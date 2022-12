Vsetín opět ovládnul prvoligové derby! Zlín v krizi a na hraně play off

Tentokrát to šlo bez maket oběšenců, potyček příznivců a ohňů v hledišti. Nejsledovanější a nejprestižnější prvoligový zápas prožil poprvé jako přímý aktér Miloš Říha mladší, nový kouč Zlína. A prohrál, stejně jako předtím dvakrát jeho předchůdce Rostislav Vlach. „Věřili jsme, že to zvládneme líp. Je to obrovské zklamání. Nebyli jsme horší, výsledek je poměrně krutý,“ ulevil si.

Když jste se zadívali z dálky na domácí střídačku, viděli jste klon „Pytláka“ Říhy, předloni zesnulého charismatického kouče. Jeho syn nosí stejné jméno, otce nezapře vizáží ani energickým projevem při koučinku. Zapomeňte na časy, kdy nad borci postával nehybný flegmatik Vlach. Jeho nástupce pochodoval sem a tam, sestupoval až před hráče, diskutoval s rozhodčím. Celý táta! „Atmosféra byla vypjatá. Kdybychom šli do vedení my, bylo by to jiné,“ byl přesvědčen.

Bývalý trenér Plzně vedl utrápené Berany potřetí. Začal porážkou v Šumperku, pak urval po zlepšeném výkonu bod v Jihlavě a nyní přidal další prohru. Zázračný obrat k lepšímu se zatím nekoná, zlínský volný pád tabulkou pokračuje. „Jsme v těžké situaci. Hráčské záležitosti řešíme každý den. Ale je to strašně složité, kontrakty jsou hodně omezené,“ povzdechl si Říha.

Tým, který hrál předchozích dvaačtyřicet let extraligu, pořád není v pohodě. Ani po trenérské a funkcionářské rošádě. Ve vzduchu jsou trejdy, jenže spousta ohrožených má ve smlouvě klauzuli, že nemohou být vyměněni bez jejich souhlasu. To zvažované zásahy do kádru komplikuje.

Podle informací Sportu mohlo dojít na pikantní „deal“ právě se sousedem. Vsetín projevil zájem o brankáře Daniela Hufa, jenž by vytvořil konkurenci pro ruskou jedničku Maxima Žukova. Jenže vedení Zlína se na tuhle dohodu netváří.

Není divu, že chce mít Hufa v záloze. Zkušený Libor Kašík, který dostává pod Říhou přednost, není ve špičkové fazoně. Před prvním gólem ho zaskočil v oslabení ránou na zadní tyč Lotyš Daniels Berzinš, u Jonákovy dorážky na 0:2 neudržel puk. „Hledáme i gólmana, protože Max měl dvakrát stejné zranění a není jistota, že to bude držet. Ale sehnat na Vánoce gólmana je těžká věc. Zatím je to bezvýsledné,“ informoval trenér Jiří Weintritt.

Při kolizi s finále MS ve fotbale nebyl stadion plný až po střechu jako na konci září a poté v říjnu na druhé straně kopce Sirákov. Extrémní rivalita se projevila jen ve vulgárních slovních projevech fanoušků (hlavně z kotle hostů) a důrazu na ledě. Soubojů se nebál ani zlínský novic Zdeněk Sedlák. Po půtkách s řízným bekem Ondřejem Smetanou ukázal i hokejový um, když se šikovně otočil s pukem a zametl ho do brány. Jeho trefa na 2:2 však nakonec nic neřešila.

Vítězové stříleli góly v přesilovce, v oslabení i při hře čtyři na čtyři. Nad všemi aktéry trůnil autor hattricku Jonák. „Dlouho jsme čekali, až se po operaci dostane do formy. Vyplatilo se to. Teď je s ním stoprocentní spokojenost,“ shrnul kouč Weintritt, jenž s kolegou Radimem Kucharczykem dovedl Valachy ke čtrnácti triumfům ze sedmnácti duelů. Vsetín vyhrál posledních osm zápasů! Jeho nadvláda pokračuje i v derby. „Máme vítěznou šňůru, ale nemůžu říct, že jsme herně úplně spokojeni. Na mančaftu budeme dál pracovat, něco mám v hlavě,“ dodal.

Předehrávka 30. kola první hokejové ligy:

Zlín - Vsetín 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Branky: 27. M. Zbořil, 31. Z. Sedlák - 12., 38. a 57. Jonák, 9. Berzinš, 60. Ondračka Rozhodčí: Cabák, Květoň - Zídek, J. Dědek. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 4793.