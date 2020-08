Pardubice bez koně, tasily D. Radikální změny log a image nejen v hokeji

Když změna, tak pořádná... Hokejové Pardubice udeřily na klínec a hodně divoce a rychle vypustily do světa novou podobu klubového loga. Po dlouhých 71 letech ze znaku zmizel tradiční kůň, stalo se tak podruhé v historii. Nově se Dynamo bude prezentovat skrze ozvláštněné písmeno „D“. Nejsou to ale jen Východočeši, kdo v posledních letech prošel podobnou modernizací. Projděte si přehled nejvýraznějších změn klubových log nejen v hokeji!

FOTO: Koláž iSport.cz

Pardubice a kůň. Tohle spojení platilo prakticky od založení v roce 1923 s výjimkou doposud jediné sezony – 1949/1950. Od nastávajícího ročníku bude kůň chybět znovu, Dynamo se bude nově prezentovat prostřednictvím písmena „D“. Hokejové Pardubice tak prožívají hodně turbulentní rok. Po změně majitele dochází i k změně identity. „Hodně jsme zvažovali, co uděláme dál. V jeden moment jsme to celé chtěli posunout, odložit. Ale nakonec jsme si řekli, že logo změníme ještě teď. Když všechno nové, tak úplně všechno,“ pronesl předseda představenstva Ondřej Heřman. Více o odhalení loga čtěte ZDE>>>

„Právě začínající sezona je symbolická. Je to 111 let od založení klubu, tak jsme naplánovali společně s akcionáři tuto zajímavou změnu,“ uvedl tehdejší předseda představenstva hokejové Sparty Petr Bříza k změně loga. Sparta se od té doby prezentuje kopií historicky prvního loga oddílu, který vznikl v prosinci 1903.

Do jubilejní 50. sezony vstoupili zlínští hokejisté s novým logem. Po patnácti letech se do něj vrátil beran. „Chtěli jsme přinést něco, jak bychom se vrátili k tradicím a kořenům,“ vysvětloval tehdejší generální manažer Zlína Martin Hosták. Od té doby je logo totožné, změnil se pouze generální partner klubu umístěný nad beranem.

Podobně jako v Mladé Boleslavi, také v Jihlavě měnili logo hokejisté i fotbalisté. Zde je však obměna mnohem čerstvější. V případě hokejistů k ní došlo ve spojení s návratem do nejvyšší soutěže před sezonou 2017/2018. K úpravě tradičního loga přibylo rovněž představení zbrusu nového znaku s písmenem „D“, ze kterého vykukuje ježek. O rok později změnili image i fotbalisté, a to výrazně. „Po vzoru mnoha zahraničních klubů jsme v logu chtěli pracovat s dominantním jednoduchým označením FCV a zvýšit důraz na modrou klubovou barvu, která je také barvou Kraje Vysočina. Důležitou inspiraci pro jeho grafické řešení pak přinesl pohled na historická loga Spartaku Jihlava, když ozubené kolo evokuje strojírenské zázemí „otců zakladatelů“, dominantní „V“ pak připomíná jihlavskou věž Brány Matky Boží, která v minulosti na znacích Spartaku figurovala,“ popsal nové logo ředitel klubu Jan Staněk.

Změna, která vzbudila velkou vlnu emocí. Namísto státního znaku, který zdobil české reprezentační dresy čtvrt století, se na trikotech národního týmu od roku 2018 objevuje lev s pukem v tlamě (u áčka se zlatou korunkou). Český hokej u příležitosti 110 let své existence kompletně změnil design, poprvé v historii vytvořil i svůj vlastní unikátní znak. „Uzrál čas přetvořit identitu hokejové federace do moderního hávu,” řekl prezident Tomáš Král.

Juventus (2017)

Možná jedna z vůbec nejprogresivnějších a nejradikálnějších změn, co se týče zjednodušení klubového loga. „Stará dáma“ nahradila tradiční oválný znak s černo-bílými svislými pruhy, korunkou a býkem logem, které má znázorňovat písmeno „J“. Hned od jeho odhalení jako by se ale svět rozdělil na dvě poloviny. „Jsem do něj zamilovaný. Líbilo se mi od začátku a doufám, že stejný pocit budou mít i ostatní,“ přál si po odhalení legendární český záložník, vítěz Zlatého míče a viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd. Ne všichni však byli nadšení stejně jako on. Části fanoušků se ale novinka nezalíbila a podrobili ji pořádné kritice. Někteří dokonce tvrdili, že takové logo není hodno klubu s historií, jakou má Juventus. Více o reakcích po odhalení nového loga Juventusu ZDE>>>