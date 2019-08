Jílek po výhře: Sparta nemůže stát jen na Kangovi, nebylo to nic osobního | iSport.cz

Udělal jste tři nevynucené změny v sestavě. Byl efekt takový, jaký jste doufal?

„Mužstvo bylo kompaktní a dobře pracovalo. Vsadili jsme na určité typy hráčů proti určité typologii soupeře. Jsem rád, že jsme se rozhodli dobře a hráči obhájili svoji pozici, kterou jsme od nich na hřišti čekali. Záměr nám vyšel a získali jsme zasloužené vítězství.“

Jak důležité vítězství to je pro vás osobně?

„Bral jsem toto utkání jako nesmírně důležité zejména pro tým, nejen pro mě. Vypadli jsme z poháru, navíc jsme prohráli v Mladé Boleslavi. Cítil jsem velkou zodpovědnost, abychom zápas s Baníkem zvládli. Proto došlo i na určité změny v sestavě. Vyplatilo se to a jsem za to strašně rád.“

V základu se objevil Georges Mandjeck. Jak jste byl s jeho výkonem spokojený?

„Do doby než vystřídal, patřil k nejlepším na hřišti. Byl hodně klidný v rozehrávce, nepanikařil, byl silný na míči. I když třeba neměl tolik míčů, kolik jsme očekávali, ale bylo to dáno i hrou soupeře. Věděli jsme, že ho čekají těžké souboje se Smolou či sbírání míčů před Kuzmanovičem a on to splnil na jedničku. Byl silný v defenzivě, ale i velmi platný do ofenzivy. S tím, co odehrál, jsem spokojený.“

Jaká je situace kolem Mandjecka? Chce tu hrát?

„V tuto chvíli pro mě bylo důležité sportovní hledisko. Byl v kádru áčka, čekalo se na něj. Měli jsme ho dlouho v tréninku a pracoval v něm velmi dobře. To, jak se prezentoval proti Baníku, tak se ukazoval i během čtrnácti dnů v tréninku. Ladislav Krejčí odehrál kromě prvního zápasu všechny a chtěli jsme, aby si trochu oddychl. Nasazení Mandjecka se tak nabízelo a mělo jasnou logiku. Georges to svým výkonem obhájil.“

Jak jste byl spokojený se stoperskou dvojicí Dávid Hancko, Uroš Radakovič? A mohla by to být ta pravá?

„Strašně bych si to přál. Pokud nebudeme mít stabilizovanou stoperskou dvojici, tak se tu budeme točit v bludném kruhu a těžko budeme obhajovat své výkony. Jednoznačně potřebujeme stoperské duo stabilizovat, aby si hráči na sebe trošku zvykali a upevňovali si sebevědomí dobrými výsledky. Uroš sice byl u prvního gólu v Trabzonu, ale jinak odehrál slušné utkání. Zvládl to po taktické i kondiční stránce. Nebyl důvod ho tam nenechat. Tím, že vypadl Costa, tak jsme chtěli mít i tak v sestavě levonohého stopera, tudíž jsme vsadili na Dávida Hancka. Duel s Baníkem zvládli. Až na jednu situaci v prvním poločase a jednu v druhém podali hodně sebevědomý, kompaktní výkon. Soupeře nepouštěli do šancí, a to proti sobě měli Smolu, který je ve většině zápasů hodně silný, ale naši stopeři ho doslova vygumovali.“

Jste rád, že se dvakrát trefil Martin Hašek, který měl v předešlých zápasech v zakončení dost smůlu?

„Jsem rád za každého, kdo bude dávat góly. Kvalita ve finální fázi nechybí jen Martinovi. Viděli jsme, jakou kvalitu v řešení finální fáze měl Trabzonspor. Třeba Plavšič, Trávník, Tetteh, ale i Kozák: všem to v koncovce skřípe. S Baníkem jsme náš výkon chtěli postavit na zodpovědnosti a pracovitosti, což tam bylo. Ale pokud nebudeme schopní střílet branky, tak to bude k ničemu. Kluci ale pracovali tvrdě a byli za to odměnění a doufám, že s dobrými výsledky poroste sebevědomí i kvalita ve finálním řešení.“

Zápas byl pro vás první zkušenost ve Spartě, jak tým vypadá bez Guélora Kangy. Co vám to ukázalo?

„Hráli jsme trochu víc jednoduše. V přechodové fázi jsme nebyli tolik na míči, tam by byl Kanga asi trochu silnější. Věděli jsme ale, že nás čeká fyzicky stavěný soupeř a předpokládali jsme, že by to měl hodně těžké. Asi jsme byli trochu limitovaní, co se týče hernosti a lehkosti, na druhou stranu Trávník s Haškem předvedli obrovskou pracovitost, co se týče aktivního pojetí hry, napadání soupeřovy rozehrávky. Baník možná ve druhé půli držel více míč, ale z většiny na své polovině, takže nebyl nebezpečný, což bylo dáno zejména aktivitou jmenovaných hráčů.“

Může vám to otevřít další možnosti, že bez Kangy se dá hrát?

„Kanga je brán jako jediná možnost pro Spartu, ale tak to být nemůže. Nelze se spoléhat na jednoho hráče. Máme určité možnosti sestavy, typologie hráčů a nemůže to stát jen na něm. Nemůže se deset hráčů přizpůsobovat Kangovi, ale on se musí přizpůsobit týmu. Zvolili jsme sestavu bez něj, ale nebylo v tom nic osobního. Byla to naše taktická volba a ukázalo se to jako dobrý tah, protože to vedlo k zaslouženému vítězství.“

Je Sáček stále jen alternativou na pravém kraji obrany, nebo si dovedete představit, že už tam zůstane?

„Znám ho dlouho a vím, že párkrát hrál v přípravě v obraně již dříve. Odehrál třeba dobré utkání, ale pak přišlo utkání na EURO proti Německu, kde slušně řečeno vyhořel. V úvodu sezony nebyl ještě tolik sebevědomý, ale v Trabzonu byl náš nejlepší hráč a s Baníkem hrál také skvěle. Má schopnost se vzdělávat, zlepšovat se, poslouchá, co mu říkáme, snaží se to plnit. Má ale i herní nadstavbu, když jako středový hráč dokáže na kraji hřiště řešit situace fotbalově. Pořád to beru jako alternaci, protože čekáme na Vindheima a Zahustela, ale jsem rád, že hraje takto kvalitně.“

