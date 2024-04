Faksa a spol. ovládli Západní konferenci, Arizona se loučila s NHL výhrou

Hokejisté Dallasu ve svém posledním utkání základní části NHL zvítězili 2:1 po nájezdech nad St. Louis a pojistili si triumf v Západní konferenci. V dresu Stars tak půjde z nejlepšího místa do play off i český útočník Radek Faksa. David Kämpf si na závěr dlouhodobé části sezony připsal dvě asistence, Toronto ale prohrálo 4:6 s Tampou Bay. New York Islanders se naladili na vyřazovací část výhrou 5:4 nad Pittsburghem. Arizona Coyotes pravděpodobně na nějaký čas odehráli svůj poslední zápas v soutěži. Ještě než se klub bude (nejspíš) stěhovat do Salt Lake City, zvítězil 5:2 nad Edmontonem.