Záhada okolo Hazarda. Záblesk hvězdné formy, v Realu sestavili plán

Hazard enigma, neboli záhada okolo Edena Hazarda. Pod tímto titulkem rozebírá španělský deník AS situaci hráče, jenž přišel o auru světové hvězdy. V Realu už druhou sezonu čekají, kdy to belgický mimořádný technik naplno rozbalí. Po úžasných kouscích v Chelsea, odkud v létě 2019 přestoupil za 100 milionů eur, přišly měsíce plné strádání.

Třicetiletý záložník mnoho času promarodil, když už se dostal na hřiště, připomínal jen stín mimořádného fotbalisty. Sobotní představení proti Alavésu dává madriskému klubu i samotnému hráči drobné pozitivní znamení.

Hazard vyšvihl v závěru prvního poločasu pěknou asistenci na gól Karima Benzemy, v nastavení před odchodem do kabin po uvolnění od Tonyho Kroose sám zavěsil. Na trávníku vydržel hodinu a po dlouhé době odehrál opravdu povedený zápas.

„Eden si za poslední sezonu a půl prošel opravdu těžkým obdobím plným zranění, ale musíme s ním být trpěliví,“ hodnotil po utkání asistent trenéra Realu David Bettoni. V aktuální sezoně se Hazard trefil teprve potřetí, naposledy v listopadu proměnil penaltu proti Interu Milán. Na hráče za sto milionů eur (2,6 miliardy korun) jde o titěrný příspěvek pro tým.

„Ve fotbale a v Realu Madrid je trpělivost velmi složitá věc, ale my Edenovi stále věříme. Odehrál dneska skvělý zápas, dal gól a asistenci. Viděli jsme záblesky jeho nejlepší formy, věříme, že tohle brzy zvládne každý zápas,“ dodal zástupce hlavního kouče Zinedine Zidana, jenž na lavičku nemohl kvůli koronaviru.

V Realu musí zůstat opatrnými optimisty. Pořád je nutné brát v úvahu Hazardovo chatrné zdraví, které ho po přestupu do Španělska stále výrazně limituje. V Madridu odehrál celý zápas naposledy 23. listopadu 2019 proti Realu Sociedad (3:1), pak belgického kapitána vyřadilo na dlouhou dobu zranění kotníku.

Po zatím poslední zdravotní pauze se do sestavy Realu vrátil na konci prosince, zasáhl už do šesti zápasů. Trenérský štáb mu minuty dávkuje velmi opatrně, aby se neopakovaly situace z podzimu, kdy svůj návrat na trávník uspěchal a pak se opět zranil.

V Realu se svým křídelníkem vymysleli plán. Podle ideálního scénáře chtějí svou hvězdu dostat do maximální formy na úvodní osmifinále Ligy mistrů s Atalantou, které je na programu 24. února. Do něj čeká „bílý balet“ ještě pět zápasů, v nichž může Hazard nabírat herní tempo.

Pro čerstvého třicátníka přichází jedna z posledních možností, jak se v Realu nakopnout. A slavnému klubu ukázat, že masivní investice do jeho služeb se vyplatila. Smlouvu má až do léta 2024, nicméně tlak na jeho odchod by v případě slabých výkonů či absentování kvůli zranění dál výrazně rostl.

SESTŘIH: Real - Inter 3:2. Dramatickou bitvu gigantů rozhodl Rodrygo

SESTŘIH LM: Šachtar - Real 2:0. Doněck skolil giganta i napodruhé