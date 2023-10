Den nováčků ve Španělsku. Ztratila Barcelona i Betis, prohrál Villarreal

Granada je v tabulce předposlední, a tak ji favorit možná trochu podcenil. Barcelona se nepoučila ani z minulých zápasů, v nichž třikrát po sobě s tímto neoblíbeným soupeřem nevyhrála. První gól inkasovala hned v první minutě, pak se hrálo na jednu branku, ale když na konci první půlhodiny pustila domácí znovu na svou polovinu, byl z toho druhý gól a oba dal Zaragoza.

Pro trenéra Xaviho tak druhá stovka zápasů na lavičce začala šokem. Hostům chyběl kanonýr Lewandowski, který si při středeční výhře v Lize mistrů v Portu poranil kotník. Ještě v závěru prvního poločasu snížil Yamal, který se stal ve věku 16 let a 87 dnů nejmladším střelcem v historii La Ligy, a v závěru odvrátil první ligovou prohru Roberto. V nastavení pak videorozhodčí zrušil třetí gól Barcelony kvůli ofsajdu.

Tým z Kanárských ostrovů Las Palmas dosud jako jediný v La Lize nezískal venku ani bod a s pouhými čtyřmi góly měl dosud nejslabší útok v celé soutěži. Na soupeřových hřištích se do dnešního zápasu netrefil ani jednou, ale proti Villarrealu se mu to povedlo hned dvakrát. Domácí zmírnili porážku až během dvanáctiminutového nastavení.

Villarrealu tak ani změna trenéra po nevydařeném vstupu do sezony nepomohla. Nový kouč Pacheta má na kontě jen jedinou výhru z pěti ligových zápasů a vítěz Evropské ligy z roku 2021 se nebezpečně přiblížil pásmu sestupu.

Atlético vyhrálo čtvrtý ligový zápas v řadě. V tabulce je sice až čtvrté, ale má odložený duel se Sevillou k dobru a pro argentinského trenéra Simeoniho už je prý připraveno prodloužení smlouvy do roku 2027. Baskové, kteří vyhráli tři předchozí zápasy, dlouho drželi nerozhodný výsledek. Ale v závěru Fernández nešťastně zasáhl míč rukou a Griezmann dal z penalty čtvrtý ligový gól v sezoně. Do sítě klubu, v němž kdysi začínal profesionální kariéru, se trefil už poosmé.

Trenér Betisu Pellegrini hodně promíchal sestavu, do branky se vrátil Chilan Bravo, ale střelci ze čtvrtečního zápasu Diao a Isco si místa udrželi. Do statistik se však zapsali hráči, kteří proti Spartě nastoupili až ve druhém poločase. Nejprve obránce Bellerín zamířil do vlastní sítě, Pérez pak zachránil bod a Willian José uviděl v nastavení červenou kartu.

Španělská fotbalová liga - 9. kolo:

Villarreal - Las Palmas 1:2

Branky: 90.+2 Moreno - 45.+2 Coco, 51. Cardona z pen.

Atlético Madrid - San Sebastian 2:1

Branky: 22. Lino, 89. Griezmann z pen. - 73. Oyarzabal

Alavés - Betis Sevilla 1:1

Branky: 35. vlastní Bellerin - 32. Pérez

Celta Vigo - Getafe 2:2

Branky: 24. Bamba, 43. Larsen - 2. Mayoral, 33. Greenwood

Granada - FC Barcelona 2:2

Branky: 1. a 29. Zaragoza - 45.+1 Yamal, 86. Roberto