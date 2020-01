EURO 2020 | Březnový program reprezentace: Čechy pohostí v Americe Beckham | iSport.cz

Čeští fotbalisté by během březnového srazu měli zamířit do USA, mimo jiné i do komplexu Interu Miami, za jehož vznikem stojí David Beckham • Koláž iSport.cz

Doma plískanice a mrazy, tak raději rychle za teplem. Až do zámoří. Přímo do komplexu slavného Davida Beckhama. V březnovém reprezentačním srazu se svěřenci Jaroslava Šilhavého podle všech dostupných informací zřejmě vydají do USA. Přesně tak, jak si kouč po postupu na EURO přál. Sehrát by tam měli dvě přípravná utkání proti Mexiku (Charlotte) a Hondurasu (Miami).

„Pravděpodobně budeme někde v teple,“ mlžil po posledním kvalifikačním utkání s Bulharskem (0:1) Jaroslav Šilhavý v odpovědi na dotaz, kam se s týmem vydá během březnového srazu.

Předseda asociace Martin Malík místo rovněž neprozradil. Pouze naznačil, že v úvahu připadá Kostarika, země ze Severní Ameriky, ale také Albánie. Spekulovalo se dokonce i o cestě do Asie.

Jak se však iSport.cz podařilo zjistit, nakonec by speciál se Schickem a spol. měl v březnu nabrat směr Spojené státy. Zatímco doma budou doznívat poslední mrazy, po vyhlášení tradiční ankety Fotbalista roku se Češi přesunou do tepla.

Jak už informují tamní média, na programu by měla být dvě přípravná utkání. První má národní tým sehrát v Severní Karolíně. Na stadionu Bank of America v Charlotte Šilhavého soubor vyzve Mexiko. Tamní teploty by se na konci března měly pohybovat až kolem příjemných 20 stupňů, což jsou ideální podmínky pro sehrávání se před červnovým šampionátem ve Skotsku a Anglii.

O tři dny později se výprava vydá na jih. A to konkrétně do komplexu Interu Miami. Klubu, za jehož vznikem stojí bývalý legendární záložník David Beckham a který od příští sezony vstoupí do slavné Major League Soccer. Na stadionu ve Fort Lauderdale je v plánu zápas s Hondurasem.

Aréna, která nyní prochází výraznou rekonstrukcí, dříve sloužila jako baseballový stadion. Po znovuotevření by ji měl Beckhamův celek využívat jako tréninkové místo pro svoje účely. Kapacita by se měla pohybovat kolem 18 tisíc míst.

