Ševčík se trefil po 693 dnech: Houšťa mi nadává... Zdraví? To jsem neslyšel

Po téměř dvou sezonách se zase mohl klouzat po kolenou k nadšeným fanouškům a zařvat si gól. Petr Ševčík naposledy skóroval v posledním kole nadstavbové části ročníku 2021/22 proti Spartě. Od té chvíle ani ťuk. Suché období zrušil až v sobotu proti Bohemians, které Slavia porazila 2:1. Parádní ranou deset minut po startu druhé půle otevřel klokaní konzervu. „Už by bilo do očí, kdybych nevystřelil, že jo,“ smál se. Když pak dostal dotaz na uspokojivé zdraví, vybídl novináře k další otázce.

693 dní jste čekal na ligovou branku. Docela dlouhá řádka, ne?

„Bylo to opravdu hodně dlouhé... Ale já jsem nahrávací typ, gólů obecně moc nedávám. Nicméně jsem hrozně rád, že jsem se trefil.“

Byl jste překvapený, jaká skvostná rána se vám povedla?

„Trochu jo. Občas se pokusím vystřelit, ale dnes jsem to měl zjednodušené. Dal jsem si dobrý první dotek, pak viděl mezeru, vystřelil jsem a spadlo to tam.“

Říkal jste si, že teď už musíte?

„Už by bilo do očí, kdybych nevystřelil, že jo. (směje se) Byl tam odražený balon, myšlenka na střelu byla okamžitá.“

V sezoně 2019/20 jste v lize skóroval šestkrát, dával jste krásné branky Chelsea v chrámu Stamford Bridge. Střílet přece umíte.

„Ve finálové fázi hledám ještě nějaká řešení. Trenéři mi to samozřejmě vytýkají, ale mě to prostě do střelby tolik netlačí.“

Možná teď chytíte slinu.

„Houšta (asistent Houštecký) mi hodně nadává, že nestřílím. Snad jsem pytel konečně protrhl.“

Vypadá to, že po dlouhé době překročíte hranici dvaceti odehraných ligových zápasů v jednom ročníku. Máte radost, že zdraví drží víc, než dřív?

„Tohle přede mnou ani neříkejte. Vždycky když se o tom někdo zmíní, jsem za týden hotovej. Tenhle dotaz jsem neslyšel, můžeme jít dál.“

V pořádku. Vraťme se k zápasu s Bohemians. Měl jste často balon před vápnem, dostával se do hry. Přesně tento způsob hry vám vyhovuje, že?

„My jsme na tom byli dobře pohybově, Bohemka byl hodně posunutý u vlastní brány. Když dostaneme balon takhle blízko k brance, z tréninku máme nacvičené kroužení, umíme to sehrát. Několikrát nám chyběl krok, klidně jsme mohli vyhrát o tři branky.“

Zase vedete ligu a čekáte, jak bude hrát Sparta. Říkáte si, kdy už konečně zaváhá?

„Samozřejmě v to doufáme. Na druhou stranu, do konce ligy zbývá osm zápasů. Když všechny vyhrajeme, získáme titul.“