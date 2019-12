Hložek, Hašek i Kanga. Jak v této sezoně roste produktivita sparťanů? | iSport.cz

Srdjan Plavšič

Jestli je něco Spartě dlouhodobě vyčítáno, je to především produktivita křídelních hráčů. Srdjan Plavšič ale na podzim ukazuje, že by se to mohlo změnit. I když se ani zdaleka netěší maximálnímu vytížení, už nyní vykazuje lepší čísla než za minulou sezonu. Jeden vstřelený gól je samozřejmě pořád málo, čtyři asistence jsou ovšem směrem do budoucna příslibem.

2018/19 2019/20 Zápasy: 19 16 Minuty: 1472 1090 Góly: 2 1 Asistence: 2 4