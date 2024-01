Xaviho ohlášený odchod oplakaly hvězdy. Vybíjí se mi baterie, přiznal

Nová doba? Že by trenéři top velkoklubů začali mávat na rozloučenou s předstihem? Poté, co Jürgen Klopp oznámil záměr na konci sezony odejít z Liverpoolu, se přidal Xavi Hernández v Barceloně. Katalánský patriot na lavičce Barcy skončí rovněž se závěrem ročníku. Svůj plán oznámil po dalším tvrdém direktu, kterým byla sobotní porážka 3:5 od Villarrealu.

Když se vracel v roce 2021 z Kataru, byl za spasitele. Klubová ikona taky Barcu vytáhla ze suterénu zpátky na španělský piedestal v minulé sezoně. Jenže postupně Xaviho na střídačce dohnaly problémy.

Klub nemá na rozhazování, velké posily se nekonají. Svatostánek Camp Nou je v rekonstrukci a Blaugranas musejí minimálně do listopadu tohoto roku vzít zavděk víceúčelovým náhradníkem Estadi Olímpic Lluís Companys. A k tomu ještě kauza kolem nesrovnalostí ve finanční zprávě, kterou Barcelona balamutila orgány UEFA.

Flastr ještě v Katalánsku neznají, ale může jít o pěkně tučnou pokutu nebo až tříletý zákaz startu v Lize mistrů. Rozhodnout se má v únoru. Když se ke všemu přidá rozsáhlá marodka, kvůli které španělský stratég často staví neprověřené teenagery, jednomu se z toho zamotá hlava.

Xavi se už zkrátka odmítá koukat na to, jak klub jeho srdce strádá. „Oznamuji, že 30. června skončím ve funkci trenéra Barcelony. Rozhodl jsem se před několika dny, myslím, že je čas. Klub potřebuje více dynamiky,“ odrovnal Xavi všechny kolem po porážce od Villarrealu.

Žlutá ponorka si připsala historický počin. Barca totiž dostala pět gólů doma ve španělské lize poprvé od ledna 1963, kdy padla s Realem Madrid 1:5. Víkendový výsledek znamená už desetibodové manko na Real a dokresluje Xaviho rozhodnutí.

Hlavně se ovšem nejedná o ojedinělý krach. Porážka 2:4 v Copa del Rey s Bilbaem o tři dny dříve a další lednová nadílka 1:4 v superpoháru s bílým konkurentem z Madridu, to jsou příděly, na které defenziva Barcelony nebývala zvyklá.

„Nechci být považován za problém. Pokud teď myslím na klub, nejlepším řešením je můj odchod. Toto rozhodnutí snad pomůže odblokovat tým,“ řekl Xavi a naznačil, že mele z posledního.

„Velmi lidsky jsme si promluvili s prezidentem klubu Joanem Laportou. Důvěra vedení je stále fantastická, ale moje rozhodnutí by nezměnil ani případný triumf v Lize mistrů. Nerozhoduji se podle peněz, vždy se řídím srdcem. V Barceloně je to psychicky náročné. Jsem pozitivní člověk, ale baterie se mi stále vybíjí a v určitém okamžiku si uvědomíte, že už to nemá smysl,“ dodal někdejší středopolař.

Když se v neděli Xavi s týmem setkal, aby s hráči probral veškeré náležitosti svého konce na střídačce, dle španělských médií mnozí hráči pustili ven emoce a slzám se neubránili takoví borci jako Robert Lewandowski, Joao Cancelo či Gavi.

Možná je to úžasná ukázka psychologie, jak kouč pozvedne svůj tým, Xavi by se jistě rád loučil trofejí a Laporta jakožto první muž Barcelony se vyjádřil, že vlastně ani nic jiného nebere v potaz.

„Xavi mě informoval, že by rád odešel na konci sezony. Vše akceptuji. On je legendou Barcelony. Je to čestný člověk, který náš klub miluje. I kvůli němu teď ze sebe musíme vydat vše, abychom se pokusili vyhrát Ligu mistrů. Půjdeme krok za krokem s větším nasazením i charakterem. Je to také o fanoušcích, kteří nás podporují, i když tým prochází těžkými chvílemi,“ pronesl Laporta.

Zároveň se už začíná ve velkém spekulovat o Xaviho nástupcích. Padají zajímavá jména jako třeba další bývalí hráči Barcelony Thiago Motta či Rafael Márquez. Dále je zmiňována kometa z Girony Míchel nebo Sergio Conceicao, který rovněž oznámil předčasně odchod z Porta na konci sezony.

A pak je tu již zmíněný Klopp, kterého prezident Barcelony velmi obdivuje. Spojení německého kouče a Barcelony je ale nepravděpodobné. Klopp se nechal slyšet, že si hodlá vzít po angažmá v Liverpoolu dovolenou.

Xavi Hernández

Narozen: 25. ledna 1980 v Terrasse, Španělsko (44 let)

Pozice: kouč FC Barcelona

Hráčská kariéra: Barcelona (1997–2015), Al Sadd/Kat. (2015–19)

Trenérská kariéra: Al Sadd/Katar (2019–21), Barcelona (od 2021)

Hráčské úspěchy:

8x mistr španělské ligy (1999, 05–06, 09–11, 13, 15),

3x vítěz španělského poháru (2009, 12, 15),

6x vítěz španělského superpoháru (2005–06, 09–11, 13),

4x vítěz Ligy mistrů (2006, 09, 11, 15),

2x vítěz evropského superpoháru (2009, 11),

2x vítěz MS klubů (2009, 11),

1x mistr katarské ligy (2019),

1x vítěz katarského poháru (2017),

1x vítěz Emir Cupu (2017),

mistr světa do 20 let (1999),

mistr světa (2010),

mistr Evropy (2008, 12)

Trenérské úspěchy:

1x mistr katarské ligy (2021),

2x vítěz katarského poháru (2020, 21),

2x vítěz Emir Cupu (2020, 21),

1x mistr španělské ligy (2023),

1x vítěz španělského superpoháru (2023)