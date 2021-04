Páník přežil blamáž, důvěru má ve Zlíně do konce sezony. Co potom?

Neřízli do toho. Vedení Zlína navzdory sérii šesti porážek v řadě, korunované nedělním debaklem 0:4 s Pardubicemi, podrželo ve funkci realizační tým v čele s Bohumilem Páníkem. „Trenér minimálně do konce sezony zůstává,“ prohlásil generální manažer Zdeněk Grygera. Ke změně může dojít v létě.

Vyměnit pět kol před koncem ročníku kouče? Po špatných výsledcích a výkonech to podle informací deníku Sport bylo reálně ve hře. Minimálně v neděli večer, v emocích po zpackaném duelu s nováčkem. O den později se šéfové Zlína s chladnou hlavou rozhodli, že Bohumila Páníka zahrnou další důvěrou. Jeho úkolem je tým mezi elitou zachránit a také zlepšit výkony mužstva.

I když Fastav prohrává, jeho náskok na sestupové příčky se takřka netenčí. Díky neschopnosti Brna můžou být Páníkovi svěřenci docela v klidu. Také osmibodový polštář hrál pro setrvání zkušeného trenéra, který sezonu dojede a dál se uvidí. Kontrakt má ještě na tu příští, není však vůbec vyloučeno, že své místo od června přepustí někomu jinému.

Fanoušci po víkendu čekali Páníkův konec. „Teď jsme vsadili na klid, stabilitu a tvrdou práci. Chceme, aby se hráči i trenéři věnovali tomu, čemu mají a společně jsme to zvládli. Nechceme do toho nyní sahat. Trenér má důvěru,“ vzkazuje jim Grygera.

Takže se jede dál v nezměněném složení. V klubu probíhají pohovory, nálada odpovídá aktuálnímu hernímu a výsledkovému stavu týmu. Třinácté místo nikoho netěší. „Řešíme interní záležitosti,“ podotkl neurčitě Grygera. V neděli čeká Poznara a spol. důležitá bitva v Teplicích. Pokud by ji Zlín projel a Zbrojovka triumfovala na Baníku, mezi moravskými rivaly už by byla jen pětibodová díra. A čtyři kola do finále.

Páníkova pozice rozhodně pevná není. Pokud s týmem do cíle jen doklopýtá a hra se nezvedne, vzájemná spolupráce v létě podle všeho skončí. Klub logicky sonduje situaci na trhu s trenéry, moc na výběr však není.

Nabízí se comeback Michala Bílka, na jehož půlroční působení se ve Zlíně vzpomíná v tom nejlepším. Bývalý reprezentační kouč je sice bez angažmá, ovšem údajně ještě nemá vyrovnány finanční závazky s kazašským svazem. Taky je otázka, zda by se vůbec chtěl vrátit. Ambice má vyšší.

Zlínským bossům se hodně zamlouvá práce Martina Svědíka, který táhne Slovácko do evropského poháru. Jenže jeho příchod je ještě méně reálný. Klidně se tak může stát, že Páník rozjede i podzim. Hráči za ním vesměs stojí.

Někteří z nich ale po sezoně odejdou. Smlouvy dobíhají Buchtovi, Procházkovi, Hlinkovi či Vakhovi. Vůdce defenzivy Petr Buchta by rád zamířil do zahraničí, poptává se na něj i Mladá Boleslav. Také setrvání sedmatřicetiletého obránce Václava Procházky a neproduktivního gruzínského záložníka Vakha je nepravděpodobné. U Hlinky je to 50:50.

