Momenty šlágru: zahozené tutovky, dýmovnice bez diváků i ničitel Chorý | iSport.cz

„Opět byli motorem naší hry. Hlavně v situaci, kdy nám netahala křídla a Bogymu se nedařilo držet míče. Bucha byl úžasný v kontaktu, minimálně se vyrovnal domácím. To pro nás bylo velmi podstatné. Velkou práci, zejména běžeckou, odvedl Čermák. Nicméně všichni tři měli lépe sehrát kontry v druhém poločase. Vyspěleji, produktivněji. Máme na to, abychom tyto situace lépe řešili,“ hodnotil své středové hráče trenér Guľa.

Bucha, Kalvach, Čermák. Nebezpečné plzeňské trio toužilo v Edenu rozbalit ofenzivní tanečky, kterými by skolilo ligového lídra. Jenže Slavia se na plzeňskou údernou sílu dobře připravila. Především v prvním poločase se západočeská středová osa příliš nedostala do hry, vysoké napadání Slavie nutilo hostující obránce často nakopávat balony až směrem k Beauguelovi, což rozhodně není vlastní plzeňské DNA.

Guľovy taktické manévry

Pod novým koučem dosud Plzeň jen vítězila, soupeře drtila na počkání, stačí si vzpomenout na sedmigólovou kanonádu proti Boleslavi. Jenže první poločas na Slavii, to bylo úplně jiné kafe. Slovenský kouč dobře věděl, že potřebuje něco změnit. Proto o poločase svolal realizační tým přímo na hrací plochu, kde se svými spolupracovníky ladil plán do druhé půle.

„Děláme to skoro stabilně, jen jsme nyní zůstali venku, protože bylo potřeba na vývoj prvního poločasu okamžitě reagovat. Pro mě je důležitý i pohled svrchu, od asistenta a sportovního ředitele. Pár věcí se nám potvrdilo, cítili jsme to na lavičce stejně," vysvětlil po utkání kouč Viktorie. Plzeň se pak znatelně zlepšila. "Kluci dostali do druhé půle upravené pokyny, které okamžitě vstřebali. Neříkám, že od té chvíle jsme hráli top, ale bylo to mnohem lepší. Udělali jsme pár korektur, které bylo dobré klukům ukázat.“