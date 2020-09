Co ukázala Slavia: test náhradníků, otazník u Musy i netradiční šutér

Slavia půjde do odvety play off Ligy mistrů proti Midtjyllandu odpočinutá a také dobře naladěná. Červenobílí setnuli v 5. kole FORTUNA:LIGY ve velmi netradiční sestavě Slovácko 3:0. Český mistr zvládl ošemetný zápas velmi obstojně, nesehranost nebyla takovým limitem, v zápase se předvedl jako střelec stoper Ondřej Kúdela, favorit měl i štěstí. Mrzutostí byl ošklivý střet Petara Musy s brankářem Vítem Nemravou.

Slavia nepředvedla výkon bez chyb, zvlášť ve druhém poločase jí chyběla elegance a Slovácko mělo několik příležitostí utkání zdramatizovat. Ovšem sestava plná dosud ne tolik prověřených jmen zvládla utkání dobře, velmi obstojně. Dost nadějně se z nováčků jevil třeba záložník Ondřej Lingr. To, že se tato jedenáctka představila společně na hřišti úplně poprvé, se jako takový limit neukázalo. Červenobílí získali tři body, dobře se naladili na odvetu play off Ligy mistrů na půdě Midtjyllandu, pošetřili opory. Hlavní cíle pro zápas se Slováckem se jim podařilo splnit perfektně.

Nad Musou je po ošklivém střetu otazník

Byl to ošklivý moment. Krátce před koncem prvního poločasu upaloval slávistický útočník Petar Musa za míčem, proti němu se vydal gólman soupeře Vít Nemrava. Mladý Chorvat byl u míče o chvilku dřív, soupeř ho pak drsně trefil. Musa měl na noze pořádný šrám. Je otázkou, zda bude fit na středeční duel proti Midtjyllandu. „O půlce v kabině brečel bolestí. Pak se to uklidnilo, jel na vyšetření, doufám, že bude v pořádku. Netroufám si odhadovat, jestli bude na odvetu,“ krčil rameny trenér Jindřich Trpišovský. Byla by to mrzutost, vytáhlý forvard by se minimálně v nějaké části utkání proti dánskému šampionovi hodil.