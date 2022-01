Bassey v Česku prošel pěti kluby: start jako „klokan“ i mraky gólů v ČFL

Fortune Bassey. Nečekaný nigerijský hit, který se zapsal do historie českobudějovického fotbalu. Dynamo nikdy neprodalo hráče za víc peněz. Ani Karla Poborského nebo Karla Váchu, hvězdy devadesátých let. Klubová kasa Jihočechů dostane od maďarského hegemona Ferencvárose Budapešť zhruba 37 milionů korun. Jakou Bassey vlastně v Česku zanechal stopu?

BOHEMIANS Juniorská liga 2018

14 zápasů (+2 na podzim 2017)

7 gólů Únor 2018. Bassey přichází do klokaní juniorky z nigerijských Eagle Wings. Ví, do čeho jde, protože už předtím na krátkodobé vízum v zelenobílé rezervě odehrál dva zápasy. Klub v něm viděl zalíbení a brzy ho pozval zpátky do Prahy. Mezi fotbalovou omladinou se mu dařilo, v juniorské lize pálil sedmkrát, hattrickem zazářil proti Jablonci U21. „Jedná se o velmi důrazného hrotového útočníka s tvrdou střelou. Těžko se odděluje od míče a jeho přístup je příkladný,“ věštil už před třemi lety tehdejší trenér juniorky Bohemians Vladimír Hruška.

OLYMPIA RADOTÍN ČFL 2018/2019

33 zápasů

24 gólů Netrvalo to dlouho a následoval přesun do seniorského fotbalu. Byť ne hned zrovna na tu nejvyšší úroveň, nýbrž do ČFL. Do Olympie Radotín. Tam se Bassey mohl těšit z nadšení začínajícího kouče Davida Jarolíma, který byl ze své hráčské kariéry v Hamburku zvyklý na kosmopolitní soupisku a cizinci věnoval dostatek prostoru. Ten se mu odvděčil tím nejlepším způsobem – góly. Ve třiatřiceti zápasech zatížil konta soupeřových brankářů čtyřiadvacetkrát a opanoval pořadí třetiligových kanonýrů. Tady se ukázalo, že by z něj něco mohlo být, o jeho talentu tušil Aleš Křeček, jenž ho začal sledovat pro druholigové Ústí nad Labem. Fortune Bassey v dresu Olympie Radotín • Foto Profimedia.cz

FK ÚSTÍ NAD LABEM Druhá liga 2019/2020

30 zápasů

5 gólů (+2 góly v MOL Cupu)

5 asistencí Sezona 2019-2020, Fortuna národní liga v Ústí nad Labem, profesionální fotbal. To bylo to, co Bassey potřeboval. Už byl zvyklý na důraz ze třetí ligy a neztratil se ani o patro výš, kde už jsou potřeba i nějaké ty kreativnější předpoklady. Za Severočechy nastoupil třicetkrát (28x ve druhé lize, 2x v MOL Cupu). Celkem v obou soutěžích nastřádal sedm tref. Začátek měl dobrý, na jaře se hledal a v ústecké ofenzivě alternoval za Lukáše Matějku dnes působícího v Pardubicích. Pokračování v Ústí si nevysloužil. „Měli jsme na něj předkupní právo z Eagle Wings. Po podzimních výkonech bychom ho využili, ale po jarních ne. Nesplnil, co jsme očekávali,“ řekl o něm tehdy výkonný ředitel klubu Petr Heidenreich. Ústečtí fotbalisté ve druhé lize válí, porazili i Hradec Králové a dotahují se na čelo tabulky (archivní foto) • Foto Profimedia.cz

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM Druhá liga (hostování) 2021

15 zápasů

4 góly (+1 gól v MOL Cupu) Po konci v Ústí se měl připojit k Opavě, nakonec zamířil do Českých Budějovic. Tam se ale napoprvé nechytl, následovalo tak hostování ve Vlašimi. V jejích barvách strávil půl roku, v patnácti střetnutích se gólově prosadil pětkrát a zaujal výstavní trefou pod víko v MOL Cupu proti Jablonci. Fortune Bassey vstřelil krásný gól na 1-0 • Foto Pavel Mazáč / Sport