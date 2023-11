Zlín místo deprese vyhlíží naději. Pět věcí, co (ne)změnil Vrbův nástupce

Zlín slaví postup v Mol Cupu na úkor Baníku • FOTO: ČTK Je tu nový Zlín. Disciplinovaný, neinkasující, s výborným brankářem. A výsledkově (byť se štěstím) úspěšný. Trenér Bronislav Červenka začal své angažmá po Pavlu Vrbovi interesantně, remízou 0:0 v Olomouci a senzačním pohárovým postupem přes Baník na jeho hřišti (1:0). „Dáme mančaftu všechno, co můžeme,“ ujišťuje nástupce Pavla Vrby i za své spolupracovníky. Zdánlivá drobnost, leč také důležitá. Hráči Zlína v posledních dvou partiích dostali jedinou žlutou kartu. Náročné osmifinále MOL Cupu na Baníku zvládli úplně bez trestu. Tým víc dbá na detaily, nenechá se strhnout k neuváženým reakcím. Hraje bezpečně, ví, že v tuhle chvíli nikoho nezválcuje ofenzivou. Co (ne)změnil Bronislav Červenka se svým realizákem? Deník Sport a web isport.cz vypíchl pět bodů.

Návrat brankáře Dostála K tomuto tahu by sáhl i Pavel Vrba, kdyby zůstal ve funkci. A každý jiný trenér. Jakmile Stanislav Dostál uzdravil natrženou ledvinu, bylo jasné, že půjde hned zpátky do akce. Bez ohledu na to, že Matej Rakovan vybouchl proti Mladé Boleslavi, kdy obdržel nálož devíti branek. Odchovanec Dostál je větší jistota, skvělý na čáře. Efekt se dostavil okamžitě. V Olomouci vyloženě vyčapal týmu bod, podržel také v Ostravě. Hlavně při technickém obstřelu Ewertona. „Standovo zranění bylo velmi nepříjemné a pro mančaft šlo o velký zásah. Vrátil se ve velkém stylu a doufám, že mu to vydrží do konce sezony,“ přál si Červenka, jenž z něj udělal jasnou jedničku. Proto nastoupil i v poháru, kde většinou přichází příležitost pro náhradníka. „Dosty dlouho nechytal a chceme, aby teď byl v bráně pokaždé, když může,“ vysvětlil trenér. „Raky mu bude krýt záda. Je plnohodnotnou součástí týmu. Když bude potřeba, vletí tam. Že mu nevyšel zápas? Věřím, že se z toho otřepe. Gólmani nesmí přemýšlet, že dostali tolik gólů a dívat se dopředu,“ doplnil. Stanislav Dostál je jasnou jedničkou • Foto ČTK

Šance pro Bužka Pod Pavlem Vrbou dostával Alexander Bužek na podzim v lize první minuty, ale zůstalo jen u nich. Za nové éry pozice devatenáctiletého středního záložníka v sestavě posiluje. Na Hané si zahrál půlhodinu, v Ostravě byl v základu a střídal až ke konci. Prostor si zaslouží. Má přehled ve hře, techniku. Jeho otec býval tvrdý bek, mladého „Buka“ zdobí tvořivost. Vedle Slončíka a Tkáče roste Zlínu další zajímavý tvůrce hry a obchodní artikl. Třeba se v nedaleké budoucnosti srovnají na hřišti všichni tři naráz. „Já ty kluky znám a vím, že je v nich potenciál. Chceme jejich talent rozvíjet. Ukazují ho i na tréninku. Proč by tu šanci nedostali?! Pokud vidíš, že dokážou běhat, udržet balon, rozehrát dopředu, na plac patří. A budou se tam dostávat čím dál víc,“ zdůraznil Červenka. Alexander Bužek dostává čím dál víc minut • Foto ČTK

Pevnější defenziva Už jako hráč byl Bronislav Červenka poctivec. Kariéru si vydřel, zahrál si v Drnovicích, v Baníku, ázerbájdžánském Interu Baku…Razí cestu tvrdé práce, důslednosti vzadu, běhání. Přesně tohle teď Zlín nejvíc potřebuje. Protivníky nebude přehrávat. Musí na to jinak. „Nemůžeme hrát na výsledky 4:3, 3:2. Na otevřený fotbal nemáme. Samozřejmě chceme hrát kombinačně, dopředu. Ale mančaft potřebuje čas, aby do sebe dostal víc energie, klidu, sebevědomí. Potom to bude dopředu zajímavější a lepší,“ uvedl osmačtyřicetiletý kouč, jenž si s sebou vzal z Kroměříže asistenty Iva Světlíka a Lukáše Motala. K áčku se vrátil trenér gólmanů Otakar Novák. Všichni mají ke klubu vztah, ve Zlíně dlouho působili. Nejde o žoldáky, záchrana organizace jim leží na srdci. Nový trenér Zlína Bronislav Červenka • Foto ČTK

Didiba je zase stoper Absence klasické „šestky“ v poslední době nutila Pavla Vrbu vysouvat Josse Didibu do střední linie. Což o to, i tuhle roli sebevědomý Kamerunec zvládal. Na podzim je stěžejním článkem mužstva. Ovšem nejvíc platný je jako stoper, zvlášť když to nejde kapitánovi Dominikovi Simerskému, ani Jakubu Kolářovi. V Olomouci uspěl vedle Didiby dlouhán Jakub Černín, akvizice z druholigové Líšně. Dá se čekat, že tohle duo naskočí vzadu i v Pardubicích. Anebo dojde na variantu se Simerským? Trenér ho po Baníku pochválil. „Domino odehrál velmi dobrý zápas,“ upozornil Červenka. Není vyloučeno, že Didibu v sobotu vysune výš. „Joss dokáže bez problémů zvládnout obě pozice. Využijeme ho tam, kde ho zrovna budeme potřebovat,“ řekl. Joss Didiba je použitelný na více postech • Foto ČTK