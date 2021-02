Mandous vychytal Necida a má nulu. Na Květův obstřel si dával pozor

Nulu jste vychytal i díky dvěma výborným zákrokům proti Tomáši Necidovi, jaké byly?

„Byly důležité, protože v prvním situaci bychom inkasovali do šatny a pak už by to bylo velmi těžké. Byla tam skrumáž po rohu, Necid hlavičkoval a naštěstí jsem to vyrazil, spíš reflexivně jsem tam nechal ruku. Druhá šance Necida byla po nedorozumění mezi stopery. Přišla docela nečekaná střela, to jsem taky musel vyrážet.“

V závěru to zkoušel Roman Květ podobně jako před týdnem na Martina Berkovce. Tušil jste to?

„Jo, trošku mi to blesklo hlavou. Vím, že má skvělou kopací techniku a bude to chtít dávat na zadní tyč, tak jsem si tam udělal úkrok. Naštěstí to netrefil tak dobře, takže jsem mohl zasáhnout.“

Bohemians - Olomouc: Květ se pokusil obstřelit Mandouse, ten míč nadvakrát zkrotil

Byla velká zima, jak jste se zahříval? A hlavně ve druhém poločase, kdy jste byl ve stínu?

„První půli na mě svítilo sluníčko, takže to nebylo až tak hrozné, ale ve druhém tam byl stín a už jsem to cítil. Jak na nohou, tak na rukou, že mráz je docela velký. Snažil jsem se hodně hýbat a běhat. Při zápase na to moc nemyslíte, bylo to v pohodě.“

Zápas skončil remízou, ale zároveň nulou vzadu. Jak jste s tím spokojený?

„Nulu jsme udrželi po dlouhé době, takže za to jsem rád. Na druhou stranu jsme měli velkou šanci, takže jsme mohli brát tři body, ale remíza je spravedlivá. A když porazíme doma Brno, bude tenhle bod mít velkou cenu.“

Jaký byl terén a jak ovlivnil zápas?

„Terén byl hodně špatný. Hrají tu dva týmy a je to znát. Před zápasem jsme věděli, že to nebude hezký fotbal. Bylo to hodně soubojové, hodně nákopů. Popasovali jsme se s tím dobře, bod bereme.“

Přizpůsobovali trenéři hřišti taktiku?

„Určitě. Věděli jsme, že oni taky nebudou vymýšlet nic velkého, že to budou kopat na Necida. Stopeři měli úlohu svádět s ním souboje, což bylo těžké, ale podařilo se to. Taktika byla správná.“

SESTŘIH: Bohemians - Olomouc 0:0. Sigma si připsala už devátou remízu v sezoně Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.