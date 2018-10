Kadeřábek řídil obrat, na gól nahrál i Gebre Selassie. Dortmund v čele

Kadeřábek zažehnal zdravotní potíže, kvůli kterým přišel o úterní zápas národního týmu na Ukrajině. A uzdravil se natolik, že odehrál jeden z nejlepších zápasů v dresu Hoffenheimu.

Do vedení se ale dostal soupeř z penalty. Kadeřábek se snažil o vyrovnání, ale brankáře neprostřelil, v nastavení pak jeho dobrý centr nezužitkoval spoluhráč. V úvodu druhé půle už ale Kadeřábkovu přihrávku využil střelou z voleje Nelson.

O chvíli později český bek našel Demirbaye, který ještě sklepl míč na Nelsona a ten druhým gólem otočil skóre. V 67. minutě pak Kadeřábek poslal další centr na zadní tyč, kde Szalai hlavou potvrdil vítězství. Brankám v domácí síti nezabránil ani další český reprezentant Ondřej Petrák.

Na druhé místo v tabulce se probojovaly Brémy, které vyhrály počtvrté z posledních pěti zápasů. Proti Schalke se dvakrát prosadil Eggestein, na druhý gól mu přihrál Gebre Selassie. Nulu v brance Werderu vychytal Jiří Pavlenka.

Hvězdy Bayernu dlouho trápil brankář Casteels, ale ve 30. minutě ho Lewandowski nachytal střelou mezi nohy. V úvodu druhé půle polskému kanonýrovi daroval druhý gól jeden z obránců, když mu nepovedenou malou domů nahrál a střelec Bayernu nezaváhal.

Poté byl ale vyloučen Robben a Wolfsburg snížil. Bayern ale čtvrtou ztrátu za sebou nepřipustil, Lewandowski uvolnil Rodrígueze a ten zápas definitivně rozhodl.

Na vysoké výhře Dortmundu se jednou trefou podílel Alcácer, který v posledních šesti zápasech včetně španělské reprezentace nastřílel 10 branek.

Jovovičova show: pět gólů!

Frankfurt v páteční předehrávce rozstřílel Düsseldorf 7:1, pěti góly se na tom podílel dvacetiletý srbský útočník Luka Jovič, který tak stanovil nový rekord klubu. K bundesligovému maximu Dietera Müllera z roku 1977 mu chyběla jediná trefa.

Parádním střeleckým představením pokazil Jovič návrat bývalého trenéra Eintrachtu Friedhelma Funkela do Frankfurtu. Nynější kouč Düsseldorfu spadl po čtvrté prohře v řadě se svým týmem na poslední místo tabulky.

K pěti brankám Joviče se dvěma góly přidal Sebastien Haller. Ten ve 20. minutě otevřel skóre z pokutového kopu za ruku, kterou rozhodčí nařídil až po konzultaci s videem. Do poločasu domácí po dvou trefách Joviče vedli už 3:0. Haller gólově zahájil i druhý poločas, na snížení hostů pak odpověděl dalšími třemi trefami Jovič.

Hráč srbské reprezentace do 21 let vylepšil svou letošní střeleckou bilanci na sedm branek a dostal se do čela tabulky kanonýrů bundesligy.

Německá fotbalová liga - 8. kolo:

Eintracht Frankfurt - Düsseldorf 7:1

Branky: 27., 34., 54., 69. a 72. Jovič, 20. z pen. a 50. Haller - 53. Lukebakio

Augsburg - Lipsko 0:0

Leverkusen - Hannover 2:2

Branky: 34. Bender, 90.+4 Bellarabi - 26. Muslija, 55. Felipe

Norimberk - Hoffenheim 1:3

Branky: 18. Behrens z pen. - 49. a 57. Nelson, 67. Szalai

Stuttgart - Dortmund 0:4

Branky: 3. Sancho, 23. Reus, 25. Alcácer, 85. Philipp

Wolfsburg - Bayern Mnichov 1:3

Branky: 63. Weghorst - 30. a 48. Lewandowski, 72. Rodríguez

Schalke - Brémy 0:2

Branky: 43. a 65. Eggestein