Girona opět vyhrála a zůstává první, Real pěti góly přejel Valencii

Real se musel obejít bez zraněného nejlepšího ligového střelce Bellinghama, který má poraněné rameno. I přesto kráčel „Bílý balet“ za vítězstvím už od třetí minuty, kdy otevřel skóre nevšední střelec Carvajal.

Krátce před poločasem zvýšil Vinícius Júnior a kanonáda královského klubu pokračovala i krátce po pauze. Během 60 vteřin se v 49. a 50. minutě nejprve podruhé trefil Vinícius Júnior a po něm Rodrygo. Stejný hráč zvyšoval šest minut před koncem na 5:0, a jelikož přihrál na obě branky svému krajanovi Viníciusovi, stal se prvním hráčem v probíhajícím ročníku La Ligy, jemuž se podařilo se podílet v jednom utkání na čtyřech brankách. V závěru už jen zmírnil debakl z pohledu hostů Duro. Valencie prohrála poprvé po čtyřech zápasech a v tabulce je devátá.

Do utkání proti Gironě sice vstoupilo lépe domácí Rayo, které poslal García do vedení už v páté minutě, ale Dovbyk ještě do poločasu vyrovnal. Ukrajinský útočník se v tomto ročníku La Ligy trefil už posedmé a na děleném druhém místě střelecké tabulky ztrácí na vedoucího Bellinghama tři branky.

Dvacet minut po přestávce rozhodl Sávio. Devatenáctiletý Brazilec, který v Gironě hostuje z francouzského Troyes, poslal míč do sítě poté, co brankář Dimitrievski vyrazil přímo k němu Dovbykovu střelu.

Girona zvítězila popáté v řadě, Vallecano nenavázalo na cennou remízu s Realem Madrid a utrpělo první porážku od 2. září, kdy podlehlo 0:1 Betisu Sevilla. V tabulce je deváté.

Španělská fotbalová liga - 13. kolo:

Vallecano - Girona 1:2

Branky: 5. García - 42. Dovbyk, 65. Sávio

Almería - San Sebastian 1:3

Branky: 76. Arribas - 62. Oyarzabal, 90.+1 Fernández, 90.+5 Zubimendi

Granada - Getafe 1:1

Branky: 45.+4 Villar - 2. Mayoral

Pamplona - Las Palmas 1:1

Branky: 74. Budimir - 70. Moleiro

Real Madrid - Valencia 5:1

Branky: 42. a 49. Vinícius Júnior, 51. a 84. Rodrygo, 3. Carvajal