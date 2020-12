ONLINE: Sporná remíza a krvavá bitva. Vémola se chystá na Mikuláška

Český MMA bojovník Karlos Vémola se po roce opět pouští do prestižního souboje, tentokrát ale s papírově výrazně lehčím soupeřem. Poté co loni v listopadu prohrál ve vyprodané O2 areně zápas s Attilou Véghem ze Slovenska, změří síly v sobotu v Brně s Václavem Mikuláškem. Druhým vrcholem akce Oktagon 19 bude bitva mezi zatím jedinou Češkou, která se prosadila v organizaci UFC, Lucií Pudilovou a Švédkou Cornelií Holmovou. Dění sledujte v podrobné ONLINE reportáži na iSport.cz.

21.32 - Andrej Kalašník vs. Tato Primera

Čtyři souboje hlavní karty odpálí Andrej Kalašník. Český bojovník s přezdívkou AK-47 se utká s Španělem Tatem Primerou. Čech si na posledním turnaji připsal bonus za výkon večera, když soupeře sestřelil kolenem do hlavy. Primera už fanoušci Oktagonu také znaji, naposledy porazil slovenského oblíbence Gábora Borároše.

21.30 - Začíná hlavní karta turnaje Oktagon 19.

21.26 - Oktagon oznámil novinky k turnaji Oktagon 20. 30. prosince se představí opět Karlos Vémola, Ronald Paradiser, Ivan Buchinger, Lucia Szabová nebo Milan Ďatelinka, který se postaví Davidu Hoškovi. Další duel obstarají Leo Brichta a Matouš Kohout.

21.10 - Matěj Kuzník porazil Marka Bartla na body.

Rozhodčí nabodovali zápas 30-27, 30-27 a 29-28, vše ve prospěch Matěje Kuzníka, který si tak připsal vítězství.

21.07 - Marek Bartl vs. Matěj Kuzník - 3. kolo

Nečekaný vstup! Bartl se rozběhl pro takedown a hodil Kuzníka na zem, místo úderů se ale snažil protivníka uškrtit, a ten jej přetočil. Pozice se do konce kola měnila ještě několikrát, ani jeden z bojovníků ale zápas nedotáhl do vítězného konce před limitem.

21.00 - Marek Bartl vs. Matěj Kuzník - 2. kolo

Stejný obrázek jako v prvním kole. Kuzník lisoval Bartla na pletivu, nedokázal jej však dostat pod sebe. Bartl opět hrozil zejména lokty, jichž zasadil soupeři v klinči i v postoji několik.

20.53 - Marek Bartl vs. Matěj Kuzník - 1. kolo

Hned od začátku se oba snažili prosadit svou taktiku. Bartl chtěl zápas držet v postoji, ale Kuzník do něj vletěl, chvíli mačkal soupeře na pletivu a poté jej dostal pod sebe. Bartl jej však trefil loktem ze spod, a tak Kuzník půjde do druhého kola s tržnou ránou.

Matěj Kuzník porazil Marka Bartla na body. • Foto Oktagon TV

20.44 - Marek Bartl vs. Matěj Kuzník

Do třetice všeho dobrého. Český souboj mezi Matějem Kuzníkem a Markem Bartlem se totiž už dvakrát nepodařilo uskutečnit. Kuzník se v Oktagonu představí v krátkém časovém sledu. V říjnu totiž porazil Štěpána Gubu. Bartl na druhou stranu nezápasil téměř dva roky.

20.35 - Javid Basharat porazil Alexandera Bezkorovaynaye ve 2. kole na submisi - arm triangle choke

S postupem času Basharat prohluboval rozdíl, trefoval kopy, lokty i údery. Poté, co Ukrajinec tvrdě inkasoval, šel k zemi, kde mu Afghánec zamknul hlavu do škrcení. I když jej neměl úplně dobře chycené, přiměl soupeře odklepat a připsal si tak desáté vítězství v řadě.

Afghánec Javid Basharat porazil Ukrajince Alexandera Bezkorovaynaye ve 2. kole na submisi - arm triangle choke • Foto Oktagon TV

20.29 - Javid Basharat vs. Alexander Bezkorovaynay - 1.kolo

Zahraniční bojovníci předávdí taktický, tehnický souboj v postoji. Přesnějším z dvojice byl Basharat, který se trefoval zejména při delších kombinacích.

20.21 - Javid Basharat vs. Alexander Bezkorovaynay

Na řadu přijde parťák Karlose Vémoly. Javid Basharat trénuje v London Shootfighters a je považován za velkou naději. Oba borci disponují skvělým skór, Basharat si zatím připsal 9 vítězství a žádnou prohru, Bezkorovaynay drží bilanci 11-1.

20.08 - Rozhodčí nabodovali zápas jako remízu

Souboj mezi Pavlem Salčákem a Filipem Tomczakem nabodovali rozhodčí jako remízu. Jeden ze soudců viděl jako vítěze Poláka, ostatní dva vyrovnaně.

Souboj Pavla Salčáka s polským bijcem Filipem Tomczakem • Foto Oktagon TV

20.04 - Pavel Salčák vs. Filip Tomczak - 3. kolo

Kvalitní Polákův vstup. Hned po gongu posadil tvrdým úderem Salčáka na zem a opět přešel do vrchní pozice. Přestože Tomczak nebyl vůbec aktivní, celých pět minut strávil na Salčákovi, který nenašel síly k tomu, aby jej přetočil.

19.58 - Pavel Salčák vs. Filip Tomczak - 2. kolo

Druhé kolo už vypadalo pro Čecha o poznání hůř. Prakticky celých pět minut strávil pod svým protivníkem, na konci kola už oba vypadali velmi vyčerpaně, o něco čerstvěji však vypadal Salčák.

19.52 - Pavel Salčák vs. Filip Tomczak - 1. kolo

Obrovský úvod Pavla Salčáka, který hned prvním úderem málem ukončil zápas. Polák se pokusil pořád českého bijce tlačit na pletivo, ale nakonec jej Salčák dostal pod sebe a na konci kola málem ukončil.

Souboj Pavla Salčáka s polským bijcem Filipem Tomczakem • Foto Oktagon TV

19.38 - Pavel Salčák vs. Filip Tomczak

Další duel, který se upekl na poslední chvíli. Pavel Salčák měl totiž původně bojovat s Andrésem Raškou, ten se ale zranil, a tak mu bude v dnešním zápase suplovat Polák Filip Tomczak. Ten drží bilanci sedmi vítězství a dvou porážek, v minulosti přemohl knockoutem také Jozefa Wittnera.

19.31 - Matúš Juráček porazil Jana Širokého ve 3. kole TKO

V posledním kole se Juráček s Širokým přesunuli na zem mnohem dřív. Na Širokém už byla vidět únava, jelikož neabsolvoval plnohodnotnou přípravu. Soupeř mu zasazoval údery na zemi a rozhodčí zápas odmával.

19.26 - Matúš Juráček vs. Jan Široký - 2.kolo

Druhé kolo se neslo ve stejném duchu jako to první. Juráček byl přesnější v postoji a na konci pětiminutovky skončil ve výhodné pozici na zemi. Kdyby druhé kolo trvalo ještě o pár sekund déle, možná by se mu podařilo zápas i ukončit.

19.20 - Matúš Juráček vs. Jan Široký - 1. kolo

Širokému dělalo v prvním kole problém vypořádat se s velkou výškovou nevýhodou, a tak se nemohl na Juráčka pořádně dostat. Na konci kola si navíc Juráček připsal takedown a hrozil škrcením.

18.59 - Matúš Juráček vs. Jan Široký

Ať už tento zápas dopadne jakkoliv, Jan Široký zůstane oslavován. Duel totiž přijal teprve včera před vážením, původně do Brna přijel jako trenér Lukáše Tvrdého. Původní soupeř Matúše Juráčka se ale nakazil koronavirem, a tak musel zaskočit právě Široký, který před třemi týdny absolvoval zápas bez rukavic.

18.52 - Filip Macek porazil Jerryho Kvarnstroma ve 2. kole na submisi - guilltoine choke

Macek potrestal hned první soupeřovu chybu. Když se Fin pokoušel o takedown na začátku kola, chytil mu hlavu do gilotiny a submisi následně dotáhnul.

Filip Macek porazil Fina Jerryho Kvarnstroma ve 2. kole na submisi - Guilltoine choke • Foto Oktagon MMA

18.50 - Filip Macek vs. Jerry Kvarnstrom - 1. kolo

Na zemi chtěl pracovat v prvním kole spíše Fin. Macek strávil téměř celých pět minut na zádech, kde bránil soupeřovy útoky, ani jednou se však nedostal do ohrožení.

Filip Macek porazil Fina Jerryho Kvarnstroma ve 2. kole na submisi - Guilltoine choke • Foto Oktagon TV

18.37 - Filip Macek vs. Jerry Kvarnstrom

Souboj škrtičů. Tak by se dal nazvat střet Filipa Macka s finským veteránem Jerrym Kvarnstromem. Oba dva totiž mají na kontě 15 ukončení submisí. Kvarnstrom se sice nepyšní impozantní bilancí, utkal se ale například s bratrancem Chabiba Nurmagomedova, Usmanem, který je považován za velkou vycházející hvězdu.

18.34 - Michal Glos porazil Lukáše Tvrdého v 1. kole na submisi - knee bar

Glos potvrdil pozici favorita. Okmažitě přenesl dění souboje na zem, kde přešel do vítězné pozice. Když jej soupeř přetočil, uvěznil mu nohu a dotáhl knee bar, který byl Tvrdý nucen odklepat.

Slovenský bojovník Michal Glos porazil Lukáše Tvrdého už v prvním kole technikou knee bar. • Foto Oktagon TV

18.18 - Lukáš Tvrdý vs. Michal Glos

V prvním zápase večera se představí ostravský bojovník Lukáš Tvrdý a proti němu velká naděje slovenského MMA. Michal Glos sice nemá v profesionální kleci takové zkušenosti jako jeho soupeř, sbíral však úspěchy mezi amatéry. V souboji je proto favoritem

18.10 - Slovenský promotér organizace Oktagon MMA Pavol Neruda v rámci úvodu turnaje prozradil, že v průběhu přenosu se diváci dozví seznam zápasů příštího turnaje Oktagon 20, který se uskuteční 30. prosince.

18.07 - Galavečer Oktagon 19 začíná.

17.57 - Vítáme vás u sledování online přenosu z turnaje Oktagon 19, který vyvrcholí hlavním zápasem mezi Karlosem Vémolou a Václavem Mikuláškem. Galavečer každou chvílí začne.

Program Oktagon 19



Hlavní karta (od 20 hodin)



Karlos Vémola vs. Václav Mikulášek

Lucie Pudilová vs. Cornelia Holmová

Samuel Krištofič vs. Mateusz Strzelczyk

Andrej Kalašník vs. Tato Primera



Prelims (od 18 hodin)



Marek Bartl vs. Matěj Kuzník

Javid Basharat vs. Alexander Bezkorovayny

Pavel Salčák vs. Filip Tomczak

Filip Macek vs. Jerry Kvarnstrom

Matúš Juráček vs. Jan Široký

Lukáš Tvrdý vs. Michal Glos