Co ukázala ztráta Slavie: stoper č. 1, jediný kreativec a zlínský Olatunji

Video se připravuje ... Páni! Tohle se nečekalo. Slavia utrpěla bodový úraz hned ve druhém jarním kole. Ve Zlíně byla nepřesvědčivá. Na těžkém terénu ukázala málo. Zákonitě přišel trest. Domácí díky hlavičce novice Kennetha Ikugara vyrovnali na konečných 1:1 a po vyloučení Václava Jurečky byli dokonce blíž k šokujícímu triumfu. „Moc fotbalu tam nebylo,“ ulevil si trenér hostů Jindřich Trpišovský. Co zápas na těžkém terénu ukázal a napověděl o obou týmech?

Jedničkou je Ogbu, ne Zima David Zima za sto „mega“, reprezentant Tomáš Holeš, perspektivní Tomáš Vlček, zkušení Lukáš Masopust a Jan Bořil... Téma slávistických stoperů se v poslední době důkladně probralo i v kontextu boje o místenky na německé EURO 2024. Spekulace a hlavně italská cenovka rezonují. V zimním kalupu se však zapomnělo na jeden fakt, který je brán za samozřejmost, přitom je fér si ho připomínat. Jedničkou mezi obránci „sešívaných“ je Igoh Ogbu – a je úplně jedno, zda se bavíme o Nigerijcově fungování v čtyřčlenné formaci, nebo modernější trojici. Ogbu je lídrem, na jehož vysoký standard si každý zvykl. Pokud má v létě Afričan odejít za lepším, potřebuje Slavia, aby se Zima co nejrychleji dostal na jeho výkonnost. Zatím na ní není, Kenneth Ikugar ho zlobil. David Zima a Jan Bořil po remíze ve Zlíně • Foto Facebook / SK Slavia Praha

Ševčík jediným kreativcem Zvládne se svým chatrným zdravím dva zápasy ve čtyřech dnech? Zvládne – a v obou mezi matným zbytkem slávistů patřil Petr Ševčík k nejlepším. Zkušený záložník zatím zastiňuje ofenzivní spoluhráče, kteří mají za úkol zaměstnávat soupeře drzými nápady, střelami, ideálně kanadskými body. S Jabloncem asistoval Conradu Wallemovi, ve Zlíně poslal míč na Chytilovu hlavu a brankáře Stanislava Dostála několikrát zaměstnal ranou ze střední vzdálenosti. Pravá, levá? Není problém. Potíž Trpišovského mančaftu je v tom, že se na blonďatého fotbalistu až moc spoléhá. „Klobouk dolů, jak hraje Peťa skvěle. Dává výborné finálky, ale nemyslím si, že jsme na něm závislí,“ uvedl střelec Mojmír Chytil. Každopádně by se co nejdřív hodil uzdravený Christos Zafeiris, aby Ševčíkovi někdo pomohl a nebezpečnost se rozprostřela. „Na 99 procent Zafi nebude na Karvinou, ale na další už ano. Problém s kolenem není vážný. Jinak souhlasím, Ševa je pro nás klíčový, proti Jablonci měl rekordní čísla, co se týče vytvořených šancí. Táhl akce, naběhal přes 12 a půl kilometru,“ chválil Jindřich Trpišovský. Zlín - Slavia: Ševčíkův centr poslal do brány Chytil, 0:1 Video se připravuje ...

Konkurz na pravého (wing)beka pokračuje Na Lukáše Masopusta se snesla kritika za chyby proti Jablonci, byť nastoupil na stoperu, na Michala Tomiče se zřejmě snese nyní. Aneb konkurz na pravého (wing)beka pokračuje a je dost možné, že v Karviné se Slavia vrátí k Davidu Douděrovi. Slovák od prvních sekund nepůsobil jistě, a to směrem dozadu i dopředu. Pozdě přepínal, nebyl přesný ani důrazný. Kooperace mezi Tomičem a pravým křídlem, kde nastoupil netradičně přes nohu Lukáš Provod, domácí Zlín nijak neohrozila. Překvapilo, že ho kouč Jindřich Trpišovský nechal na place až do 77. minuty. „Únorové a březnové zápasy jsou vždycky o standardkách, soubojích, brejcích, tahových věcech. Kor venku. Musíme na to hned v Karviné zareagovat lépe, protože každá ztráta je nepříjemná,“ uvedl trenér. Michal Tomič ve Zlíně nepřesvědčil • Foto ČTK / Glück Dalibor

Nigerijec Ikugar, zlínský Olatunji Fanoušci Zlína se učí nové jméno. Kenneth Ikugar (23) hned v prvním zápase v základní sestavě zaujal. Na hrotu útoku mladý Nigerijec dlouho prohrával souboje s výborným Igohem Ogbuem, ale postupně se zlepšoval a své rostoucí sebevědomí prodal vyrovnávacím gólem. Bývalý hráč slovenské Trnavy, kde se neprosadil, získal smlouvu v zimě po herním testu. Typologicky i vzhledově připomíná sparťana Victora Olatunjiho. „Zpočátku neuhrával míče, ale měl na sobě top obránce, kteří už uhlídali lepší hráče. Těžký debut,“ uvedl trenér Bronislav Červenka. „Ale zlepšoval se, vyhrával hlavičky. Jeho výkon gradoval po krásném gólu. Jeho sebevědomí šlo hrozně nahoru,“ ocenil. Ke chvále se přidal i záložník Vukadin Vukadinovič. „Kenny nám obrovsky pomohl. Vypořádal se s tím skvěle. Takový útočník nám hodně chyběl. Když to na něho kopneme, nejen, že balon udrží, ale dokáže ho i dobře sklepnout,“ dodal. Zlín - Slavia: Ikugar jako tank! Hlavou srovnal na 1:1 Video se připravuje ...

Náprava za Teplice a bonus před derby Zatímco o víkendu v Teplicích předvedl Zlín nesebevědomý, pasivní výkon a po zásluze odjel bez bodu, proti Slavii ze sebe borci vyždímali maximum. Vysokého favorita se nelekli. Zpevnili se vzadu, poctivě běhali a přesunovali se. Tohle od nich trenér očekává pokaždé. „Kluci k tomu přistoupili pracovitě a obrovsky zodpovědně. Sáhli si na dno fyzických sil. Když tohle budou dělat, výsledky přijdou. Slavii jsme to znepříjemnili. Je to náprava toho, co jsme předváděli v Teplicích,“ poznamenal kouč Bronislav Červenka, jenž usadil na lavičku zimní posily Schánělce s Nombilem, chyběl mu také lehce zraněný Fantiš. Ve středu pole výborně pracoval mladý Alexandr Bužek, k němuž se přidávali ostatní. „Bod má pro nás obrovskou cenu. Od pondělí jsme poslouchali od lidí ve městě, kolik nám nasypou,“ líčil křídelník Vukadin Vukadinovič. Remízu můžou domácí brát jako zadostiučinění a nakopávák před nedělním derby se Slováckem. Zlín - Slavia: Od zkázy uchránil sešívané VAR! Gól Vukadinoviče neplatil Video se připravuje ...