Krejčí jako dávná opora Plzně, tvrz i zdupaný Nemrava. Co ukázala Sparta?

Co ukázal zápas Sparty se Slováckem (1:0)? • FOTO: Koláž iSport.cz Někomu dává křídla energický nápoj, Spartě je v neděli k večeru dodal sám Pavel Vrba. Mdlé duo Krejčí starší, Karlsson vyměnil za mladé fofrníky Plavšiče s Wiesnerem a rozhodl tím bitvu o druhé místo se Slováckem. Právě dva střídající žolíci byli u jediné branky utkání. „Výrazně nám jejich souhra pomohla,“ chválil sparťanský kouč po vítězství 1:0. Co dalšího bitva s moravským soupeřem ukázala?

Vitík zpátky v komfortní zóně Pamatujete pohárový mač s Jabloncem? Martin Vitík v něm udělal hrozivou chybu, když namazal na vedoucí gól soupeře Ivanu Schranzovi. Čekalo se, jak tenhle zkrat s osmnáctiletým talentem zamává. On ovšem nezamával. Vitík hned o pár dní později v derby patřil k nejlepším hráčům Sparty, proti Slovácku byl na hřišti vůbec nejlepší. Dominoval v osobních soubojích, sbíral balony ze vzduchu, konstruktivně zakládal útoky. Jeho představení sneslo ty nejvyšší parametry. „V lize bychom asi nenašli moc stejně starých hráčů, kteří by na jeho postu pravidelně hráli. Sbírá cenné zkušenosti, Sparta z toho může v budoucnu profitovat,“ zdůraznil Vrba. Ze schopností mladého stopera letenský klub do velké míry profituje už nyní. SESTŘIH: Sparta - Slovácko 1:0. Klíčová výhra v boji o LM, vystřelil ji Wiesner

Wiesner, Plavšič > Karlsson, Krejčí st. Ten rozdíl mlátil do očí. Zatímco David Moberg Karlsson a Ladislav Krejčí starší se proti Slovácku od první minuty trápili, Tomáš Wiesner se Srdjanem Plavšičem do utkání vtrhli jako velká voda. V rozmezí pár sekund vysekli dvě parádní akce. Jednou z toho byla tyč, podruhé Wiesnerův vítězný gól. Značně vypovídající je i skutečnost, že dosud nejpůsobivější představení na jaře Sparta nabídla v moment, kdy byli tihle dva v základní sestavě (výhra 7:2 nad Teplicemi). „Určitě si řekli o to, aby se do ní vrátili. Strašně nám pomohli,“ chválil trenér Pavel Vrba. To Krejčí I s Karlssonem musejí jít do sebe, v neděli večer to od nich bylo hrubě nedostatečné. Sparta - Slovácko: Další Plavšičův centr na hlavu Wiesnera už je v síti! 1:0 Sparta - Slovácko: Plavšič přesprintoval soupeře, Wiesner hlavou trefil tyč! Wiesner: Hlavičky nejsou silná stránka, ale Srki mě krásně našel

Krejčí mladší: chlapík mnoha řemesel Pozici stopera v lásce příliš nemá, to se o něm ví. V neděli večer ale Ladislav Krejčí mladší neměl na výběr, po vypadnutí Ondřeje Čelůstky se do zadní linie zasunout musel. Jeho výkon tím vůbec neutrpěl, naopak. Sparta byla rázem mnohem silnější ve výstavbě hry, Krejčí osvědčil dobré vidění hřiště i konstruktivní rozehrávku. Znovu se tak otevírá otázka, na kterém postu může nejlépe rozvinout svůj potenciál. „Osobně mám tyhle typy rád. Vzpomínám na Davida Bystroně, který hrával v Baníku defenzivního záložníka, po přestupu do Plzně naskočil na stopera a hrál ho skvěle. Tu herní kvalitu, kterou nasbíral v mladém věku, pak na téhle pozici využil. Byl tvořivý, zakládal útočné akce. Často se stane, že se hráči vyhrají na šestce a pak mohou být na stoperovi výjimeční. Další příklad je třeba Tomáš Sivok. Pro Krejdu tohle může být do budoucna obrovská výhoda," zmínil Vrba. Sparta - Slovácko: Nemrava fantasticky zneškodnil hlavičku Krejčího II!

Nemrava obětním beránkem Parádně vytáhl prudkou střelu Davida Pavelky na roh. Ve druhém poločase zlikvidoval šance Bořka Dočkala, Ladislava Krejčího staršího i mladšího a následně i Filipa Součka. Před gólovou akcí mu pomohla tyč, na druhý Wiesnerův pokus už byl skvěle chytající Vít Nemrava krátký. Přesto se brankář Slovácka nedočkal uznání. Přísný trenér Martin Svědík viděl především podněty ke kritice. „Jasně, byl to zápas, kdy si zachytal. Ale já viděl především ty špatné věci. Především v prvním poločase mu pár věcí vyčtu. Hlavně co se týká rozehry. Víťa na sobě musí neustále pracovat a dokazovat, že je jedničkový brankář," chladil Nemravu na dálku. Svědík po Spartě: Dostali jsme zbytečný gól, nohy už nám pak nešly Sparta - Slovácko: Krejčí v tutovce! Ale skvěle ho vychytal Nemrava Sparta - Slovácko: Součkovu placírku Nemrava vytáhl do zámezí