Karabec trefil krásný gól: První půle Sparty? Takhle by to mělo vypadat

Dostal nelehký úkol. Nahradit absentujícího kapitána Bořka Dočkala, to není žádná selanka. Adam Karabec (17) se ale téhle výzvy zhostil s grácií. Pod triumf Sparty 3:0 ve Zlíně se podepsal úvodním gólem, navíc byl i u zrodu akce, která vedla k penaltě a pojištění náskoku. „Dařilo se nám získávat míče, pak jsme měli volný střed a mohli je rozhazovat do lajn. Vytvářeli jsme si z toho dost šancí,“ pochvaloval si supertalentovaný mladík.

Máte třetí výhru, navíc po přesvědčivém výkonu. Maximální spokojenost?

„Myslím, že jsme do toho vstoupili hodně dobře. Vytvářeli jsme si šance a dávali góly. Soupeře jsme přehrávali. Ve druhém poločase jsme se trochu zatáhli, už jsme nehráli to, co bychom chtěli. Ale zvládli jsme to, což je hlavní.“

Jak jste viděl situaci před vaším gólem, který padl po krásné akci?

„Viděl jsem, že si Láďa (Krejčí I) zasekl balon a všichni to přebíhají. Proto jsem si seběhl na vápno, on se na mě podíval a dal mi to hezky proti noze. Důležité bylo, že míč neskákal, takže jsem to mohl trefit tak, jak jsem chtěl.“

Pak jste měl ještě jednu velkou příležitost, v závěru prvního poločasu vás ale vychytal gólman Dostál.

„Vypíchl jsem soupeři balon a šel rovnou do náběhu. Koza (Libor Kozák) mi to perfektně vrátil. Chtěl jsem lobovat gólmana, protože jsem viděl, že jde hodně proti mně. Bohužel jsem to vzal i s trávou, takže jsem to nezvedl tak, jak jsem chtěl. Věděl jsem, že kdyby se mi úmysl povedl, brankář by neměl šanci. Škoda, že to nevyšlo.“

Blížil se výkon především v prvním dějství tomu, co byste chtěli dlouhodoběji předvádět?

„Myslím, že určitě. Jen jsme si to měli víc přenést i do druhého poločasu. Pokud se nám to povede, bude všechno v pořádku.“

O Zlínu se říká, že je to vyloženě defenzivní mančaft. Překvapilo vás, kolik jste měli prostoru na útočné manévry?

„Před zápasem jsme si říkali, že meziprostory mezi záložníky a obránci budou volné, že toho musíme využívat. Hodně jsem se v téhle části hřiště pohyboval právě já. Dařilo se nám získávat míče, pak jsme měli volný střed a mohli je rozhazovat do lajn. Vytvářeli jsme si z toho dost šancí.“

Moravané věřili, že i díky mnoha vašim absencím včetně Bořka Dočkala mají velkou šanci na dobrý výsledek. Zaznamenali jste jejich odhodlání?

„Soustředíme se na sebe. Máme dostatečně široký kádr, abychom tyhle situace zvládli. Na hřišti se to jasně potvrdilo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 20. Karabec, 36. Hancko, 50. Kozák Sestavy Domácí: S. Dostál – Cedidla, Simerský, P. Buchta, Matejov (64. Fantiš) – Jawo, Hlinka (46. Dramé), Conde, Janošek, Janetzký (64. Martínez García) – Poznar (C) (87. Toutou Mpondo). Hosté: Nita – Wiesner, Vitík, O. Čelůstka, Hancko – Plavšić (90. Matěj Hanousek), Ladislav Krejčí ml., Pavelka (C), Karabec (77. Souček), Ladislav Krejčí st. (90. Polidar) – Kozák (85. Novotný). Náhradníci Domácí: Rakovan, Vraštil, Fantiš, Dramé, Kolář, Martínez García, Toutou Mpondo Hosté: Heča, Lischka, Plechatý, Hanousek, Souček, Polidar, Novotný Karty Domácí: Jawo Hosté: Pavelka, Vitík, Kozák, Ladislav Krejčí ml., Ladislav Krejčí st. Rozhodčí Orel – Kříž, Šimáček Stadion Stadion Letná, Zlín

