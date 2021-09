Důležitá výhra před Rangers a Slavií, oddechl si Vrba. Chválil Peška

Venkovní výhra v lize, to pro Spartu rozhodně není samozřejmost. Když na ní ale dosáhne, je to s pěti nasázenými góly v kapse. Na konci července naložili Letenští Liberci, v sobotu večer se po téměř dvou měsících dočkali dalšího sukcesu mimo svůj stadion. A znovu za přispění pěti branek. Divoký triumf 5:2 ve Zlíně řídil křídelník Jakub Pešek, první ligové zářezy v rudém slavili Filip Panák a Martin Minčev.

V lize jste venku uspěli téměř po dvou měsících. Cítíte velkou úlevu?

„Pokud chceme hrát v tabulce co nejvýš, jsou zápasy venku stejně důležité jako ty doma. Držíme kontakt s čelem tabulky, které nám po předchozích dvou ztrátách trochu odskočilo. Tahle výhra je pro nás pozitivní i směrem k příštímu týdnu, kdy nás čekají dva důležité zápasy s Rangers a Slavií.“

První dvě branky jste vstřelili ze standardních situací. Vítaná pomoc, že?

(pokyvuje hlavou) „Snažíme se snadardky hodně cvičit, na tréninku se jim věnujeme. Někdy to vychází, někdy ne. Teď se nám to povedlo. Celkově si ale myslím, že se v zápase ukázaly naše kvalita a rychlost v přechodové fázi.“

To se týká především Jakuba Peška, jenž měl podíl hned na čtyřech gólech.

„Odehrál výborný zápas. Když se podíváte, co byly v Liberci jeho největší přednosti, tak v tomhle zápase je jasně ukázal. Jen doufám, že v tom bude pokračovat.“

Po nevyřešeném brejku za stavu 0:1 jste na něj byl ale hodně rozzlobený. Měl situaci vyhodnotit jinak?

„Dívali jsme se na to ještě po utkání. Nebylo to tak jednoduché, jak to vypadalo od lavičky. Prostor tam byl hodně ucpaný. Je to i o spoluhráčích, aby si našli lepší prostor pro přihrávku.“

Pešek v týdnu nehrál MOL Cup v Líšni. Přišel mu volnější režim vhod?

„Vzhledem k reprezentačním povinnostem neměl od začátku sezony volno. Jevilo se nám to jako ideální příležitost, abychom některým hráčům dopřáli pauzu. Měli individuální trénink, nechtěli jsme, aby cestovali dvakrát během pár dní na Moravu. Jsem rád, že nám tenhle tah vyšel.“

První ligový gól vstřelil Martin Minčev, dostal se i do dalších dvou velkých šancí. Věříte, že přichází jeho čas?

„Zažil jsem ho ještě v Bulharsku. A hned jsem říkal, že je to skvělý kup. Ve Varně byl výjimečný. Potenciál má, teď mu to tam začalo padat. Snad to vydrží.“

Utkání pro zranění nedohrál Filip Souček. Jak to s ním vypadá?

„Zatím nevíme. Ledujeme, udělal se mu na noze otok. V nejbližších dnech půjde na odborné vyšetření.“

SESTŘIH: Zlín - Sparta 2:5. Letenský koncert pošramotilo zranění Součka

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41. Simerský, 90. Poznar Hosté: 8. O. Čelůstka, 45+1. Panák, 57. Pešek, 81. Simerský (vl.), 90+1. Minčev Sestavy Domácí: Rakovan – Fantiš, Simerský, Cedidla, Vraštil – Conde – Y. Dramé (75. Janetzký), Tkáč (75. Jawo), R. Hrubý (84. Hrdlička), Čanturišvili (75. Nečas) – Poznar (C). Hosté: Nita – Wiesner, Panák, O. Čelůstka, Hancko – Pavelka (C), Sáček – Pešek (88. Vindheim), Hložek, Haraslín (88. Moberg Karlsson) – Drchal (64. Souček, 71. Minčev). Náhradníci Domácí: Bobčík, Hrdlička, Janetzký, Jawo, Nečas, Šiška, Kulíšek Hosté: Gabriel, Heča, Moberg Karlsson, Minčev, Souček, Štetina, Vindheim Karty Domácí: Čanturišvili, R. Hrubý, Tkáč, Vraštil, Cedidla Hosté: Hložek Rozhodčí Machálek – Hrabovský, Hurych Stadion Stadion Letná, Zlín Návštěva 4520 diváků

Zlín - Sparta: Minčev se dostal za obranu a uzavřel na 2:5

Zlín - Sparta: Poznar se zjevil sám před Nitou a snížil na 2:4

Zlín - Sparta: Po střele Haraslína došlo k vlastní brance Simerského, 1:4

Zlín - Sparta: Pešek přesprintoval obranu, blafák mu nevyšel Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Zlín - Sparta: Minčev ve skluzu minul

Zlín - Sparta: Zápas přerušen! Fanoušci Fastavu se s vulgaritami utrhli ze řetězu

Zlín - Sparta: Souček po čtyřech minutách se zraněním vystřídal

Zlín - Sparta: Peškův lobíček nachytal Rakovana, 1:3

Zlín - Sparta: Panák udeřil hlavou a slaví první gól za Letenské, 1:2

Zlín - Sparta: Od Simerského se odrazil míč za Nitu, 1:1

Zlín - Sparta: Tkáčovi sebral gólovku Wiesner

Zlín - Sparta: Pešek zakončil brejk střelou z blízka

Zlín - Sparta: Haraslín poslal na bránu točivou jedovku

Zlín - Sparta: Pavelkovu hlavičku skvěle vytáhl Rakovan na břevno!