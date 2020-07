Kapitán Karviné útočí na LFA. A že jsme se nakazili schválně? Stupidní! | iSport.cz

Po potvrzení pozitivních testů na koronavirus přímo v karvinském kádru jde vedení ligy do nejzazších schválených termínů. Slezané jsou v karanténě a o dohrání skupiny o záchranu se rozhodne na základě výsledků testů 16. července. Pokud budou negativní, dohraje se soutěž 23. a 26. Baráž by pak následovala na přelomu července a srpna.

„Rozumím, že ve hře je hodně, třeba smlouva s Fortunou. Je tu i druhá strana mince a to jsou kluby, které v této situaci ztrácí také. To je tomuhle pánovi asi ukradené,“ nelíbí se asociační postup karvinskému Marku Janečkovi a naráží přímo na vyjádření předsedy LFA Dušana Svobody.

"Zapomíná, že ztrácíme i my hráči, kteří jsme souhlasili, že půjdeme dolů s penězi. Ještě jednou připomínám, že dobrovolně!“ rozčílil se na Facebooku.

Zároveň se ohradil proti náznakům, že by se snad hráči vystavili nákaze úmyslně, aby se soutěž nedohrála. „Mrzí mě, že někteří funkcionáři jiných klubů mají vyjádření, že jsme se na to v Karviné připravovali a dělali to schválně, to je úplně stupidní názor,“ opřel se karvinský kapitán třeba i do manažera Dukly Pavla Vandase.

Jako rodák z východního Slovenska má i v Karviné pocit, že jeho klub nemá stejnou pozici mezi ostatními.„Poznám, když na vás někdo kouká jinak. Jsem „východniar“ a zpozoroval jsem to i tady. Chtělo by to trošku víc respektu, pánové! A pane šéfe LFA, prosil bych trošku víc ohleduplnosti a neprosazovat si to svoje jen z pozice moci.“

„Liga je už teď neregulérní a ne vinou Karviné, ale kvůli realitě, která je ve světě. Na prvním místě je zdraví. A to se ani nebavím o tom, že máme mít 14 karanténu, potom 5 dní narychlo trénovat a pak jít bojovat o holý fotbalový život. Ano, jsme fotbalisti a je to naše práce, ale když už, tak za regulérních podmínek, které teď ani náhodou nejsou,“ dodal Marek Janečka.