Slavní odchovanci Hradce: bek, který nahrával Gretzkymu, i brankář Toronta

Které hokejisty odchoval Hradec Králové? Kdo z nich to dotáhl do Pardubic a kdo do NHL? • FOTO: Koláž iSport.cz Zjednodušené vidění říká, že se v Hradci hraje hokej 10 let, kdy se sem přestěhoval z Českých Budějovic Mountfield. Bruslařský klub tady vznikl ale už v roce 1926 a ve městě vyrostlo postupně dost reprezentantů. Drobný detail? Brzy museli odejít, protože v regionu vládly Pardubice a Hradec byl dlouho jen podvyživený menší brácha. Jedna legenda má dokonce vyvěšený dres pod stropem haly Dynama, Jaromír Jágr si zase nemohl vynachválit hradeckého centra.

Radovan Biegl (brankář) Velká extraligová postava 90. let a začátku tisíciletí. Impulsivní gólman si zachytal finále extraligy za Pardubice a za Třinec, titul má ale jen ze Slovenska. V extralize odchytal přes 500 zápasů, jen doma v Hradci ani jeden. V 16 letech odešel do Pardubic, kde rozjel velkou kariéru. Na konci 80. let dělal dvojku Dominiku Haškovi. Ani třinecký brankář Radovan Biegl nedokázal vzdorovat vsetínské síle s útočníkem Jiří Dopitou ve finále 1998 • Foto Profimedia.cz

Robert Horyna (brankář) Neprávem trochu zapomenutý brankářský talent. Draftovalo ho Toronto a byl opravdu blízko, aby nastoupil jako druhý Čech po Jiřím Crhovi za slavný kanadský klub. V Maple Leafs chytal přípravu a když ho v první sezoně chtěli povolat z farmy nahoru, měl smůlu, že jeho letadlo neodletělo kvůli vánici. V roce 1991 přišel do Toronta Grant Fuhr a cesta se zavřela. Kariéru mu pak ničilo zranění. Velký rozhovor s Robertem Horynou čtěte ZDE>>> Robert Horyna v 90, letech zkoušel štěstí v Torontu • Foto twitter.com

Petr Prajsler (obránce) Vyrostl ve výborného ofenzivního beka. Šel klasickou cestou z Hradce do Pardubic, v polovině 80. let emigroval, aby si zahrál NHL. Je jedním z mála Čechů, kteří mohou říct: „Nahrál jsem na gól Gretzkymu.“ Zahráli si spolu za LA Kings, kdyby se nezranil, možná mohl prožít skvělou kariéru vedle Raye Bourquea v Bostonu, prý se k sobě hodili. Hradci pomohl před 30 lety postoupit do extraligy. Velký rozhovor s Petrem Prajslerem čtěte ZDE>>> Petr Prajsler si zahrál s Waynem Gretzkým • Foto Archiv Petra Prajslera

Jakub Nakládal (obránce) V Hradci se narodil a začínal tady jako mrňous s hokejem. Jenže dříve to chodilo tak, že jediný klub s extraligou široko daleko byly Pardubice, takže brzy zamířil tam. Nakonec měl skvělou kariéru, chvíli dělal kapitána reprezentaci, má bronz z MS, titul s Pardubicemi, zahrál si v NHL i v KHL. Pravák s výbornou ránou, který umí hrát do těla? Ano, hodně cenné zboží na trhu. Jakub Nakládal v dresu Pardubic • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Filip Hronek (obránce) Když už jsme u těch praváků s dobrou střelou... Hronek je v současnosti nejlepším českým obráncem v NHL. V Hradci začínal v útoku, v dorostu ho zatáhli dozadu. Za Mountfield hrál ve veteránské éře, takže moc minut v áčku nedostával. Za mořem na něj vsadil Detroit a teď nastupuje za Vancouver. Canuks si na něm cenní, že z něj vyrostl komplexní bek. Vidí ho vedle hvězdného Hughese. Hronek si během covidové pauzy NHL zahrál za Mountfield HK, takhle pálil proti Varům Video se připravuje ...

Patrik a Tomáš Martincové (útočníci) Bráchové, tak proč je neukázat spolu? Tomáš (současný trenér Hradce) mohl prý klidně jednou hrát i za fotbalový nároďák, jaký měl talent. Nakonec vybral hokej a než ho začala trápit zranění, uměl v Pardubicích i 47 bodů za sezonu, stejně jako Milan Hejduk. Patrik (současný trenér Komety) to dotáhl v kariéře dál, se Spartou vyhrál titul a stal se z něj střelec, od kterého čekáte 20 gólů. Trenér Tomáš Martinec na střídačce Mountfieldu HK, který letos dovedl do finále • Foto Michal Beránek / Sport

Martin Hosták (útočník) Když slyšíte Hosták, vyhrknete buď elektronická tužka, nebo Sparta. Ale v Česku jeho kariéra začínala v Hradci, doma si zahrál i jako bažant druhou ligu, až pak přestoupil do Sparty. Patří do „devadesátkové“ doby bronzové, kterou si zažil český hokej, má dvě medaile z MS. Kromě toho si zahrál i 55 zápasů v NHL, většinu kariéry odehrál ve Švédsku. Blueline: Více než polovina sportovců má po kariéře finanční problémy, říká poradce Hosták Video se připravuje ...

Jan Hrdina (útočník) Za Hradec si doma zahrál extraligu v sezoně 1993/1994 a věkem patřil ještě do dorostu. A ne, kvůli tomu si ho pamatovat nebudete. Velkou slávu zažil v Pittsburghu, v NHL celkem odehrál 513 zápasů a posbíral 297 bodů (101+196). Výborně se vedle něj cítil Jaromír Jágr, takže toho spolu dost odehráli za Penguins. Ale Hrdina na něm nebyl závislý, nejlepší sezonu odehrál v NHL (57 bodů), když Jágra vyměnili do Washingtonu. Jan Hrdina byl oblíbeným centrem Jaromíra Jágra během společného angažmá v Pittsburghu • Foto profimedia.cz

Jiří Dolana (útočník) Velká postava hokejové historie. Když se podíváte pod strop pardubické arény, visí tam číslo 5, jeho číslo. Nikdo jiný ho už neoblékne. Má bronz z olympiády v Innsbrucku (1964), kde v osmi zápasech nastřílel osm gólů. V Hradci prošel celou mládeží, zahrál si tady i druhou ligu, ale většinu kariéry odehrál za Pardubice, v nejvyšší československé soutěži nastřílel 228 gólů. Zemřel v roce 2003, kdy mu bylo 66 let. Jiří Dolana (*1937-†2003) v dresu Hradce Králové • Foto sportpodbilouvezi.cz