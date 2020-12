Vémola pálí: Nemrkejte a nechoďte čůrat. Tak rychle vyřídím Babu Jagu

Od ostře sledovaného duelu dělilo Karlose Vémolu jen několik dnů. Náročná dieta byla znát na první pohled, ale energie mu rozhodně nechyběla. Ani smysl pro humor. „V upoutávce z něj udělali Jokera, tak v kleci to bude joke (vtip),“ okomentoval pohotově soupeře Václava Mikuláška. Prozradil také, co od něj v kleci čeká.

Do zápasu s Václavem Mikuláškem zbývá pár dnů, jak se v současnosti cítíte?

„Skvěle! Speciálně proto, že vím, že mám natrénováno. V Polsku jsem měl fakt záživný kemp, což jsem si vyzkoušel hned s kluky v Reinders gymu, když jsem se vrátil. Timing byl pak úplně jinde. Spáruji se skvělým strikerem Danielem Škvorem, který je těžší, a myslím, že mnohem lepší než celý Baba Jaga. A sparing byl na výbornou. Přede mnou je jen několik hodin trápení kvůli váze. Dlouho jsem nehubnul do 84 kil, naposledy před soubojem s Patrikem Kinclem (červen 2018), takže to není úplně nejlehčí.“

Karlos Terminátor Vémola Narozen: 1. července 1985 v Olomouci (35 let)

Výška/váha: 183 cm/84 kg

Profesionální bilance: 28:6

Tým: London Shootfighters/Reinders MMA

Největší úspěch: první Čech v UFC

Váš souboj dostal slogan ‚Je to osobní!‘ Nakolik to tak skutečně berete?

„Osobní to určitě bude. Jak vždy říkám, nejvíc mě pohoršily ty kecy, kdy jsme byli koronou nejnakaženější stát Evropy a já jsem COVID-19 podle Mikuláška mít nemohl, nevěřil tomu. A v době, kdy má osmiměsíční dcera byla nemocná, měl hloupé řeči. Tohle k trash talku už nepatří. Za celý život jsem se nevyhýbal frajerům z Ameriky, Brazílie, šampionovi, jako je Attila Végh, a najednou se budu vyhýbat Mikuláškovi? Vždyť to je směšný a hloupý. A to, že z něj Oktagon dělá jakoby hvězdičku…“

SESTŘIH: Vémola - Robertsen. Terminátor zlomil Nora v závěru

Jak to myslíte?

„Prodávají ho lidem jako někoho, kdo mě může porazit. Jak si to někdo vůbec může myslet? Já vím, že v MMA se může stát cokoliv, ale trénuji tu třicet let a nějaký frajer, co trénuje pořádně poslední půlrok, mě porazit nemůže. A je to osobní i z toho důvodu, že celý život tvrdím, že tvrdá dřina porazí talent. Když tedy něco děláte dlouho a dobře, nemůže přijít nějaký týpek ze Stodolní a všechno vám sebrat a zmlátit vás. To se povedlo jen šampionovi, jako je Attila Végh, ale ten taky trénuje jako já třicet let. Zápasil už v šesti letech v Gabčíkově. Je to úplně jiný fighter. A že lidi srovnávají zápasníky, jako je Végh a Mikulášek, to mě pohoršuje, protože jsou úplně někde jinde.“

Když půjdete proti Mikuláškovi v kleci, hned vám naskočí, že zpochybňoval vaši nemoc v době, kdy jste s rodinou prožíval těžké chvíle?

„To období bylo opravdu mimořádně náročný. Ale on má dodneška blbý kecy, chová se jako hovado, mluví sprostě. Tohle není příklad pro mladé kluky, proč by měli jít dělat MMA. Má hloupé řeči o rvačkách na benzínce. Tvrdil, jak se mnou nemůže být v jedné místnosti, protože by mě napadl a zmlátil. Pak je se mnou v studiu, sklopí hlavu a sedí jak bulík. Má prostě jen nesmyslné řeči, které si může dovolit teď, ale v kleci už ne. Tam na něj budu mluvit já.“

Když jste zmiňoval, že z Mikuláška dělá organizace Oktagon hvězdičku, jak tedy vnímáte celé promo?

„Určitě ho musí promovat, aby ten zápas byl velkej. Osobně si myslím, že hlavním tahounem Oktagonu jsem já. Oktagon nemá pravdu, že zápas Mikulášek vypromoval. Celý souboj jsem připravil. Je zajímavý, že zápas Mikuláška s kýmkoliv jiným nikdy nikoho nezajímal. Viděli jste, co jsem dokázal udělat v případě duelu s Petrem ‚Pínem‘ Ondrušem. Byla to jedna z převratných událostí v tuzemských bojových sportech. V O2 areně o to byl obrovský zájem. A víte, jak to bylo se zápasy s Kinclem, potom s Attilou. S kýmkoliv jsem nastoupil, tak jsem to obrovské promo dělal hlavně já. A teď se ty zásluhy snaží strhávat na jeho stranu...“

Podle vás ne?

„Mikulášek nevypromoval vůbec nic. Nezaslouží si tuhle pozornost. Nevím, jestli Oktagon tajně doufá, že by bylo wow, kdyby se takové hvězdičce něco podařilo. Já ho sfouknu jak domeček z karet. V upoutávce z něj udělali Jokera, tak v kleci to bude joke (vtip). Nesáhne si vůbec na nic. Budu v každém směru lepší. V zápase půjde jenom o to, kdy ho ukončím. Ne o to jak nebo jestli.“

Říkáte, že do té doby nic nevypromoval. Přitom jeho souboj s Andrésem Raškou, takzvaná ‚Bitva o Ostravu‘, měl značnou odezvu.

„Ostrava měla tehdy celkově dobrou kartu. A hlavně, podívejte se, jak jejich zápas vypadal… Hospodská bitka, dva rváči, kteří nevědí, co dělají. (pousměje se) A nakonec ho uškrtil vestoje, bez jakýchkoliv háčků nebo nalezení do zad. Takový choke (škrcení) nechoke. Něco, co ani neexistuje. Ten duel vlastně hodnotit nechci. To, že náš souboj bude rychlý, je jasný. Doporučuji fanouškům, aby nemrkali a nechodili čůrat. Ale rozhodně se nenechám strhnout k hospodské rvačce.“

Po posledním zápase jste prohlásil, že buď ukončíte Mikuláška v prvním kole, nebo skončíte. Nejste z tlaku, který jste si tím na sebe vytvořil, nervózní?

„To víte, že jsem nervózní. Jenže já ten tlak potřebuju. Kdybych ho neměl, asi bych tak netrénoval. Rád trénuju naplno. A když jsem měl bojovat s někým, jako byl Attila Végh, měl jsem motivace až až. Ale teď mě čeká souboj s papírově nejslabším soupeřem, proto jsem si podobný tlak musel vytvořit. Strašně ho chci ztrestat. Dřu naprosto do plnejch. Nemůžu jednou ráno nejít makat s tím, že jdu do snadného souboje. Nebude to easy fight, ale já ho musím porazit za jedno kolo, jinak by to pro něj byla výhra. Pro něj je vítězství už to, že zápasí se mnou.“

Dá se říci, že všechny předchozí duely s českými soupeři byly dost osobní. Nebo to alespoň vypadalo. Který byl v tomto směru doposud nejvyhrocenější?

„Těžko říct. Každý byl vždy vyprovokovaný jejich řečmi. Hodně osobní byl s Petrem Ondrušem, protože se nám zápas nepodařilo uspořádat asi čtyři roky. Měl být původně mým soupeřem namísto Petra Knížete. Trvalo zkrátka několik let, než jsme se střetli. Hrozně dlouho mě ten člověk s*al, než jsem mu vysvětlil, jak to všechno je. On to pak uznal, což mohl udělat o čtyři roky dřív a mohli jsme si to všechno odpustit. (usmívá se) Ale přešel jsem to a myslím si, že s Petrem teď vycházím dobře. S kým naopak nikdy vycházet nebudu, je Kincl, takže to je asi to nejosobnější. To prostě není dobrej člověk a budu si to myslet vždycky.“

Poslední zápas jste měl v říjnu s Thomasem Robertsenem. Co vám dal s ohledem na nadcházející duel?

„To byla jedna z velkých pravd, co řekl Ondra Novotný (promotér organizace Oktagon MMA) v jednom z nedávných rozhovorů: Mikulášek mě neměl nechat rozzápasit. To byla jeho největší chyba, jakou udělal. Po prohře s Attilou a po tom všem, co se mi následně stalo, jsem šel do boje opravdu nejistý. Měl jsem plno možností, které jsem nevyužil, zpomalil jsem, oddechnul si. Byl jsem opatrnej. Ale díky tomu duelu jsem si vyzkoušel, že mám v sobě distanc tři kola. Ověřil si, že tam není vypínač…“

Až taková obava se vám honila v hlavě?

„Někdy se bojíte, že se vás soupeř dotkne a dostanete okamžitě K.O. Ve třetím kole jsem přitom zahulil, natrefoval mě strašně, stejně jsem držel a zapnul autopilota, makal jsem, šlapal a ukončil ho. Vyzkoušel jsem si zkrátka vše, co jsem potřeboval. Navíc jsem díky tomu poznal své rezervy a především se vyklidnil v hlavě. Mikulášek mě mohl porazit jenom v mojí hlavě, ale to se teď už nestane. Je to největší chyba, co udělal, že nechtěl jít do zápasu v říjnu ve vyšší váze. Je jedno, v jakém limitu nastupujeme na vážení, v kleci potom budu mít stejně devadesát šest kilo. Podcenil to.“

Na Slovensku ho zmlátili

Zmínil jste, že jste jel na autopilota. To samé jste říkal o třetím kole s Kinclem. Co vlastně prožíváte, když se spustí autopilot?

„Nejprve si řeknu v hlavě: Ku*va! (směje se) Pak si říkám: Nebolí, nebolí… Musím rychle hodit a třikrát se nadechnout. Takže jdu dopředu, rychle soupeře hodím a třikrát se pořádně nadechnu. Mám velké štěstí, že když jsem nahulený, nechodím do krytu. Hodně zápasníků to tak má, že se začnou krýt. Já ne, jdu naopak dopředu, bombu za bombu.“

Je možné, že byste se s Mikuláškem po zápase spřátelil?

„Ne. Je to člověk, se kterým si nemám vůbec co říct. Žijeme úplně v jiném světě, v úplně jiných představách. Za mě je hloupý tím, co říká. A nemyslím jen s ohledem na zápas, ale celkově to, jak se chová. To se nezmění. Z jeho pusy lítají pořád nějaké s*ačky. Jediný pozitivní příklad z toho je, že já dokážu mentálně ovlivnit hodně lidí.“ (směje se)

Co tím máte na mysli?

„Určitě jsem ovlivnil Ondruše i Kincla v jejich přípravě. Nejvíc ale Attilu Végha, kdy jsem vlastně ve frajerovi, který byl po prohře a skoro v důchodu, probudil znovu to zvíře a hlad po trénování. Byl najednou úplně někým jiným. A jestli jsem dokázal z feťáka ze Stodolní, co chodil po diskotékách, udělat alespoň na půl roku sportovce, který trénuje, připravuje se, hubne a žije jako profesionální zápasník, je to fajn. Plno lidí si může říct, že když se i on dokázal tak proměnit, dokážou to taky. Nakonec by to mohl být dobrý příklad. Ale to uvidíme, jak se bude chovat po souboji.“

Takže jste vlastně tak trochu i mentálním koučem.

(rozesměje se) „Jo jo, je to tak.“

Přitom na mentální kouče sám nevěříte, pokud vím.

„Nevěřím na ně, ale opravdu dokážu hrozně vyhecovat lidi. Mikulášek jezdí trénovat do Prahy, za Attilou na Slovensko… Dává do toho, co nikdy předtím. Je v nejlepší formě, v jaké kdy byl. Tohle nikdy nedělal. Je z něj víc sportovec, mají o něj najednou zájem i sponzoři a podobně. Až dostane v sobotu do držky, měl by tedy za mnou přijít a poděkovat.“ (usmívá se)

Mikulášek trénuje i s Véghem…

(skočí do řeči) „Jo, prezentuje se tím, že trénuje s Attilou. Ale tam ho akorát zmlátili, vysmáli se mu a udělali z něj začátečníka.“

Ať už zápas dopadne jakkoliv, byl byste pro případnou odvetu?

„Určitě. Pokud si zápasník myslí, že na odvetu má, má na ni právo. Zvlášť v takhle vyhajpovaných zápasech. Ve světě jsou odvety zcela běžný. V boxu jsou legendární trilogie. Nikdy před rematchem neuhýbám. O odvetu se mnou měli ve stejném čase zájem Ondruš i Kincl, já jsem tehdy řekl, ať si o ní zabojují proti sobě. XFN ale pak bohužel krachlo a na odvetu nedošlo. Na tu měl právo samozřejmě Kincl. A Mikuláškovi ji upírat taky nebudu.“

Kdy?

„Říkal jsem, že s ním v říjnu chci zápasit, ale jsem po nemoci a nemůžu zvládnout váhu. Ať nám zápas dají ve vyšším limitu a řeknou mu, že pokud nevyhraje, dám mu v prosinci odvetu v osmdesát čtyřce. Ale o tom nechtěl Oktagon ani slyšet.“

Je možné, že další zápas vás čeká už 30. prosince na Oktagonu 20. To si Vánoce tedy moc neužijete.

„Navíc neoslavím pořádně ani první narozeniny dcerky... Ale doufám, že to bude stát za to a dostanu konečně titulový zápas. Bylo by to krásný poděkování všem fanouškům a perfektní zakončení jinak špatného roku.“