Každé střídání bolelo. Kór nás těžší hráče. Doufali jsme, že se neudělá mlha jako při prvním derby v přáteláku. Klobouček před našimi ledaři, kteří se na to připravovali asi tři dny. Odvedli super práci. Jsme tam! Jsem strašně šťastný, že jsme to zvládli. Nejlepší bylo, když jsem po vítězství koukal na narvaný Lapač. Konečně jsem si to splnil a získal titul. Už jsme měli pomyslný batoh na zádech, že to nevyjde. Konečně se to obrátilo k nám.“

Je tento tým nejsilnější?

„Myslím, že ano. V play off jsme neklopýtli, v důležitých situacích jsme zabrali.“

Cítili jste, že jste herně lepší než Berani?

„Myslím, že jo. Chtěl bych tímto poděkovat Litoměřicím, odkud pocházím, že sebrali Zlínu tolik sil. V prvních dvou zápasech bylo vidět, že toho mají plné zuby. Ve Zlíně se zvedli, hnala je jejich aréna, To jsme očekávali. My jsme ale předvedli neskutečnou kvalitu, protože jsme všechny série odehráli s jediným prohraným utkáním. Myslím, že zaslouženě jsme si došli pro titul. Bylo to třetí finále, asi se tady dělá hokej dobře.“