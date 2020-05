VŠECHNY SESTAVY SNŮ: 20 týmů legend. Kdo se vešel do více kádrů? | iSport.cz

Dvacet týmů, spousta legend! Projděte si sestavy snů tým po týmu • FOTO: Koláž iSport.cz

Dvacet klubů, legenda vedle legendy, někdo se dokonce vměstnal do více kádrů. Server iSport.cz přinášel téměř dva měsíce sestavy snů českých klubů, které odehrály alespoň šest sezon v Tipsport extralize. Radili jsme se mezi sebou, s experty i kamarády-fanoušky. Nikde to nebylo lehké, řada kvalitních hráčů se mezi dvojici brankářů, šestici obránců a dvanáctku útočníků nevměstnala. Sto lidí, sto chutí, řada čtenářů a fanoušků by nezvolila na jméno stejnou sestavu. Nebo ano? Projděte si všechny SESTAVY SNŮ tým po týmu!

Jak jsme vybírali „Sestavu snů“?

Schválně, jak by vypadala sestava vašeho oblíbeného klubu, kdybyste nemuseli řešit čas? Z každého klubu, který odehrál v extralize aspoň šest sezon, jsme vybrali ideální sestavu napříč jeho historií od roku 1946. Kritéria jsou následující: do sestavy může patřit i slavný odchovanec, který v klubu za áčko nikdy extraligu nehrál, ale hned odešel jako junior do zámoří. Jinak platí, že člen „Sestavy snů“ musel odehrát aspoň jednu celou sezonu a zanechat v týmu nějakou výraznou stopu. Tudíž se v sestavě nesmí objevit hvězdný hráč, který dorazil třeba jen během výluky v NHL na pár zápasů. Při výběru jsme upřednostňovali hráče, kteří se něčím blýskli v nejvyšší soutěži.