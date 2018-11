Plzeň před LM: Chorý není Krmenčík, Kopic z formy. Mistra spasili jiní

Z pravidelných těsných výher se Viktoria Plzeň přehodila do módu „remízy 1:1“, kterou si po domácí „plichtě“ s Příbramí odvezla i v pátek z Liberce. Fotbalisté českého mistra odehráli špatné utkání, vzhledem k vyloučení Lukáše Hejdy můžou být za bod ještě hodně rádi. Většina hráčů západočeského mužstva předvedla výkon pod své možností, vepředu citelně chybí zraněný šutér Michael Krmenčík. Jak vypadá forma mužstva, které čeká v úterý klíčový duel Ligy mistrů na půdě CSKA Moskva?

Chorý není Krmenčík

Utkání poctivě odmakal, podstoupil desítky soubojů, snaha mu nejde upřít. Jenže u Tomáše Chorého to stále není ono. Po zranění Michela Krmenčíka dostává prostor, aby začal splácet investované miliony, které do něj Plzeň vrazila transferem z Olomouce. Vytáhlý forvard ale byl často u míčů pozdě, nedokázal se prosadit do kvalitní koncovky. V závěru alespoň nastartoval vyrovnávací akci, po které skóroval Jan Kovařík. Sám ale ví, že musí přidat v produktivitě. „Měl bych začít dávat góly, abych se udržel v základu,“ uvědomil si bezprostředně po utkání (Celý rozhovor čtěte ZDE>>>).