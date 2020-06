Kotalovy tahy, zlínská zeď i probuzení. Co nabídl závěr základní části ligy? | iSport.cz

Jaké zajímavé momenty přineslo poslední kolo základní části FORTUNA:LIGY 2019/2020? • FOTO: Koláž iSport.cz Základní část FORTUNA:LIGY je minulostí. Týmy už směřují své síly k nadstavbě, vyjma čtveřice, kterou ještě čeká ve středu semifinále MOL Cupu. Závěrečné 30. kolo s sebou přineslo několik momentů, které stojí za vypíchnutí. Patří mezi ně promyšlěný tah sparťanského kouče Václava Kotala, či kouzla brankáře Stanislava Dostála, který svými zákroky dlouho živil naději Zlína na bodový zisk ze Slavie.

Smutná zeď Dostál Dělal, co se dalo. Přiváděl zakončující hráče Slavie k zoufalství. Vychytal šance Provoda, Bořila, Masopusta i Musy. Nebýt jeho, mohl si Zlín odvézt z Edenu příděl, místo toho dlouho usiloval o bodový zisk. Ani přes výborný výkon ale nakonec nemohl být gólman „ševců“ Stanislav Dostál spokojený. V 74. minutě prolétl centr Nicolae Stancia nad ním a na zadní tyči spadl přesně na hlavu nekrytého Masopusta, jenž vystřelil „sešívaným“ důležité tři body v boji o titul. „Škoda, že jsme si nepohlídali jednu situaci. Hráli jsme asi tak, na co jsme měli. Přijeli jsme s určitou taktikou a je škoda, že nám to o ten jeden gól uteklo,“ hlesl po prohře 0:1 Dostál. SESTŘIH: Slavia - Zlín 1:0. Vydřená výhra, jediným střelcem Masopust Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Dvojí trest pro Kladrubského Na tenhle moment nebude českobudějovický Jiří Kladrubský vzpomínat rád. V duelu s Opavou stáhl těsně před vápnem domácí Václava Juřenu a sudí Ondřej Pechanec mu rovnou ukázal červenou kartu. Při ochodu do šaten dostal obránce Dynama co proto od domácích fanoušků, kteří jej vyprovodili z trávníku hromadným: „Vypadni!“ Ani 34letý obránce ale nezůstal pozadu, nejprve počastoval peprnými výrazy domácí lavičku a nakonec si několik ostrých slov vyslechli i příznivci Slezského. Aby toho nebylo pro Kladrubského málo, hned z následujícího trestného kopu se parádně trefil Filip Souček a nasměroval SFC za třemi body, které v osmé minutě nastavení druhé půle pojistil Bojan Dordič. To už byl v brance Dynama jindy záložník Ivo Táborský, který musel mezi tyčemi nahradit zraněného Jaroslava Drobného. Opava - České Budějovice: Komplikace pro hosty! Kladrubský si vysloužil červenou kartu, při odchodu urazil rozhodčí i fanoušky Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Opava - České Budějovice: Souček nádhernou trefou otevřel skóre, 1:0

Teplické probuzení Tahle výhra má pro Teplice cenu zlata. Pokud by na Příbram nestačily, namočily by se výrazně mezi hlavní adepty na sestup z nejvyšší soutěže. Po jasném vítězství 4:0 si ale Severočeši mohou oddechnout. Do nadstavbové části půjdou s desetibodovým náskokem na přímý sestup a pětibodovým na aktuálně čtrnáctou Karvinou, která by šla v současné situaci spolu s Opavou do baráže. Navíc může pro „skláře“ hrát i fakt, že do skupiny o udržení půjdou povzbuzeni vítězstvím nad konkurentem, čímž si určitě po sérii nezdarů zvedli sebevědomí. SESTŘIH: Teplice - Příbram 4:0. Severočeši si po třech porážkách s chutí zastříleli Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Rasismus v Olomouci „Chce se mi z toho zvracet,“ napsal po utkání na Sigmě na svůj Twitter útočník Plzně Jean-David Beauguel. Reagoval tím na individua z ochozů Androva stadionu, která na něj při zápase hučela. Na trávníku na to reagoval zlostným gestem rukou. „Rozrušilo ho to. Nečekali jsme, že je v dnešní době na stadionu něco takového možné. Vyjadřuji mu absolutní podporu,“ zdůraznil trenér Viktorie Adrian Guľa. Beauguel vyzval vedení ligy, aby se takovým událostem začalo věnovat. Samotná Sigma se proti podobnému chování diváků jasně vymezila a odsoudila ho. „Jakmile jsme zaznamenali tyto projevy, pořadatelská služba okamžitě zasáhla a aktéři incidentu byli vyvedeni ze stadionu,“ uvedl bezpečnostní manažer klubu Milan Zapletal. Nechutnosti z úst olomouckých fanoušků, dají-li se tak vůbec nazvat, si před zápasem navíc vyslechli i otec a sestra Lukáše Kalvacha, kteří jej přišli podpořit v plzeňském dresu. Smutné, uvědomíte-li si, že ještě před rokem patřil Sigmě. Olomouc - Plzeň: Kotel Sigmy rasisticky hučí na Beauguela, ten fanouškům vyčinil