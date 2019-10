Krmenčík: Takhle můžu dát klidně 150 gólů. Ať Limba prodlouží smlouvu | iSport.cz

Jak se vám líbil váš jubilejní padesátý ligový gól?

„Gól jsem mohl dát už dřív. Adam Hloušek krásně nacentroval. Už o poločase jsem si říkal, že jak to tam pořád dával, že si to najdu. Dal tam hezký centr, hlavičku jsem dal do gólmana, ten to vyrazil přede mě a já to akrobaticky uklidil do brány. Přál jsem si, aby balon došel až za tyčku a netrefil jsem to do ní. Jsem rád, že to zapadlo do brány.“

Šanci jste měl už o chvíli dřív, ale v dobré pozici jste místo střely ještě hledal Kayambu. Proč?

„Bylo to z úhlu, nechtěl jsem zakončovat, protože mě tam křižoval jejich stoper Pokorný. Nechtěl jsem to zasekávat, hledal jsem Kayho. Škoda, ale teď to nevadí.“

SESTŘIH: Plzeň - Baník 3:0. Pohodlná generálka na Slavii, Viktoria soupeře přejela Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Trenér Vrba říkal, že vzhledem k šancím, do kterých se dostáváte, jste těch gólů mohl mít v ligové kariéře klidně už osmdesát. Souhlasíte?

„Trenér má vždycky pravdu, asi jich mohlo být víc (úsměv). Když budeme pracovat takhle jako tým, můžu jich třeba ještě 100, 150 klidně přidat. Jsem za to rád, jako osobní meta je to dobré. Ale chci být úspěšný s týmem. Je to za mnou, chci střílet další branky.“

Jací hráči jsou ve vaší kariéře důležití, že jste mohl nastřílet tolik branek?

„Když zapátrám v paměti, třeba Davidu Limberskému jsem ještě podával balony, to samé Milanu Petrželovi, když tady ještě hrál. To samé Baky (Marek Bakoš), chvilku jsem hrál i s Horvim (Pavel Horváth). Tihle kluci mi dali nějaký návod, jak být úspěšný. Třeba na tréninku jsem koukal na Marka Bakoše, díval jsem se, kam nabíhá, jak dává góly. Z toho jsem si bral příklad. V současném týmu se mi hraje dobře s Honzou Kopicem. Na hřišti si rozumím s celým týmem, ale on je ten, který ví, kde mě má najít, asi on mi nahrál na nejvíc branek.“

Zmínil jste Davida Limberského. Jste rád, že pokračuje v kariéře a neskončil, jak napsal na Instagram po zápase v Mladé Boleslavi?

„Vím, jak se vyjádřil, ale jak znám Limbu, on to určitě nemyslel vážně. Budu rád, když ještě o rok smlouvu v Plzni prodlouží.“

Jsou důležité nejen body, ale i výkon, který jste dneska předvedli?

„Hráli jsme dobře i v Mladé Boleslavi (1:2), akorát tam to byl zápas blbec. Rozebrali jsme si to u videa, trenér nám řekl, co jsme udělali špatně, co jsme měli udělat lépe. Dneska jsme zahráli fakt dobře na nulu vzadu, vepředu přidali tři góly. Trenér i vedení můžou být spokojení. Teď nás čeká zápas roku a my to musíme zvládnout.“

Věříte, že vám pomůže Barcelona a ve středu Slavii utahá?

„Doufám, že Barcelona vyhraje.“

Nebál jste se, že dostanete čtvrtou žlutou a přijdete o zápas se Slavií?

„Takhle jsem vůbec nepřemýšlel. Myslím, že nic vážného jsem v zápase neudělal abych dostal kartu. Ani jsem se nebál.“