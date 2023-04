Juroška poprvé proti bráchovi. Vyhrál a „zklamal“ rodiče: Přáli si remízu

Pro vás osobně extra zážitek, co? Proti vám bratr v dresu vašeho bývalého klubu, rodiče v hledišti a navrch důležitá výhra.

„Těšil jsem se. Poprvé jsme proti sobě nastoupili s bratrem. Bylo to speciální i pro rodiče. Určitě jsou pyšní. Ve čtvrtek jsme byli s bratrem spolu. Myslím, že každý z nás trošku vyzvídal u táty, jestli ten druhý doma něco prozradil. (úsměv) Ale oba jsme se zachovali jako profíci a neřekli jsme nic. Rodiče si samozřejmě přáli remízu, a aby každý z nás dal jeden gól. Ideálně aby to skončilo 1:1.“

Sourozenec naskočil až v závěru. Dostali jste se vůbec blízko k sobě?

„Úplně ne. Hrál na druhé straně. Jenom jsem viděl, jak tam pláchl a byla z toho žlutá karta. Vím, že je rychlej. Měl jsem v nohách osmdesát minut, radši jsem si dával trošku fóra a jistil to.“

Také o devět let mladší Pavel nosí číslo 24 jako vy. Úmysl nebo náhoda?

„Vůbec nevím, z čeho to vyplynulo. Asi byla volná čtyřiadvacítka, když šel z béčka do áčka. Sešlo se to tak a máme stejné číslo.“

Co pro vás znamená vítězství ve vzájemném souboji?

„Ty body jsme potřebovali trošku víc. Třikrát jsem proti Slovácku musel skousnout porážku. Jsem rád, že jsme to teď zvládli. Měl jsem z toho dobrý pocit. Byli jsme koncentrovaní, organizovaní. Působili jsme jako tým. Cítil jsem z nás velkou soustředěnost. Tuhle vzpruhu jsme potřebovali. Poslední dny byly náročné.“

Od čeho jste se odrazili?

„Bylo důležité, že jsme konečně vstřelili první gól. Pak jsme si poctivě hlídali defenzivu s dobrým přechodem do útoku. Výborně jsme kopali standardky, měli jsme z nich spoustu šancí. Škoda, že jsme nedali dřív druhý gól. Ještě jsme se strachovali. Klobouk dolů před Slováckem. Hrálo ve středu, mělo to náročné. Vítězství nad těžkým soupeřem si vážíme. Doufám, že se tímto nadechneme do závěru sezony.“