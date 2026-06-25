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MS ve fotbale 2026: Kompletní program, výsledky, tabulky, skupiny, Češi vyřazeni

Jak vypadá program MS ve fotbale 2026
Jak vypadá program MS ve fotbale 2026Zdroj: FIFA.com
Tomáš Holeš v akci proti Mexiku
Denis Višinský v úvodu těsně minul mexickou branku
Lukáš Červ brání mexického soupeře
Michal Sadílek v souboji o míč
Denis Višinský měl dobrý vstup do utkání s Mexikem
Adam Hložek v hlavičkovém souboji
Lukáš Červ v akci proti Mexiku
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Otakar Plzák
MS fotbal 2026

Ve čtvrtek 11. června začalo mistrovství světa ve fotbale. Po 20 letech se na něm představila také česká reprezentace, na šampionátu ale skončila už po základní skupině. Nejdříve přišla prohra proti Jižní Koreji 1:2, následovala utrápená remíza 1:1 s Jihoafrickou republikou a definitivní konec nadějí na postup přinesla porážka s domácím Mexikem 0:3. Na turnaji září Lionel Messi, už dal pět gólů a je nejlepším střelcem historie MS. Celé MS potrvá do 19. července. Kompletního průvodce naleznete v článku.

Program a výsledkyPlay offSkupinyTabulky– Formát
ČešiHistorie – Průvodce MS – Kvalifikace

Kdy hrají Češi na MS ve fotbale 2026? (Program zápasů)

Program skupinové fáze na MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Datum a časSkupinaZápasDějiště
AMexiko – JAR 2:0Mexiko
AKorea – ČESKO 2:1Guadalajara
BKanada – Bosna 1:1Toronto
DUSA – Paraguay 4:1Los Angeles
BKatar – Švýcarsko 1:1San Francisco
CBrazílie – Maroko 1:1New York/New Jersey
CHaiti – Skotsko 0:1Boston
DAustrálie – Turecko 2:0Vancouver
ENěmecko – Curacao 7:1Houston
FNizozemsko – Japonsko 2:2Dallas
EPobřeží slonoviny – Ekvádor 1:0Filadelfie
FŠvédsko – Tunisko 5:1Monterrey
HŠpanělsko – Kapverdy 0:0Atlanta
GBelgie – Egypt 1:1Seattle
HSaúdská Arábie – Uruguay 1:1Miami
GÍrán – Nový Zéland 2:2Los Angeles
IFrancie – Senegal 3:1New York/New Jersey
IIrák – Norsko 1:4Boston
JArgentina – Alžírsko 3:0Kansas City
JRakousko – Jordánsko 3:1San Francisco
KPortugalsko – Kongo 1:1Houston
LAnglie – Chorvatsko 4:2Dallas
LGhana – Panama 1:0Toronto
KUzbekistán – Kolumbie 1:3Mexiko
AČESKO – JAR 1:1Atlanta
BŠvýcarsko – Bosna 4:1Los Angeles
BKanada – Katar 6:0Vancouver
AMexiko – Korea 1:0Guadalajara
DUSA – Austrálie 2:0Seattle
CSkotsko – Maroko 0:1Boston
CBrazílie – Haiti 3:0Filadelfie
20. 6. 2026 (05:00)DTurecko – Paraguay 0:1San Francisco
FNizozemsko – Švédsko 5:1Houston
ENěmecko – Pobřeží slonoviny 2:1Toronto
EEkvádor – Curacao 0:0Kansas City
21. 6. 2026 (06:00)FTunisko – Japonsko 0:4Monterrey
HŠpanělsko – S. Arábie 4:0Atlanta
GBelgie – Írán 0:0Los Angeles
HUruguay – Kapverdy 2:2Miami
GNový Zéland – Egypt 1:3Vancouver
JArgentina – Rakousko 2:0Dallas
IFrancie – Irák 3:0Filadelfie
INorsko – Senegal 3:2New York/New Jersey
JJordánsko – Alžírsko 1:2San Francisco
KPortugalsko – Uzbekistán 5:0Houston
LAnglie – Ghana 0:0Boston
LPanama – Chorvatsko 0:1Toronto
KKolumbie – Kongo 1:0Guadalajara
BŠvýcarsko – Kanada 2:1Vancouver
BBosna – Katar 3:1Seattle
CSkotsko – Brazílie 0:3Miami
CMaroko – Haiti 4:2Atlanta
AČESKO – Mexiko 0:3Mexiko
AJAR – Korea 1:0Monterrey
EEkvádor – NěmeckoNew York/New Jersey
ECuracao – Pobřeží slonovinyFiladelfie
FTunisko – NizozemskoKansas City
FJaponsko – ŠvédskoDallas
DTurecko – USALos Angeles
DParaguay – AustrálieSan Francisco
INorsko – FrancieBoston
ISenegal – IrákToronto
HUruguay – ŠpanělskoGuadalajara
HKapverdy – Saúdská ArábieHouston
GNový Zéland – BelgieSeattle
GEgypt – ÍránVancouver
LPanama – AnglieNew York/New Jersey
LChorvatsko – GhanaFiladelfie
KKolumbie – PortugalskoMiami
KKongo – UzbekistánAtlanta
JJordánsko – ArgentinaDallas
JAlžírsko – RakouskoKansas City

Program play off MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Datum a časFázeZápasDějiště
1. kolo play off2A – 2BLos Angeles
1. kolo play off1C – 2FHouston
1. kolo play offNěmecko – 3A/B/C/D/FBoston 
1. kolo play off1F – 2CMonterrey
1. kolo play off2E – 2IDallas
1. kolo play off1I – 3C/D/F/G/HNew York/New Jersey
1. kolo play offMexiko – 3C/E/F/H/IMexiko
1. kolo play off1L – 3E/H/I/J/KAtlanta
1. kolo play off1G – 3A/E/H/I/JSeattle
1. kolo play offUSA – 3B/E/F/I/JSan Francisco
1. kolo play off1H – 2JLos Angeles
1. kolo play off2K – 2LToronto
1. kolo play off1B – 3E/F/G/I/JVancouver
1. kolo play off2D – 2GDallas
1. kolo play off1J – 2HMiami
1. kolo play off1K – 3D/E/I/J/LKansas City
Osmifinálevítěz (2A/2B) – vítěz (1F/2C)Houston
Osmifinálevítěz (1E/3.) – vítěz (1I/3.)Filadelfie
Osmifinálevítěz (1C/2F) – vítěz (2E/2I)New York/New Jersey
Osmifinálevítěz (1A/3.) – vítěz (1L/3.)Mexiko
Osmifinálevítěz (2K/2L) – vítěz (1H/2J)Dallas
Osmifinálevítěz (1D/3.) – vítěz (1G/3.)Seattle
Osmifinálevítěz (1J/2H) – vítěz (2D/2G)Atlanta
Osmifinálevítěz (1B/3.) – vítěz (1K/3.)Vancouver
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 1 – vítěz osmifinále 2Boston
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 5 – vítěz osmifinále 6Los Angeles
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 3 – vítěz osmifinále 4Miami
Čtvrtfinálevítěz osmifinále 7 – vítěz osmifinále 8Kansas City
Semifinálevítěz čtvrtfinále 1 – vítěz čtvrtfinále 2Dallas
Semifinálevítěz čtvrtfinále 3 – vítěz čtvrtfinále 4Atlanta
o 3. místoporažený SF 1 – poražený SF 2Miami
Finálevítěz SF 1 – vítěz SF 2New York/New Jersey

Skupiny MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku

Po zbývajících barážích už jsou známa jména všech 48 účastníků mistrovství.

Skupina AMexiko, JAR, Jižní Korea, ČESKO
Skupina BKanada, Katar, Švýcarsko, Bosna
Skupina CBrazílie, Maroko, Haiti, Skotsko
Skupina DUSA, Paraguay, Austrálie, Turecko
Skupina ENěmecko, Curaçao, Pobřeží slonoviny, Ekvádor
Skupina FNizozemsko, Japonsko, Tunisko, Švédsko
Skupina GBelgie, Egypt, Írán, Nový Zéland
Skupina HŠpanělsko, Kapverdy, Saúská Arábie, Uruguay
Skupina IFrancie, Senegal, Norsko, Irák
Skupina JArgentina, Alžírsko, Rakousko, Jordánsko
Skupina KPortugalsko, Uzbekistán, Kolumbie, Kongo
Skupina LAnglie, Chorvatsko, Ghana, Panama

Tabulky MS ve fotbale 2026

SKUPINA A

#TýmZVRPSkóreB
1Mexiko33006:09
2JAR31112:34
3Již. Korea31022:33
4Česko30122:61

    SKUPINA B

    #TýmZVRPSkóreB
    1Švýcarsko32107:37
    2Kanada31118:34
    3Bosna31115:64
    4Katar30122:101

      SKUPINA C

      #TýmZVRPSkóreB
      1Brazílie32107:17
      2Maroko32106:37
      3Skotsko31021:43
      4Haiti30032:80

        SKUPINA D

        #TýmZVRPSkóreB
        1USA22006:16
        2Austrálie21012:23
        3Paraguay21012:43
        4Turecko20020:30

          SKUPINA E

          #TýmZVRPSkóreB
          1Německo22009:26
          2Pobřeží slonoviny21012:23
          3Ekvádor20110:11
          4Curaçao20111:71

            SKUPINA F

            #TýmZVRPSkóreB
            1Nizozemsko21107:34
            2Japonsko21106:24
            3Švédsko21016:63
            4Tunisko20021:90

              SKUPINA G

              #TýmZVRPSkóreB
              1Egypt21104:24
              2Írán20202:22
              3Belgie20201:12
              4Nový Zéland20113:51

                SKUPINA H

                #TýmZVRPSkóreB
                1Španělsko21104:04
                2Uruguay20203:32
                3Kapverdy20202:22
                4Saúdská Arábie20111:51

                  SKUPINA I

                  #TýmZVRPSkóreB
                  1Francie22006:16
                  2Norsko22007:36
                  3Senegal20023:60
                  4Irák20021:70

                    SKUPINA J

                    #TýmZVRPSkóreB
                    1Argentina22005:06
                    2Rakousko21013:33
                    3Alžírsko21012:43
                    4Jordánsko20022:50

                      SKUPINA K

                      #TýmZVRPSkóreB
                      1Kolumbie22004:16
                      2Portugalsko21106:14
                      3DR Kongo20111:21
                      4Uzbekistán20021:80

                        SKUPINA L

                        #TýmZVRPSkóreB
                        1Anglie21104:24
                        2Ghana21101:04
                        3Chorvatsko21013:43
                        4Panama20020:20

                          Formát MS ve fotbale 2026

                          Nově se turnaje zúčastní 48 reprezentací, které jsou rozděleny do 12 skupin po 4 týmech. Z každé základní skupiny postupují do vyřazovací části 2 nejlepší týmy, plus 8 nejlepších týmů na třetích místech. Celkově tak postoupí 32 celků, které se dostanou do tzv. šestnáctifinále. V případě nerozhodného stavu po 90 minutách ve vyřazovací části následuje prodloužení 2x15 minut, případně penaltový rozstřel.

                          • Skupinová fáze: 11. června - 28. června 2026
                          • Šestnáctifinále: 28. června - 4. července 2026
                          • Osmifinále: 4. - 7. července 2026
                          • Čtvrtfinále: 9. - 12. července 2026
                          • Semifinále: 14. - 15. července 2026
                          • Zápas o 3. místo: 18. července 2026 od 23 hodin
                          • Finále: 19. července 2026 od 21 hodin

                          Česko v baráži o MS ve fotbale 2026

                          Česká fotbalová reprezentace se dočkala své druhé účasti na mistrovství světa v samostatné historii. V kvalifikační skupině skončila druhá za Chorvatskem a dostala se do baráže. V jejím semifinále porazila v Edenu Irsko (1:1, 4:3 na penalty) a nakonec vyřadila také Dánsko (2:2, 3:1 na penalty).

                          Česká nominace na MS ve fotbale 2026

                          Češi přivezou na mundial zajímavou sestavu, ve které nechybí nejedno překvapení. Na šampionát se podívá mladý talent Hugo Sochůrek, jenž prožil skvělé jaro a naplno zářil v základní jedenáctce Sparty. Nečekaná je také nominace Tomáše Chorého a Davida Douděry, kteří byli po skandálním derby na pranýři v celém Česku.

                          Největší hvězdy MS ve fotbale 2026: Last dance Messiho a Ronalda

                          Na mundialu uvidíme jedno z posledních vystoupení superhvězd Cristiana Ronalda a Lionela Messiho. Velcí rivalové mají poslední šanci předvést na mistrovství světa své umění a dotáhnout svá mužstva k vytouženému poháru. Messi s Argentinou obhajuje titul, zatímco rekordman v počtu gólů Ronaldo s Portugalskem na historický triumf stále čeká.

                          S kariérou se bude loučit i nejlepší hráč chorvatské historie Luka Modrič, který nejspíš po šampionátu odejde do fotbalového důchodu. Poslední světový turnaj odehraje i Neymar, jenž se nečekaně vešel do brazilské nominace.

                          Na mundialu se samozřejmě představí i řada dalších hvězdných hráčů. Harry Kane bude chtít z pozice kapitána dotáhnout Anglii k titulu, na který Albion čeká dlouhých 60 let. Černým koněm turnaje může být Norsko s Martinem Ødegaardem a gólovým démonem Erlingem Haalandem. Španělsko, které ovládlo předloňské Euro, touží s talentovaným Laminem Yamalem zvítězit také na MS. Zapomínat se nesmí ani na Francii v čele s Kylianem Mbappém, která si zahrála dvě finále mistrovství světa za sebou.

                          Historie a medailisté MS ve fotbale

                          Historicky se Česko a Československo dočkalo dvou stříbrných medailí. Poprvé v roce 1934, kdy podlehli fašistické Itálii 1:2. Za Čechoslováky tehdy skóroval Antonín Puč. Podruhé se to podařilo v roce 1962, když ve finále prohráli proti fenomenální Brazílii 1:3. Jedinou branku Čechoslováků vstřelil jeden z nejlepších českých fotbalistů historie Josef Masopust.

                          Mundial ve své historii viděl řadu fantastických individuálních výkonů, kdy můžeme jmenovat Pelého, Maradonu, Zidana nebo naposledy Lionela Messiho.

                          Výsledky předchozích ročníků MS ve fotbale

                          RočníkFinále3. místo
                          2022 (Katar)Argentina - Francie 4:3 na penaltyChorvatsko - Maroko 2:1
                          2018 (Rusko)Francie - Chorvatsko 4:2Belgie - Anglie 2:0
                          2014 (Brazílie)Německo - Argentina 1:0pNizozemsko - Brazílie 3:0
                          2010 (JAR)Španělsko - Nizozemsko 1:0pNěmecko - Uruguay 3:2
                          2006 (Německo)Itálie - Francie 1:1, 5:3 pen.Německo - Portugalsko 3:1
                          2002 (J. Korea a Japonsko)Brazílie - Německo 2:0Turecko - J. Korea 3:2
                          1998 (Francie)Francie - Brazílie 3:0Chorvatsko - Nizozemsko 2:1
                          1994 (USA)Brazílie - Itálie 0:0, 3:2 pen.Švédsko - Bulharsko 4:0
                          1990 (Itálie)Německo - Argentina 1:0Itálie - Anglie 2:1
                          1986 (Mexiko)Argentina - Německo 3:2Francie - Belgie 4:2p
                          1982 (Španělsko)Itálie - Německo 3:1Polsko - Francie 3:2
                          1978 (Argentina)Argentina - Nizozemsko 3:1pBrazílie - Itálie 2:1
                          1974 (Německo)Německo - Nizozemsko 2:1Polsko - Brazílie 1:0
                          1970 (Mexiko)Brazílie - Itálie 4:1Německo - Uruguay 1:0
                          1966 (Anglie)Anglie - Německo 4:2pPortugalsko - SSSR 2:1
                          1962 (Chile)Brazílie - Československo 3:1Chile - Jugoslávie 1:0
                          1958 (Švédsko)Brazílie - Švédsko 5:2Francie - Německo 6:3
                          1954 (Švýcarsko)Německo - Maďarsko 3:2Rakousko - Uruguay 3:1
                          1950 (Brazílie)Uruguay - Brazílie 2:1Švédsko
                          1938 (Francie)Itálie - Maďarsko 4:2Brazílie - Švédsko 4:2
                          1934 (Itálie)Itálie - Československo 2:1pNěmecko - Rakousko 3:2
                          1930 (Uruguay)Uruguay - Argentina 4:2USA a Jugoslávie

                          Průvodce MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě, Mexiku a další zajímavosti

                          Kdy se hraje MS ve fotbale 2026?

                          Šampionát v USA, Kanadě a Mexiku proběhne již klasicky v letních měsících od 11. června do 19. července 2026.

                          Kde se koná MS ve fotbale 2026?

                          Pořadatelství fotbalového šampionátu FIFA přisoudila poprvé v historii třem státům – USA, Kanadě a Mexiku.

                          Konkrétně se fotbalový svátek odehraje ve městech Mexico City, Monterrey, Guadalajara, Los Angeles, New York, Boston, Kansas City, Houston, Dallas, Atlanta, Filadelfie, Seattle, San Francisco, Miami, Vancouver a Toronto.

                          Kompletního průvodce stadiony, na kterých se bude hrát MS ve fotbale 2026 naleznete ZDE>>>

                          Kde sledovat MS ve fotbale 2026 v USA, Kanadě a Mexiku?

                          Změna u největší fotbalové události roku na tuzemských obrazovkách. Mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku bude kromě České televize vysílat také Nova. Z celkového počtu 104 zápasů by mělo exkluzivně připadnout každé televizi 50 zápasů, čtyři odvysílají obě souběžně. Více čtěte ZDE>>>

                          Kdo vyhraje MS ve fotbale 2026?

                          Favoritem podle bookmakerů je Španělsko. Dalšími jsou Anglie, Portugalsko, Brazílie, Argentina a Francie.

                          Kdo se kvalifikoval na MS v USA, Kanadě, Mexiku 2026 a jak funguje kvalifikace?

                          Celkově se na šampionát kvalifikuje 48 týmů, což je nejvíce v historii. Předem jistou účast mají pořadatelé (USA, Kanada, Mexiko).

                          • 12 míst je určeno pro vítěze kvalifikačních skupin evropské kvalifikace UEFA, další 4 týmy si účast vybojují v baráži evropské kvalifikace
                          • 8 týmů z AFC
                          • 9 celků jde z CAF
                          • 6 týmů se kvalifikuje z CONMEBOL
                          • 3 týmy z CONCACAF
                          • 1 tým z OFC
                          • 2 týmy z mezikontinentální baráže, kde se účastní týmy z AFC, CAF, CONMEBOL, CONCACAF, OFC
                          Týmy s jistým postupem na MS 2026
                          KanadaUSAMexiko
                          JaponskoNový ZélandÍrán
                          ArgentinaUzbekistánJižní Korea
                          JordánskoAustrálieBrazílie
                          EkvádorUruguayKolumbie
                          ParaguayMarokoTunisko
                          EgyptAlžírskoGhana
                          KapverdyJARKatar
                          AnglieSaúdská ArábiePobřeží slonoviny
                          SenegalFrancieChorvatsko
                          PortugalskoNorskoNěmecko
                          NizozemskoBelgieRakousko
                          ŠvýcarskoSkotskoPanama
                          HaitiCuraçaoČesko
                          BosnaTureckoŠvédsko
                          KongoIrákŠpanělsko

                          Kolik týmů postupuje ze skupiny na MS ve fotbale?

                          Ze základní skupiny postupují do vyřazovací fáze MS ve fotbale 2026 vždy dva nejlepší týmy. Dále postupuje osm nejlepších celků na třetích pozicích.

                          Kdy se losovalo MS v USA, Kanadě, Mexiku?

                          Los základních skupin MS ve fotbale 2026 proběhl 5. prosince 2025 v Centru múzických umění Johna F. Kennedyho ve Washingtonu. Účastnila se ho řada hvězd. Celý večer moderovala modelka Heidi Klum. Losování se účastnily sportovní legendy jako Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O'Neal a Tom Brady. Od prezidenta FIFA Infantiniho získal americký prezident Donald Trump Cenu míru FIFA.

                          Maskoti MS ve fotbale 2026

                          Turnaj provází heslo „WE ARE 26“. Na šampionátu uvidíme tři maskoty, kteří reprezentují každý pořadatelský stát. Jsou jimi losice Maple (Kanada) symbolizující kreativitu a odolnost, jaguár Zayu (Mexiko) jako zosobnění síly a mayského dědictví a orel bělohlavý Clutch (USA).

                          Oficiální míč MS ve fotbale 2026

                          Oficiální míč nese název Trionda – „tři vlny“, a vizuálně propojuje všechny tři hostitelské země. Balon je revoluční v tom, že disponuje unikátní technologií napojenou na systém VAR, která má bleskově vyhodnocovat ofsajdy a další hraniční situace.

                          Kdo je nejlepším střelcem MS ve fotbale v historii?

                          Nejlepším střelcem mistrovství světa v historii je se 16 zásahy Miroslav Klose. Ten své branky vstřelil na čtyřech mundiálech (2002, 2006, 2010, 2014). Nejlepším kanonýrem v historii jednoho šampionátu je francouzský útočník Just Fontaine, který během turnaje v roce 1958 vsítil rekordních 13 branek v 6 zápasech.

                          Jaká země vymyslela fotbal?

                          Předchůdci kopané byli k vidění již ve starověku v Číně nebo v Řecku a Římě. Moderní fotbal však vynalezla Anglie, která v roce 1863 sepsala zevrubná pravidla tohoto sportu a založila první fotbalovou asociaci.

                          Kdo nejvíckrát vyhrál MS ve fotbale?

                          Nejčastějším vítězem mistrovství světa je Brazílie, která získala pět titulů. Nejúspěšnějším medailistou je bezesporu Německo, které vybojovalo 12 cenných kovů (4 zlaté, 4 stříbrné a 4 bronzové). Čtyři zlata získala i Itálie. Československo je desátým nejúspěšnějším týmem, když získalo dvě stříbrné medaile (1934, 1962).

                          Kdo obhajuje titul na MS ve fotbale?

                          Titul obhajuje Argentina, která tak ukončila čekání na zlato od roku 1986. Nejlepším hráčem tohoto mundiálu se stal Lionel Messi, který se ziskem mistrovských vavřínů vyrovnal legendárnímu Diegu Maradonovi.

                          Kdo je trenér české reprezentace na MS ve fotbale?

                          Trenérem české fotbalové reprezentace je Miroslav Koubek, který se stal koučem národního týmu před baráží s Irskem a jako druhý lodivod v samostatné české historii dovedl náš celek na mistrovství světa.

                          Kdo je kapitánem českého týmu na mistrovství světa?

                          Kapitánem českého týmu je Ladislav Krejčí, který převzal pásku po Tomáši Součkovi. Řízný bek byl klíčovou postavou v obou zápasech baráže, když v každém duelu vstřelil branku.

                          Kdy vyhrálo Česko MS ve fotbale?

                          Česká a v minulosti československá reprezentace světový šampionát nikdy nevyhrála, jejím maximem jsou dvě stříbrné medaile z let 1934 a 1962.

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