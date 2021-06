EURO objevuje nizozemský talent! Byl u všech gólů, je o něj rvačka

Denzel? Washington, naskočí vám automaticky. A teď už i Dumfries. Na evropském šampionátu je nizozemským „hercem“ v hlavní roli. Byl u všech pěti gólů „oranjes“, buď jako střelec, nahrávač či strůjce penalty. Je jasné, že brzy zatáhne v PSV Eindhoven oponu a vkročí na větší jeviště. „Měl by jít cestou Wijnalduma, který šel nejdřív do Newcastlu a po adaptaci na Premier League získal angažmá v Liverpoolu,“ uvedl Boudewijn Zenden, bývalý výborný záložník.

V sestavě ho najdete jako pravého obránce či halfb eka. Na papíře. V reálu je habán Denzel Dumfries (25 let, 188 cm) spíš křídlo, někdy i hroťák. Prostě chlapík, který na hřišti zastane práci za dva a přijde vám, že se u toho ani neunaví. „Za poslední rok se hodně posunul. V PSV se stal kapitánem, lídrem,“ připomněl jeho krajan Boudewijn Zenden.

Vlastně trošku i kvůli němu opustil český mladík Michal Sadílek Eredivisie a nabíral herní praxi na hostování v Liberci. Rodák z Rotterdamu ucpal v PSV jeden kraj defenzivy, přes něj cesta do sestavy nevedla. Nakonec mu může Sadílek děkovat, i on se totiž dostal na EURO.

Pikantní je, že debut v národním týmu absolvoval Dumfries už před sedmi lety, tedy jako teenager. Jenže za Arubu, kde má kořeny. Nastoupil proti Guamu, následně si připsal ještě jeden start. Ovšem pořád volný zůstával i pro Nizozemsko. Když ho tehdejší kouč Ronald Koeman povolal v říjnu 2018 k přípravě s Německem, ostrov v Karibském moři definitivně přišel o své eso.

Na EURO je Dumfries ve špičkové formě. Skóroval proti Ukrajině i Rakousku, šlo o jeho první trefy v dresu „oranjes“. Odehrál kompletní porci minut a jeho agent Mino Raiola cítí další grandiózní kšeft. Blízko byla dohoda s Evertonem, ovšem nabízí se i další – a nejen anglické kluby. Do boje o objev turnaje se přidali velcí hráči jako Inter Milán, jenž hledá náhradu za Achrafa Hakiniho, a Bayern Mnichov.

Výstupní klauzule činí v přepočtu zhruba 450 milionů korun. V Eindhovenu má Dumfries kontrakt do léta 2023.

„Intenzivně se bavíme o jeho prodloužení, ale i když ta situace nastane, neznamená to, že v klubu musím tak dlouho zůstat. V PSV jsem šťastný, nicméně mám svou kariéru. Jsou přede mnou nové horizonty a jsem odhodlaný udělat další krok do ciziny,“ prohlásil Dumfries v únoru. „Ideální by byl pro něj tým, ve kterém nemusíte vyhrát každý zápas,“ soudil Boudewijn Zenden, jenž prošel Chelsea, Middlesbrough nebo Liverpoolem.

Dumfriese vidí ideálně v celku ze závětří elitního kvarteta. Kde se nehraje každý rok o záchranu a zároveň nemá ambice na titul a triumf v Lize mistrů. „Takže Tottenham, Everton, West Ham. Takových mančaftů může být klidně deset,“ podotkl Zenden s tím, že si Dumfries potřebuje nějaký čas anglickou ligu osahat.

„Je to velký skok, na který je připraven. Jeho síla je v tom, že se může víceméně volně pohybovat dopředu. Hru má založenou na kondici, nedrží si pokaždé svoji pozici. V top klubech by musel hrát víc takticky, byl by pod větším tlakem. Měl by si zatím zkusit menší tým a po pár letech se posunout výš,“ shrnul bývalý dlouholetý nizozemský reprezentant.

