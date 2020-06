Vysněný Karabcův nástup za Spartu. Pořád jsem nejmladší, smál se Hložek | iSport.cz

1. Adam Hložek 16 let, 7 měsíců, 12 dnů (Sparta – Plzeň 4:0, 9. března 2019)

2. Tomáš Pilík 16 let 7 měsíců, 18 dnů (Příbram – Brno 2:1, 7. srpna 2005)

3. Adam Karabec 16 let 10 měsíců, 29 dnů (Karviná – Sparta 1:4, 31. května 2020)

4. Václav Kadlec 16 let, 11 měsíců, 14 dnů (Sparta – Baník 1:0, 4. května 2008)

5. Petr Ruman 17 let a 5 dnů (Baník – Sparta 1:3, 7. listopadu 1993)