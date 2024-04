Červená Sparta: nejméně fauluje, ale má 11 vyloučení. Blikance i oplácení

Letenští poprvé v ligovém ročníku ztratili body v 5. kole na teplických Stínadlech. Prsty v tom mělo vyloučení kapitána Ladislava Krejčího. Ten fauloval unikajícího Daniela Filu. Sudí Volek sice nejprve tasil pouze žluté napomenutí, po intervenci VARu ale své rozhodnutí přehodnotil a Krejčího poslal do sprch. Přesilovku Teplice proměnily ve vyrovnávací gól Mohameda Jásira na konečných 1:1.

Hned o zápas později nedohrál Adam Karabec. Po karvinském Dominiku Žákovi se ohnal loktem, zasáhl ho do obličeje a po zhlédnutí situace u videa nebylo co řešit. Karabec přitom tehdy vůbec poprvé v sezoně nastoupil v základní sestavě. „Neakceptovatelné, bude toho litovat,“ soptil Priske. Možná i vinou tohoto momentu nemá talentovaný štírek na Letné snadnou pozici.

Hradec Králové - Sparta: Olatunji po přísné druhé žluté míří už v 19. minutě do sprch

Naopak trochu nevinně v tom byl v rámci duelu v Hradci Králové Victor Olatunji. Ten byl vyloučen na novém „Malšáku“ už v 19. minutě po dvou žlutých kartách. Nejprve sestřelil Václava Pilaře, jenže jeho následný vzdušný souboj s Ondřejem Ševčíkem byl sporný. Olatunji uviděl druhou žlutou, ta ale podle pozdějšího verdiktu komise rozhodčích neměla padnout. „Hráč ve výskoku nejdříve zahrál míč hlavou a následně došlo ke kontaktu se soupeřem. Jednalo se o přestupek, ale nebyl to bezohledný zákrok, žlutá karta neměla být udělena," znělo vysvětlení. Sparta navzdory dlouhému oslabení zvítězila 3:1.

Ostrý duel se hrál na Letné v prosinci. Jablonecký David Štěpánek po šlapáku na Lukáše Haraslína vyvázl se žlutou kartou, naopak Martin Vitík červenou dostal. V 58. minutě Jovovič vysunul do uličky Černáka, toho zezadu podrazil právě Vitík. I on byl přitom původně pouze napomenut, verdikt pozměnil VAR.

19. kolo 17. 12. 2023

Sparta - Teplice 2:1

4. minuta

Lukáš Sadílek

O týden později se červenalo rovněž, a to po zákroku Lukáše Sadílka. Ten zatáhl za záchrannou brzdu po mizerné rozehrávce brankáře Petera Vindahla. Sadílek atakoval Michala Bílka, který by asi dával do prázdné. O chvilku později navíc skóroval Jásir. Pražané přesto v dlouhém oslabení otočili vývoj zápasu ve svůj prospěch a vyhráli 2:1.