Sparťan Karabec už zná trest za zbytečný loket: nestihne ani derby!

Už to ví. Adam Karabec, desítka ve službách fotbalové Sparty, si za faul v duelu s Karvinou nezahraje tři zápasy. Dvacetiletý talent vrazil ve druhé půli loket do obličeje Dominika Žáka, za což viděl (po intervenci VAR) okamžitou červenou kartu.

Atraktivní souboje ho minou. V Liberci je to vždy mezi Slovanem a Spartou pořádná bojovka, poté přijede na Letnou Slovácko, jeden ze silných a nepříjemných soků. Do třetice bude Adam Karabec na tribuně při derby se Slavií, které je naplánováno na předposlední zářijový víkend.

K tomu připočtěme blížící se reprezentační pauzu. Hráč bude bez zápasů prakticky měsíc, což je rozhodně nic moc vyhlídka.

Anketa Třízápasový trest pro Adama Karabce je... Příliš vysoký Příliš nízký Odpovídající

Ale nelze se divit, Karabec udělal v zápas s Karvinou hloupost. Po Žákovi se ohnal, i když nebyli v souboji o míč. Situace byla velmi viditelná, přesto rozhodčí Jan Machálek nejprve ukázal žlutou kartu. Po intervenci kolegy u videa však musel vylučovat.

„Víme, že to bylo korektní rozhodnutí. Hru jsme měli v rukou, ale červená karta to udělala těžší,“ připustil trenér úřadujících mistrů Brian Priske. „Udělal velmi špatné rozhodnutí. Od Kary je to neakceptovatelné. Teď bude několik týdnů stát, bude toho litovat,“ upozornil trenér na prakticky jistý delší distanc.

Jeho slova se potvrdila. Poprvé by mohl Karabec zasáhnout do ligového střetu na přelomu září a října, kdy Sparta uvítá Viktorii Plzeň.