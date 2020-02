Liberec dál hledá posily, stoupá i role mladých. Jaký je plán s Kuchtou? | iSport.cz

Odchod nejlepšího podzimního střelce Romana Potočného do Baníku? Těžká, ale očekávaná rána. Ukončení hostování Petara Musy Slavií? Prásk, čára přes rozpočet. Liberecký Slovan v zimě přišel i s příspěvkem Oscara o víc než polovinu podzimních gólů, na severu tak opět kráčí do noci jen s baterkou. Spoléhají na zkušenosti trenérů, úsudek i šťastnou ruku v podobě Imada Rondiče.

Zásadní otázka hned na úvod: hledá ještě Slovan intenzivně posilu? „Pracujeme na příchodech. S pozicí útočníka je to těžší, setrvání Petara už bylo dohodnuté, neměli jsme připravenou žádnou jinou variantu. Pokoušíme se o doplnění kádru, přestupové období běží. Myslím, že se alespoň jednoho jména dočkáme,“ komentoval na tiskové konferenci sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

Jít by mělo o krajního záložníka, nebo útočníka. Jinde Slovan bota ani tolik netlačí, na stoperu i středu zálohy má naopak přetlak. „Chtěl bych zdůraznit, že se mužstvo během podzimu výrazně posunulo nahoru konkurenceschopností. Může jít i o mladého hráče, který by potřeboval čas na zapracování,“ dodal Pavel Hoftych.

„Nejradši bychom ale přivedli hráče, který je schopný okamžitě atakovat základní sestavu. Je potřeba, aby měl transfer smysl. Kdyby přišel 33letý frajer na půl roku, muselo by jít opravdu o nouzovku,“ glosoval liberecký kouč. Management situaci sonduje, vybírat v libereckých podmínkách ale není lehké: zboží musí být levné, mít potenciál k dalšímu zhodnocení a ještě kvalitu.

Občas hledání může z dálky připomínat losování lístků v tombole, na severu jsou ale ve skautingu mistři. Chcete příklad z nedávna? Oscar, který míří k velké budoucnosti. Tehdy 18letý mladík hrající v Litvě přišel poprvé na trénink bývalému kouči Davidu Holoubkovi. O kus cesty dál hraje za Slavii a vyhlíží starty v evropských pohárech.

Šance pro práci s mladými

A to je princip Liberce. Přestupový řád, kterým se řídí. Kádr před pokračováním sezony ještě víc omlazuje, Jakub Hromada se na severu otočí jen v rámci půlročního hostování, naopak natrvalo zaparkoval před stadionem U Nisy teprve 20letý Imad Rondič. Jednání pokročila i s čerstvě 23letým Janem Kuchtou. Pod Ještědem usilují o změnu hostování ze Slavie na přestup. „Honza nám za podzim dluží, má u nás ještě nějakou práci,“ řekl Hoftych. „Ano, jsme blízko dohody, aby se stal naším hráčem,“ dodal Koukal.

Nové smlouvy si vysloužili i mladíci Kristian Michal, Radim Černický a Dominik Gembický. Právě talenty chce Slovan obrušovat, Hoftych posbíral zkušenosti trénováním reprezentačních mládežnických týmů a bude chtít objevy zlepšovat. „Na Bohemce jsem měl kádr věkově okolo třicítky a v Trnavě byla situace podobná. Díky práce u reprezentací U18, U19 a U20 hodně kluků znám a znám i jejich potenciál. S mladými rád pracuji (a kolegové taky), ale musejí mít kvalitu,“ přiznal otevřeně.

Od koho si v Liberci hodně slibují?

Výkonnostně by mohl kromě zmiňovaných vylétnout Michal Beran a ligou už obroušený Michal Fukala. Pak také o něco starší Matěj Chaluš, Imad Rondič a další. „Změnila se doba. Mladí na řvaní úplně neslyší, nejsou tak odolní. My jsme byli mláceni a nevadilo nám to,“ smál se Hoftych. Teď podle něj zabírá spíš komunikace. Ohledně talentů se kouč dostal do křížku i s majitelem klubu Ludvíkem Karlem. „Říkal mi, že kolikrát my, trenéři, rozhodujeme, jestli dostanou šanci. Že jsme jim kariéru schopni zkazit ve startu. Odpověděl jsem, že z pohledu trenéra po vás všichni chtějí, abyste dělal každý týden body. Situace je složitější,“ vysvětloval.

„Sledovat vývoj kluků vás baví a příkladem je i Petar Musa. Říkali mi, že nejprve nevypadal nic moc, ale pak se ukázal. Když jsme viděli, kam se posunul za poslední půlrok…,“ kroutil hlavou liberecký kouč. Potěšila ho i zpětná vazba od Jindřicha Trpišovského, podle kterého je velmi dobře připravený a vypadá výborně. „Každého zahřeje, že hráče posunul dál,“ dodal.

U mladých je potřeba rozdávat takovou minutáž, aby si postupně na vyšší kvalitu zvykali. Nejde vystřelit hráče na čtyři zápasy a pak ho další půlrok posadit na lavičku. „Step by step. Ověřili jsme si s kolegy starou pravdu: aby ses dostal daleko, musíš mít potenciál a charakter. Nejde mít jen jedno. U libereckých kluků se ukazuje oboje. Mají předpoklady ke zlepšení,“ pokračoval Hoftych.

Stejně jsou na tom i Musa s Oscarem. Oba mohou přerůst Slavii. „Pokaždé říkám hráčům a říkal jsem to svého času i Milanu Škodovi – peníze a kariéra leží před vámi. U hráčů s potenciálem je čistě na nich, jestli obojí seberou. Petar se může dostat do špičkových lig. Je to jen jeho rozhodnutí,“ přiznal. Stejná věc platí i o Oscarovi. „Oba jsou skvělí lidé, charakterově velmi silní. Osky toho moc nenamluví, ale když na vás promluví, musíte ho mít rádi. Mohou se dostat ještě výš.“

Co chybí talentům v Liberci, aby hráli víc? „Vývoj mužstva. Někteří odcházejí za lepším, tým se musí vyvíjet, jejich zapracování je o krocích. O minutách, o celých zápasech. Je dobře, že máme v kádru dvacet dobrých hráčů. Konkurence v tréninku je výborná, což hráče posouvá dál,“ uzavřel Hoftych.

Slovan vzhledem k odchodům zkrátka potřebuje mladé zlepšovat. Zapracovat je do kádru. A následně i zhodnotit.