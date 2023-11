Stejskal o Vyškovu: Neskutečná jízda. Podmínky se zlepšují, stačí nám málo

Z luxusu, který měl k dispozici ve Slavii, skočil Jan Stejskal (26) do syrové vyškovské reality. Tréninky v okolních obcích, zápasy v sousedních Drnovicích, zázemí nehodné lídra druholigové soutěže. „I to nás semknulo,“ zdůraznil brankář, jenž pomohl mužstvu k přezimování na špici tabulky. Je to prosté: Vyškov jede na postup.

Berete čtyřbodový náskok jako skvělý úspěch?

„Přál bych každému, aby viděl, v jakých podmínkách fungujeme, kde trénujeme. Objíždíme různá vesnická hřiště. I tohle nás semknulo. Ten náskok a naše celková bodová jízda je neskutečná. Čtyři body jsou dost dobrý. Tým je super postavený. Od majitele máme nějaké plány. Samozřejmě chceme o postup zabojovat. Byla by škoda nevyužít tuhle pozici, kterou jsme si na podzim vybudovali. Musím říct, že klub na všem pracuje, každým dnem se to zlepšuje. Servis je lepší a lepší.“

Na první ligu by to chtělo zázemí výrazně vylepšit, že?

„I na druhou ligu je to na hraně. Ale jsme skromný klub. Stačí nám fakt málo. Jdeme si užít fotbal a vidíte, že výsledky máme. Samozřejmě, že v případě postupu by se muselo jednat. Jde to dobrou cestou.“

Jak se vám líbil šlágr s Duklou, souboj prvního s druhým?

„Za mě se střetly dva nejlepší celky druhé ligy. Nasazení našeho týmu bylo super. Vletěli jsme do toho, dali jsme góly. Dali jsme si hodně záležet na standardkách a jedna prakticky rozhodla. Věděli jsme, že první gól může být rozhodující. Všichni soupeři na nás byli v posledních utkáních skvěle připravení.“

Neměl jste pocit, že ke konci podzimu vám trošku dochází dech?

„Každý tým zastihne nějaký výpadek. Ten náš proti Dukle ukázal, jakou má sílu a jak je odolný. Zvládli jsme těžký zápas. Jsme půlmistři, takže nějakou kvalitu určitě máme. Teď je to o detailech, třeba o zachování tohoto mužstva. S top týmy jsme předvedli ty nejlepší výkony. Musíme to ještě vylepšit proti „slabším“, kteří zalezou, a my dobýváme plnou defenzivu.“

Máte před sebou elegantní stopery z Afriky – Aboulayeho Syllu a Ramathana Musu. Jsou jiní než Češi?

„Občas zahrají na riziko, ale už jsme sehraní. Vím, co od kluků můžu čekat. Jsou dost zodpovědní, což někdy tihle hráči nebývají. Musím říct, že pro tým udělali dost.“

V závěru jste spoluhráče dvakrát podržel. Těší vás, že jste takhle přispěl k vítězství?

„Mě spíš potěší výhra. Ale kdybychom inkasovali, možná bychom se ještě klepali. Pro tým ty zákroky důležité byly, ale větší radost mám z toho, že jsme zápas zvládli.“

Nevstávají vám někdy vlasy hrůzou na hlavě, když vidíte, jak neortodoxně řeší vaši afričtí parťáci finální fázi?

„Je to něco jiného než čeští hráči. Ale zase se na to hezky kouká. Taková řešení má málokterý hráč z Česka. Spíš je to plus.“