Jen čtyři dorostenci v lize: projekt „nový Čvančara“ a Čechův nástupce

„Mrzí mě, že tenhle díl nebude třeba tříhodinový,“ říká na úvod speciálního vydání pořadu iSkaut Michal Kvasnica. Důvod? „Jsou jen čtyři! Jeden, dva, tři, čtyři dorostenci v lize!“ kroutí hlavou redaktor deníku Sport a webu iSport.cz. Kvasnica se tentokrát s kolegou Jiřím Fejglem zaměřili na kategorii hráčů, narozených v roce 2005 (nebo ještě později) a představili největší naděje domácí soutěže, kterých ale není zas tolik… „Je to i obžaloba výchovy hráčů v Česku. Ale tady obecně sportovci dozrávají pozdě,“ domnívá se Fejgl. „Kdo byl v Česku v osmnácti opravdu bomba? Jágr? Tenistky? Trenéři vychovávají týmy, ne individuality. Souvisí to s nastavením klubů – aby jim nespadl dorost z ligy, aby žáci hráli na špici tabulky a tak podobně,“ dodává.

I tak je ale ve speciálním díle pořadu iSkaut co hodnotit a rozebírat. „V Jablonci mají projekt ´nový Tomáš Čvančara´,“ říká třeba Fejgl na adresu hroťáka Matouše Krulicha. „Vysoký, sebevědomý, byl v cizině, vrátil se do Jablonce, maká na sobě a jde si tvrdě za svým,“ vyjmenovává redaktor deníku Sport a webu iSport.cz přednosti zajímavého fotbalisty, který by podle jeho názoru mohl jednou následovat cestu šikovného forvarda, který si přes Spartu vykopal bundelisgu.

„A co třeba Viktor Baier z Plzně? Luděk Mikloško mi říkal, že západní trh kouká jen na brankáře, kteří mají 190 cm a výš – a on má přes dva metry. Pracuje s mentálním koučem a možná i proto působí tak vyzrále,“ nabízí zase svůj pohled na brankářský talent plzeňské Viktorie Michal Kvasnica.

Štěpán Míšek: za parkuru do ligy

za parkuru do ligy Proč to ve výchově mladých v Česku drhne?

Jan Paluska: elegantní stoper, co zaujal i Koubka

elegantní stoper, co zaujal i Koubka Pudilovi a další: kdo se ještě hlásí o slovo?

a další: kdo se ještě hlásí o slovo? Co v těch Pardubicích dávají mladým do jídla?

dávají mladým do jídla? Je brzká cesta do zahraničí výhoda, nebo spíš břímě?

výhoda, nebo spíš břímě? Čím Baier připomíná Petra Čecha?

Podívejte se na VIDEO.