10 pohledů na krále Messiho: tréninky jako nebe, Iniesta zmínil magii | iSport.cz

„Často se mě ptají, jak dlouho bude hrát,“ řekl 40letý Španěl, který se v budoucnu téměř s jistotou stane trenérem Blaugranas. „Protože ho dobře znám, domnívám se, že má před sebou ještě pět nebo sedm opravdu dobrých roků. Perfektně se o sebe stará, to je věc, o které se tolik nemluví, ovšem Messi si v tomhle nezadá s Ronaldem. Podle mě bude Leo schopný pokračovat do 37, 38, 39 let.“

Podle Koemana čeká Katalánce nejzásadnější výzva. „Messi je nejbrilantnější hráč všech dob. S velkým náskokem. Ale je to jen člověk, není lékem na všechny problémy. Barca je na něm neuvěřitelně závislá. Nebude to lehké, ale musí se připravovat na éru bez Messiho. Nejde to udělat ze dne na den. Bez Lea nebude nic jako dřív. S tím se musí vyrovnat.“

„Barca se změnila, nemá hráče co dřív (Xaviho, Iniestu, Puyola, Neymara). Z tehdejší kostry zbyli už jen třicátníci Messi, Piqué a Busquets. Takový je zákon života,“ řekl Koeman. „Barcelonský Dream Team z 90. let taky netrval věčně, stejně tak zlatá nizozemská generace s Van Bastenem, Gullitem, Rijkaardem a mnou. Než získáte pohaslý lesk, zažijete chudší roky. Obnova je nevyhnutelná.“

Bývalá megastar Manchesteru United má zkušenosti s oběma. Cristiano po Beckhamovi zdědil sedmičku na Old Trafford a pár let nato ho vystřídal v Realu Madrid. Hůř se Angličanovi vzpomíná na čtvrtfinálový duel Ligy mistrů z roku 2013. Pro Beckhama šlo o poslední půlrok kariéry a PSG chtěl dotlačit do finále. LM10 byl proti.

David Villa hrál po Messiho boku tři sezony (2010-13). Dobyli Ligu mistrů a dvakrát La Ligu. „Leo hrál neuvěřitelně. Promiňte, zní to banálně, jako stokrát omleté klišé, ale Ježíši Kriste, jak jinak popsat tehdejší události?“ vzpomínal španělský útočník. „Messi předváděl věci, kterým nerozumím dodnes. Během těch tří let dal skoro 200 gólů. Bylo to omračující, mimo hranice představivosti. Víte, bylo to privilegium. Lidé ho sledují jednou či dvakrát týdně, ale já ho měl možnost vidět každý den. Do toho Xavi a Iniesta - to nebyly tréninky, to bylo nebe.“

„Měli jsme to speciálně připravené,“ potvrdil záložník Mikel Merino. „Když má Messi tak vysokou úspěšnost, musíte udělat něco jinak. Něčím ho rozhodit. Je to práce realizačního týmu, musíte prozkoumat všechny možnosti. Věděli jsme, čeho je Messi schopen, během týdne jsme na tom pracovali. Chcete přežít? Inovujte.“

Soupeři přemýšlí, jak zdokonalit obranné prostředky. Postavit zeď nestačí. Ne, to je zoufale málo. Často bylo k vidění, že si za ni lehl další hráč, aby omezil Messiho možnosti, zejména zálibu v kulišárnách. Nebo se obránci postavili na stráž u tyčí a snažili se z brankové čáry odhlavičkovat špatnou zprávu - do sítě plachtící míč.

Mistr přímých kopů. Messi vybrousil svůj styl a techniku. Přímáky jsou jeho královskou disciplínou a v poslední době nemá sobě rovného. Míč dokáže poslat do brány jakkoli, kamkoli a kudykoli. Do šibenice, na bližší i zadní tyč, pod zdí, nad zdí, kolem ní. Když si postaví balon v blízkosti pokutového území, brankářům unikne z hrdla sten děsu.

„Je několik velmi nepříjemných útočníků,“ odpověděl 28letý Nizozemec, „ale zabrat vám dá Messi. Má to víc důvodů, třeba um a hbitost při zpracování míče. Kde jiní potřebují tři doteky, jemu stačí jeden. Ani nemrknete a udělá kličku nebo vystřelí. Nezapomínejte, že zaměstnává celou obranu. Umí to využít a nečekaně přihrát ostatním. Má nízké těžiště, balon mu nevezmete, má ho stále u nohy. Není nejmladší, ale zrychluje raketově, především s míčem. Jeho výšin nikdo nedosáhne. A myslím, že ještě neřekl poslední slovo.“

Vidí tři věci v akci, kde druzí vidí pouze jednu

Andrés Iniesta v květnu oslavil 36. narozeniny a při té příležitosti poskytl obsáhlý rozhovor argentinskému deníku Olé. Hlavní téma? Messi.

„Hráli jsme spolu 15 let,“ řekl španělský záložník. „Není moc lidí, kteří by Lea znali víc. Stále mě udivuje. I dnes, po takové době a tolika situacích. Je schopný dát hattrick a na další tři góly přihrát. Všechno, co dělá, vypadá lehce, ale lehké to není. Messiho myšlenky mají sílu a výraznost. Každý pohyb je přesný. Každá nahrávka a načasování. Vidí tři věci v akci, kde druzí vidí pouze jednu. Zdaleka nejde jen o pravidelnost, s jakou střílí góly, zápas co zápas, rok co rok, byť ho všichni znají a obránci se na něj soustředí. Jde o schopnost praktikovat magii, jinak to nazvat neumím.“

Iniesta prozradil, že Messi o fotbale hodně přemýšlí. „Rozebírali jsme každý detail. Čím víc toho uměl, tím dychtivější byl. Na začátku ho ovlivnil hlavně Ronaldinho a Deco. V áčku se prosadil v sedmnácti. To taky není jen tak. Talent nestačí, je třeba charakter. Být Messim, to není vždy jednoduché. O to víc si ho vážím. Nikdy neztratil okouzlující chuť do hry a dětskou radost z fotbalu.“