Potvrzeno! Tijani jde z Jihlavy do Slavie: Klub i já máme nejvyšší ambice | iSport.cz

Je to definitivní. Mohamed Tijani je novou posilou Slavie. Obránce z Pobřeží slonoviny přichází do Edenu z Jihlavy na půlroční hostování s následnou opcí. „Slavia má stejně jako já nejvyšší možné ambice. Jsem rád, že tu mohu být,“ uvedl 22letý stoper.

Měla o něj zájem Sparta, nakonec ale míří do Slavie. Mohamed Tijani byl kousek od toho, aby oblékal rudý dres, zájem z Letné ale opadl po zdravotní prohlídce a odhalených problémech s předním zkřížený vazem v koleni. Nakonec je z toho ale přeci jen přesun z Jihlavy do Prahy. Minimálně na jaře bude stoper z Pobřeží slonoviny hrát v červenobílém.

Do Edenu přichází Tijani na půlroční hostování, které by dle informací iSport.cz mělo vyjít na tři miliony korun, s následnou opcí. Pokud by ji Slavia následně uplatnila, mělo by putovat na Vysočinu dalších šest milionů korun.

„Jsem moc rád, že jsem ve Slavii. Rád bych touto cestou pozdravil slávistické fanoušky a poděkoval všem lidem v klubu za to, že tu mohu být. Slavia má stejně jako já nejvyšší možné ambice. Chtěl bych se zde předvést v co nejlepším světle a přispět k tomu, aby se Slavia udržela na své současné pozici nejlepšího českého klubu,“ uvedl pro klubový web Tijani, který prošel mládežnickou akademií Rayo Vallecano, hrál také za Vyškov.

V Jihlavě stihl nastoupit do 30 ligových a třech pohárových utkání, v nichž vstřelil jednu branku. „Za uplynulý rok prokázal Momo velký sportovní progres a potvrdil potenciál, který jsme v něm viděli už během jeho působení ve Vyškově. Svými výkony v našem dresu zaujal celou řadu předních českých klubů a těší nás, že zájem o něj pokračoval i po nedávném nezdařeném přestupu na Letnou," konstatoval ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

„Momovi přejeme, aby ve svém fotbalovém růstu pokračoval i v Edenu. Na Vysočině za krátkou dobu zanechal hlubokou stopu, a to jak v klubu, tak i u našich fanoušků," dodal Staněk.