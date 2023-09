Hradec má náhradu za Gabriela, Kováč lovil ve Spartě. Kdo chce Poznara?

Výměna střelců

Na sever David Puškáč, do Prahy Jan Chramosta, který v dresu Bohemians zažil velmi slušnou předminulou sezonu. Výměna velmi interesantních jmen je ve hře. Kluby se zatím nedomluvily, jde o možný doplatek, který by museli vysázet Bohemians. Každopádně Jaroslav Veselý, trenér Bohemians, volal po posilách do útoku. A jablonecký kouč Radoslav Látal pronesl po poslední prohře v Českých Budějovicích: „Jestli na to hráči nemají po psychické stránce, tak ať tu nehrají a hrají jinde.“