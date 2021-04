Hoftych se při střídání bál, že bude za rasistu: Jsem lidumil, ale...

Pojď dolů! Adama Diamé na svou premiéru ve FORTUNA:LIZE nebude vzpomínat zrovna v nejlepším, na trávník vběhl jako střídající hráč, zápas ale nedohrál . Liberecký talent odkroutil v duelu s Mladou Boleslaví (1:0) 24 minut, pak ho střídačka v čele s Pavlem Hoftychem stáhla. Realizační tým chtěl useknout v závěru sílící tlak domácích, do akce poslal dvě čerstvé tváře. „Je to dnes ve sportu nebezpečné. Kdybych střídal kluka Čecha, nikdo by se nedivil, ale takhle by si mohl někdo rýpnout," komentoval to 53letý kouč v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport.

V 67. minutě do hry, během první minuty nastavení zase ven. Adama Diamé si užil chvilku na ligovém trávníku, debut ale i tak bude vnímat rozpačitě. „Normálně by s námi na zápas do Mladé Boleslavi ani nejel," vysvětloval Pavel Hoftych, kterému chyběli Imad Rondič s Michaelem Rabušicem. Jan Matoušek nezvládl celou porci minut, díky tomu přišla chvíle právě pro 20letého Francouze, který vlastní i senegalský pas.

Diamé přišel pod Ještěd během zimní pauzy, vzhledem k přerušení ČFL nesbíral zápasové vytížení, v lize dostal prostor až právě kvůli sérii zranění v kádru Slovanu. „Je s námi krátce, není úplně dotrénovaný, víme o manku," popisoval liberecký kouč dál v pořadu TIKI-TAKA na O2 TV Sport. Na hřiště chtěl však poslat klasického útočníka, jinou variantu ani neměl.

Rychle se projevila mladická nezkušenost. Liberecký talent se po sérii sprintů vyšťavil. „Není zvyklý na režim střídajícího hráče, nehrál poslední dobou ani zápasy. Rychle se zatavil, přestal běhat, nestíhal to a ztrácel míče," věděl Hoftych. Společně se zbytkem realizačního štábu si situaci vyhodnotil, Mladoboleslavští se zatím za stavu 1:0 pro Slovan nadechovali k tlaku a bránu Milana Knoblocha ostřelovali četnými pokusy. Koncovka měla přinést poslední šanci na vyrovnání.

„Věděli jsme, že už nám nepomůže. Jsem lidumil, vždy hledám lidské hledisko, tentokrát to ale nešlo," mrzelo šéfa lavičky Severočechů. Na hřiště poslal dva defenzivní záložníky Davida Cancolu s Kristianem Michalem, dolu šel právě Diamé a Michal Sadílek, který už se vydal z veškeré energie. „Hned jsem věděl, že to Adama bude těžce kousat. Říkal jsem Kamilovi (Marovi), aby mu to vysvětlil, aby mě neobvinil z rasismu. Že šlo o taktický záměr."

Jinými slovy liberecký kouč nechtěl, aby Diamé pochopil situaci jinak, než jak byla. Liberec chtěl vítězství udržet za každou cenu, i když mohlo střídání zanechat šrámy na sebevědomí talentu. „Po zápase už to vzal, chvilku si to obrečel. Bylo mi ho líto, ale já jsem slzy zadržel," pousmál se kouč.

Rasismu se chtěl Hoftych vyhnout oklikou, guinejský záložník Kamso Mara přetlumočil mladičkému spoluhráči důvod střídání, osobní schůzku si s ním dal právě i 54letý kouč. „Mám výhodu, že si dcera vzala Egypťana. Vnučce říkám Salah, je krásná míšenka s dlouhými vlasy. Mám tedy příslušníka v rodině, řekněme."

Podle něj je však třeba si na podobné věci dávat v dnešní době pozor. „Nebezpečné situace teď nastávají v každém povolání a sportu. Kdybych střídal kluka Čecha, nikdo by se nedivil, ale takhle by si mohl někdo rýpnout," tušil trenér a dodal, že Diamé má před sebou ještě celou kariéru, během níž bude mít možnost se ukázat.

Sám Hoftych vzpomíná, že byl během hráčské kariéry stažen dvakrát hned po sobě. „V roce 1987 v Dukle B," vybavuje si. Tehdy ho trénoval Ivo Viktor. „Šel jsem na hřiště jako útočník, strašně rychlej. V 65. minutě nahoru a v 80. zase dolů, přitom jsem ani nic nezkazil. Dvakrát po sobě! Tenkrát Karosou byla výborná cesta zpátky z Uničova," zasmál se.

Diamému zatím nehrál čas v Liberci do karet. Vzhledem k pozastavení ČFL kvůli koronaviru nemůže nastupovat za B-tým, k zápasům hlavního kádru se dostává sporadicky. Už 30. června mu končí hostování z Vlašimi, Slovan ale může uplatitnit opci.