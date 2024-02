Slovácko - Sparta: Nevýrazný Tuci, křídla z Letné v topu. Sudí vyměkli

Video se připravuje ... Nebyla to zpočátku žádná krasojízda. A kdyby Spartu v prvních minutách zápasu nepodržel gólman Peter Vindahl, mohlo to vypadat ještě úplně jinak. Nakonec se ale Letenští na Slovácku před derby týdnem naplno prosadili. A to především díky skvělým výkonům hráčů na křídlech. Do Prahy si tak odvezli důležitý triumf 3:1. Nebezpečný nebyl naopak hrdina duelu s Galatasarayem Indrit Tuci. Kapitán Ladislav Krejčí si škodil zbytečnými řečmi na rozhodčí, kteří jakoby zapomněli na své zimní sliby. Co vše ukázal duel Slovácka se Spartou?

Nevýrazné poprvé Ve čtvrtek gólem a asistencí pomohl k vyřazení Galatasaraye coby žolík, v neděli – možná trošku za odměnu, možná z důvodu hrozícího Kuchtova vykartování – dostal Indrit Tuci důvěru od začátku. Předvedl momenty, u kterých bylo vidět, že cítí hru, ví o spoluhráčích, má přehled. Umí balon rozdat podobně jako Jan Kuchta, není klasickým vápňákem. Nicméně nebezpečný vůbec nebyl, ani jednou neohrozil branku. Což je vzhledem k tomu, že Slovácku chyběli klíčoví stopeři, pro Albánce nelichotivá vizitka. „Měl to těžké, ale tvrdě pracoval a pomáhal do defenzivy. To byla součást plánu. Od nikoho to v prvním poločase nebylo perfektní, protože jsme nedrželi strukturu ani pozice a nevytvářeli servis pro útočníky. Ale Tuci je úžasný týmový hráč, pomohl nám," hodnotil ho kouč Brian Priske. S důrazným způsobem hry se pral i ve středu pole Markus Solbakken. Michal Trávník brání Indrita Tuciho

Zimní kecy Během zimní přestávky se rozhodčí před veřejností holedbali. Jak si dají záležet na trestech za nesportovní chování, jak si nenechají líbit vulgarity, jak ukážou, kdo je na hřišti pánem. Je konec února a se vší pokorou si můžeme říct, že šlo před měsícem jen o klasické líbivé řeči. Co si během úvodní čtvrthodiny v neděli k sudímu Ladislavu Szikszayiovi i jeho asistentům dovolil Ladislav Krejčí, to byla síla. Kapitán Sparty arbitry nešetřil, přestože při situacích, které reklamoval, měli pravdu. Smutné je, že oproti lednovému plánu rozhodčí vyměkli a opět dělali, že nevidí a neslyší. Přitom tolik omílané žluté napomenutí by zafungovalo. Že to Krejčímu v úvodu odvádělo pozornost a snižovalo výkonnost, je problém Briana Priskeho. Zbytek jde za Szikszayem. Derby? Slibuji, že nebude všechny pískat jeden sudí, říká Kovařík

Křídla v topu Dvacetiletý Adam Karabec neoslavil stý ligový start gólem, přitom Milan Heča mu chybnou rozehrávkou v první půli na branku ideálně namazal. Váhal, až šanci prováhal. Do statistik se však přesto dostal, když jeho nákop po hodině hry proměnil v gól Veljko Birmančevič. U Srba se zastavme. S bilancí 7+9 už je nejproduktivnějším hráčem FORTUNA:LIGY. Se statistikou 10+4 dýchá Birmančevičovi na záda spoluhráč Lukáš Haraslín, Slovák přidal třetí pojistku. „Jsou pro nás strašně důležití, mají obrovskou kvalitu. Trošku na ně pracuje celý tým, oni to pak vepředu zúročují. Ale nejde jen o tyhle dva, nahoře máme více nadstandardních hráčů, kteří dokážou řešit těžké situace," chválil kamarády Lukáš Sadílek. Před derby je to pro celou Spartu i v kontextu odpočinutého Jana Kuchty vynikající zpráva. Aneb nebezpečí přichází ze stran. Slovácko - Sparta: Svižně rozehraná standardka a Birmančevič vrátil hostům vedení, 1:2

Nový stoper Kalabiška Hodit do bitvy s mistrem devatenáctiletého zelenáče Daniela Holáska z rezervy, hrající MSFL, se trenér Slovácka Martin Svědík neodvážil. Při absenci Daníčka, Reinberka a Kadlece sáhl po sedmatřicetiletém osvědčeném univerzálovi Janu Kalabiškovi, jenž se z levého beka přesunul na stopera. A možná na tom místě zakotví na delší dobu, neboť s uzdravením Michala Kadlece to nevypadá dobře. „Na stoperu jsem byl od středečního tréninku," hlásil Kalabiška, jenž se připravoval prakticky na hřišti i teoreticky u televize. „V týdnu jsem kouknul na pár zápasů. Na Spartu proti Galatasaray, v sobotu na Arsenal. Prostě na takové lepší hráče. (úsměv) Sledoval jsem víc stopery, levého i pravého. Abych věděl, jak zakřižovat a podobně. Asi už to bude moje nová pozice," tušil kdysi nejlepší střelec slovenské ligy. Příště už bude mít Slovácko k dispozici aspoň Petra Reinberka. Radost Slovácka po gólu na 1:1

Nahrávač Cicilia, střelec Juroška Na Rigina Ciciliu žádná kritika pršet nemůže. Urostlý Nizozemec s kořeny na ostrově Curacao na jaře drží útok Slovácka. I proti Spartě byl výborný, uhrával balony ve vzduchu i na zemi. A stejně jako ve Zlíně klapla jeho souhra s rychlíkem Pavlem Juroškou. Byla to takřka identická akce. Habán Cicilia uprostřed hřiště vyhraje hlavičku, prodlouží balon za sebe a za zády obránců ho sebere sprinter Juroška. Ten ze svého dresu pomalu sundává nálepku „palič". Trefil se v derby i proti Spartě, byť jedno sólo hned v úvodu zazdil. „U Pavla je to o zkušenosti," prohlásil kouč Martin Svědík. „Rychlost má výbornou, do šancí se bude vždycky dostávat. Začíná si uvědomovat souvislosti ohledně timingu. Bude jen na něm, jak se v těch situacích bude zlepšovat. U něj je to hodně o psychice. Když bude dávat góly, bude na tom psychicky tak, že je může střílet dál," doplnil trenér Slovácka. Slovácko - Sparta: Juroška vlétl do vápna a překonal Vindahla, 1:1