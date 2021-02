Karlos SHOW o Dakaru: Kopta zvládne traktor, Macíkova jména pro kamiony

Karlos show jede dál! A první natáčení v tomto roce se věnovalo velikým vozům, konkrétně kamionům a autobusům. Karlos Vémola si do svého pořadu pozval úspěšného jezdce z Rallye Dakar Martina Macíka společně s hercem, muzikantem a textařem Václavem Koptou, který je zároveň v současnosti asi nejslavnějším českým „autobusákem“. Hned byla řeč i o tom, zda by si nechtěl jednou zkusit slavný závod. Podívejte se na celý díl ve videu iSport TV.

Vémola v úvodu své show připomněl nedávné úmrtí moderátorské legendy Larryho Kinga. Slavný Američan vždy přál dělat rozhovory nejlépe s lidmi, které nezná, aby se až průběhem povídání dozvídal, kdo proti němu vlastně sedí. Moderátor a bojovník v jedné osobě se tak rozhodl, že se v tomto díle pořadu bude věnovat sportu, který příliš nezná.

A na pódium přišel Martin Macík, jenž vyhrál na letošní Rallye Dakar tři etapy a ve 43. ročníku slavné soutěže se umístil v konečném pořadí kamionů čtvrtý.

„Říká se, že Dakar zná osmdesát procent populace na celém světě, ale znají to jen tak, že vědí, že něco takového existuje, jsou tam auta a je to drsný závod. Tím to konči,“ dosvědčil úspěšný pilot. „Už deset let s tím bojuju… Snažím se lidem vysvětlovat, co to je, co vlastně dělám.“

První, co Vémolu zajímalo, bylo pojmenování Macíkova kamionu. „Karel, tos mu dal tedy skvělý jméno. Karlos by bylo lepší, ale Karel taky dobrý. Proč Karel? Líbí se ti to jméno, nebo je to po slavném Karlu Lopraisovi?“ vyptával se moderátor.

„To vzniklo úplnou náhodou. První kamion jsme pojmenovali Franta, to byl předchůdce Karla. Z Franty jsme udělali fakt ikonu, a tehdy, když se sestavovalo další auto, tak jsme ho potřebovali pojmenovat jinak,“ vysvětlil jednatřicetiletý jezdec. „Musíme k nim přiřazovat různé věci, ať už ve vývojové dílně nebo kdekoliv jinde. Hrozně se to zalíbilo navíc fanouškům, tak jsme pokračovali. Dali jsme tedy Franta, pak Karel a teď stavíme už třetí, ale to zatím neprozradím, to je tajemství.“

Macík je otcem malé dcerky jménem Mia, Vémola se jej proto hned zeptal, jestli si umí představit, že by jej dcera ve sportu následovala. „Ne,“ odvětil s úsměvem závodník. „Hele, ale my máme v týmu trochu syndrom. Je asi třicetičlenný tým lidí, kteří se kolem nás motají, a všichni máme dcery. Do jednoho.“ To bojovníka pobavilo. „Vy budujete ženský závodní tým,“ smál se. „Komplet,“ přitakal Macík.

Jako další host byl na pódium pozván známý herec a textař Václav Kopta, který odmala zbožňuje autobusy a nedávno se stal i řidičem jedné z pražských linek. Je ale jen brigádníkem, takže jezdí vzácně, s o to větší radostí.

„Vy oba máte vlastně řidičák na autobus, že jo?“ ptal se hned Vémola. „Já mám i na náklaďák. I Céčko, to je přívěs, návěs, to mám taky. Můžu jet Dakar i traktorem, kombajnem, čímkoliv by bylo potřeba,“ zavtipkoval Kopta. „A máme nové kategorie,“ dodal Macík.

