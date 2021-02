KARLOS SHOW: Budeš šéf fotbalu? Neboj se to říct, slyšel Poborský od Vémoly

Z prvního hosta další show měl Karlos Vémola mimořádnou radost. Jednalo se totiž o sportovního hrdinu jeho dětství. Karel Poborský je podepsaný pod jedním z nejslavnějších gólů české fotbalové historie. Jeho oblouček do sítě Portugalska na mistrovství Evropy 1996 obletěl svět. V Premier League nastupoval za slavný Manchester United, ale má také tituly se Spartou a Slavií. Za národní tým odehrál 118 zápasů.

„Jsi autorem druhého nejslavnějšího českého dloubáku, ale ten první Antonína Panenky jsem já nezažil. Zatímco u toho tvého jsem jako malej kluk seděl naživo u televize a neustále jsem si to přetáčel a pouštěl znovu,“ vyznal se Vémola slavnému fotbalistovi. „Díky tomuhle gólu si mě pamatují fanoušci po celém světě ještě dodnes, když někam přijedu,“ prozradil Poborský.

Rychle ale přišla na přetřes současná situace v českém fotbale, blíží se volby nového vedení FAČR.

„Je to pro mě velice složitá doba, protože jsem zaměstnanec FAČR, jsem tam každý den, děláme spoustu projektů, spoustu dobrejch věcí. Pěknejch věcí pro mládež a tyhle kauzy nás pořád srážej,“ přiznal Poborský. „Fotbal si to určitě nezaslouží. Teď nás čekají volby, doufejme, že demokratický. Jsem o tom po dlouhé době přesvědčený, že to budou opravdu čisté volby a fotbal vykročí ze stínu a narovná se.“

Vémola hned vyzvídal, koho by si tedy slavný hráč představoval jako hlavní tvář, nového hlavního šéfa. Poborský nechtěl být konkrétní, zda se bude ucházet o nejvyšší post, který láká také jeho někdejšího spoluhráče z národního týmu Vladimíra Šmicra . „Asi nebudu jmenovat, ale měl by to být člověk, který je čistý a stojí za ním to hnutí. Ten, kdo má i sílu bouchnout do stolu a říct, tohle je fotbal…“ rozpovídal se host.

„Mohl bys to být ty sám, tak se to neboj říct: Já to převezmu a ten bordel vyčistím,“ nabádal bijec. „Upřímně, zvažuju kandidaturu na nejvyšší posty, protože mi český fotbal není lhostejný,“ přiznal Poborský.

O několik minut později Vémola pozval na pódium i režiséra a známého vtipálka Jakuba Koháka. „Co říkáš? Není třeba tam dát někoho, kdo tomu opravdu rozumí, jako jsi ty? A navíc není z branže…“ ptal se v nadsázce moderátor. „Že jo?“ reagoval energicky Kohák.

„Někdo kdo není zkorumpovanej. Nepřemýšlel jsi o tom, že bys český fotbal zachránil?“ pokračoval Vémola. „Říkal jsi, není zkorumpovanej, jo? No, tak to nemůžu dělat,“ odpověděl pobaveně Kohák.

Kohák s Poborským v Karlos Show: Konkuruje MMA fotbalu?

