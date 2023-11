Staněk jako další gólman s helmou: jaký detail nedomyslel Petr Čech?

Pokud se Jindřich Staněk objeví v reprezentační bráně proti Polsku nebo Moldavsku, bude to poprvé od dob Petra Čecha, kdy český gólman národního týmu nastoupí v helmě. Plzeňský gólman ji má jako pozůstatek střetu s jabloneckým Václavem Drchalem. A měsíc po ostré kolizi a zranění hlavy naskočil do vítězného šlágru proti Slavii (2:1).

Jistou dobu nastupoval v přilbě slávista Ondřej Kolář, ale vcelku brzy ji odložil. Ale co Staněk? Bude s pokrývkou hlavy chytat delší čas, nebo třeba s ohledem už na několik úrazů hlavy (předtím na konci září se srazil se spoluhráčem Dwehem) ji bude nosit až do konce své fotbalové kariéry? To řešili v iSport studiu během nedělního šlágru trenér Dušan Uhrin mladší a redaktor deníku Sport Pavel Hartman.

„Odhaduji, že Staňka budeme vídat v přilbě do konce této sezony. Ale netuším, jak se v ní cítí. Pokud by měl obavy, že by v budoucnu znovu mohl přijít ke zranění hlavy, bude lepší, když jí bude mít. Avšak si myslím, že to sundá a že helmu nebude dlouhodobě nosit," komentoval aktuální brankářův „módní" doplněk Uhrin.

To Pavel Hartman přišel se zajímavou historkou, s níž se potýkal legendární Petr Čech. „Vyprávěl mi jak pár týdnů po děsivé srážce se Stephenem Huntem z Readingu nastoupil na Anfieldu proti Liverpoolu. S trenéry na trénincích simuloval všechny situace, které by mohly nastat, jenže opomněl jeden detail - a to diváky. Fanoušci řvali a říkal, jak mu všechny zvuky v hlavě rezonovaly. Ani se neslyšel se spoluhráči. Pak říkal, jak tohle nedomysleli. Prý mu patnáct minut trvalo, než si zvykl a jen trnul, aby během té doby něco chytil. Proto by mě zajímalo, jak se na zápas v Edenu připravoval Staněk. Obzvláště, když stál před tribunou Sever,” zamyslel se expert Sportu.

A moderátor studia Martin Vait dodal, jakou kreativní fintu vymyslel třeba Mikel Arteta. „Rovněž simuloval zápas s Liverpoolem, a to tak, že na tréninku hráčům pouštěl z reproduktorů chorály fanoušků Reds, aby se jeho tým neztratil v té atmosféře, jaká je tam čekala.”