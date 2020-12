Kotal: Sáčka nechám, kdyby sudí písknul... Mluvil i o posilách

Jak se vám líbil průběh utkání, jež bylo opět solidně vyhrocené?

„Přáli bychom si, aby průběh byl klidnější, ale asi to tak má být, protože vztahy napjaté. I tak si ale myslím, že se z toho utkání dají vzít nějaká pozitiva. Trochu fotbalu tam bylo.“

Trenér Hoftych přisuzoval úroveň fotbalu špatnému trávníku. Souhlasíte s ním?

„Naše hřiště se na podzim měnilo, ale stejně je ten terén jaký je. Navíc začalo pršet… Hráči na něm měli hodně špatnou stabilitu, často klouzali a pak z toho pramenily i fauly. Nakonec to paradoxně nejvíc odnesl Čelůstka, jenž se srazil se spoluhráčem.“

Hodně vás naštvala situace před libereckou penaltou. Jaký na to máte názor?

„Vůbec jsme nevěděli, co se děje. Ale jestliže dojde ke zranění, sudí by měli okamžitě pískat a přerušit hru. Z lavičky nevidíte, co se přesně stalo, ale rozhodčí to viděl, že náš brankář leží. Navíc dostal ránu do obličeje, ale reakce Sáčka bohužel nebyla odpovídající pravidlům.“

Budete to Michalovi Sáčkovi vyčítat?

„Už se bavíme o hráči, který vidí zraněného spoluhráče. Z jeho strany to nebyl žádný úmysl zahrát rukou, ale chtěl pomoct spoluhráči. Kdyby rozhodčí hned písknul… To je rozhodující. Nemá cenu se v tom pitvat, protože body nám to již nevrátí.“

Ty vám vzala i zahozená penalta. Na podzim již třetí. Co k tomu říct?

„Je to hodně neproměnit tři penalty, navíc to bylo v zápasech, kdy první branka znamenala hodně. Proti Slavii jsme neproměnili penaltu a následně inkasovali z rohu. Nyní to samé. Kluci aspoň zabrali a dokázali vyrovnat. Je škoda, že jsme utkání nedokázali dotáhnout do vítězného konce.“

V jaké náladě se ponoříte do krátké vánoční pauzy?

„Chtěli jsme mít po podzimu 30 bodů, to se sice nepovedlo, ale ani těch 28 není špatný počin. Máme na čem pracovat. Nezvládli jsme zápasy s Plzní, Slavií a Liberce, tedy třemi evropskými účastníky. Něco nám zkrátka ještě chybí.“

Napadá vás něco konkrétního?

„Stále nás sráží vlastní chyby. Liberci jsme špatnou rozehrávkou opět nahráli před vlastní šestnáctkou do velké šance. V Česku vás sice soupeři tolik nepotrestají, ale v Evropě to okamžitě pocítíte. Chceme hrát s rychlou kombinací, ale ta musí být zároveň i bezpečná. Někdy nám to trvá déle, dostáváme pak spoluhráče pod tlak a chybujeme.“

Budete mít v krátké přípravě dost času na to, abyste to odstranili?

„Snažíme se pracovat neustále, ale individuální chyby těžko odstraníte. Hráči si musí uvědomit, jak některé situace řeší. Když si vezmu první inkasovaný gól v Plzni, nebo třetí proti Slavii, je to hrozná škoda. Nyní nás čeká atypická příprava, kdy hráči mají krátkou dovolenou, na začátku ledna budou teploty pod nulou. Aspoň, že máme na Strahově vyhřívané hřiště a budeme se připravovat tam. Chtěli bychom sehrát dvě přípravná utkání. Myslíme si, že hráči po podzimní zátěži nemohou za tu dobu ztratit kondici.“

Proti Liberci jste měl dost omezený výběr na lavičce. Budete chtít kádr v lednu posílit, nebo počkáte na uzdravení současných hráčů?

„Je otázka, jestli se uzdraví. Nicméně chceme kádr doplnit, víme, jaká místa nás tlačí. Na druhou stranu máme nějakou filozofii, jak hráče zapracovávat. Uvidíme, co bude mezi svátky, zda se něco povede. Pokud ano, určitě bychom chtěli nového hráče okamžitě zapracovat, ale času je na to tak málo, že to ani není možné.“

