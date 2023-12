Girona jako Leicester? Po skalpu Barcy opět kraluje: Stabilita na prvním místě

La Liga rozepsala v této sezoně nový katalánský epos, který čítá už šestnáct epizod. Gironu ještě na jaře tohoto roku sledovali spíše fajnšmekři, dnes její logo svítí na všechny kolem jako symbol španělské revoluce. Po výhře 4:2 na hřišti Barcelony to platí dvojnásob, protože vede celou soutěž a na takovou Barcu už si hýčká sedmibodový náskok. „Girona vlastně hrála a porazila nás tím, co my chceme produkovat,“ řekl po zápase kouč úřadujících šampionů Xavi. Kdo a co ale v Gironě produkuje?

Když se podíváme na to, které značky po posledních kolech vévodí tabulkám top evropských soutěží, někde najdeme zavedené značky, jako třeba PSG ve Francii či Inter Milán v Itálii, ale u Německa už člověk zbystří, vede totiž Bayer Leverkusen. A úplnou bombu registrují ve Španělsku. Girona změnila o víkendu po epické bitvě s Barcelonou přídomek. Z překvapení se stává celek, se kterým musíte počítat. Celek, který začíná Evropa srovnávat s ostrovním tažením Leicesteru City v sezoně 2015/16.

„Mají zažité podobné principy, které hledáme. Jejich sedmibodový náskok na nás je zcela zasloužený. To, co v klubu odvádí kouč Míchel, je výjimečné,“ pokračoval po vzájemném střetnutí Xavi. Výhra v Barceloně 4:2 pro Gironu znamenala i zajímavý pohled do lóže bafuňářů, zatímco předseda klubu a mladší bratr Pepa Guardioly Pere se tetelil blahem, šéf domácích Joan Laporta vypadal poněkud kysele. Aby ne, vždyť jen velké talenty Gavi a Pedri stojí dohromady více než celý soubor Girony. Jenže tam se staví stabilní kádr promyšleně již několik let.

Vraťme se ale k lavičce. Kdo je vlastně ten Míchel? Celým jménem Miguel Ángel Sánchez Muňoz se narodil v roce 1975 v Madridu a jako hráč byl ikonou Raya Vallecana, kde taky začal trénovat a přes Huesku se dostal v roce 2021 do Girony bez fanfár a očekávání. Následující rok po zapeklitém druholigovém play off Girona postoupila jako totální outsider do La Ligy. První rok mezi elitou? Desátá příčka a dál už to znáte.

Hodnotou kádru by se Girona nyní měla pohybovat v nezajímavém středu tabulky, ale vždy neznamená, že nejdražší koště mete nejlépe. Skvěle se adaptoval Brazilec Savio, host z Troyes, poslední rok neslavně strávil v PSV Eindhoven, ale na španělské adrese rozkvetl. Vypůjčený Eric García z Barcelony pomohl v základu porazit svůj kmenový klub. Jako volňásek z Bayernu byl v létě získán i Daley Blind, který v Kristových létech pookřál.

Totálním majstrštykem je ale angažování ukrajinského forvarda Arťoma Dovbyka. Viktoru Tsyhankovovi tak přibyl parťák a oba Ukrajinci ve Španělsku válí. Když se k nim připočtou Paulo Gazzaniga, Miguel Gutiérrez, Aleix García, Yan Couto či uruguayská klubová ikona Cristhian Stuani, kteří zmíněné posily už v kabině vítali, jde o mix hodný respektu, ale ne na papíře, nýbrž tím, jak kreativně, sebevědomě a efektivně Girona dokáže soupeře přelstít na trávníku.

„Stuani je nejdůležitějším hráčem v historii klubu. Fanoušci by dali cokoliv za to, aby ho nadále vídali v našem dresu,“ pěl ódy kouč Míchel na sedmatřicetiletého Uruguajce, který proti Barceloně vstřelil svůj 124. soutěžní gól v dresu Girony. Pravda, řadu jich nasázel ve druhé lize a nyní už často jen střídá, ale záleží na tom? Kdo by tohle čekal, když přicházel v roce 2017 z anglického Middlesbrough jako pán, kvůli jehož odchodu si v Anglii nikdo vlasy netrhal.

„Ne Suárez, ani Cavani, nám stačí Stuani,“ nějak takhle by se dal přeložit pokřik, jež věrní fanoušci Girony často pouštějí do světa na svém Estadiu Montilivi s kapacitou pro 13 500 diváků. Řada příznivců je přesvědčená, že po ukončení kariéry se Stuani dočká před stadionem sochy.

Pokud by Girona dokráčela k titulu, byla by socha možná nejen Stuaniho, ale i dalších v čele s Míchelem skoro jistotou. Však je taky klub z města na soutoku řek Ter a Onyar zhruba v polovině své náročné mise, kolem jejíhož pojmenování se v klubu chodí po špičkách.

„Vést ligu je pro nás jako sen, ale nejsme posedlí přeludem. Mnohem důležitější je pro nás klubová stabilita,“ pravil před časem výkonný ředitel Girony Ignasi Mas-Bagá. A to je další gironská doména – střízlivě si užívají kouzlo okamžiku.

